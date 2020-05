Jövő héten elindul a gyártás a PSA szlovák autógyárában is

Más európai autógyértókhoz képest valamivel megkésve, de jövő héten elindul a gyártás a PSA konszern szlovákiai üzemében is.

A koronavírus járműiparra gyakorolt hatása kiemelt téma lesz a Járműipar 2020 ONLINE konferencián. Az eseményre itt tud jelentkezni:

A francia autógyártó, a PSA május 12-én elindítja a gyártást a szlovákiai üzemében. Szerdától péntekig egy műszakban folyik majd a termelés, a továbbiakról pedig május 14-én döntenek. A Trnavában lévő üzemben Peugeot és Citroen személyautókat gyártanak. A gyárban március 19-e óta áll a termelés a koronavírus-járvány és a korlátozó intézkedések miatt.

Múlt hét elején számoltunk be arról, hogy több heti leállás után több autógyártó is elindítja üzemeiben a termelést, akkor a legnagyobb európai autógyár, a wolfsburgi Volkswagen-üzem is elindult. Akkor a PSA konszern még kiváró állásponton volt, azt nyilatkozták a cég vezetői, hogy a kereslet függvényében kezdik meg a gyártást, hiszen nem szeretnének készletre termelni.

A PSA tőzsdén jegyzett vállalat, a cég részvényei alaposan megszenvedték a globális tőkepiaci zuhanást, az árfolyam idén az elmúlt hetek emelkedése ellenére is 40 százalék mínuszban áll.

Címlapkép: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images