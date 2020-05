Óriási szárnyalás előtt állhat az arany, még nem késő beszállni

Az arany mind fundamentálisan, mind technikailag kedvező befektetésnek tűnik a jelenlegi turbulens környezetben. A kormányok hatalmas mentőcsomagjai és a jegybankok óriási pénznyomtatásai mind jó hatással vannak a sárga nemesfém fundamentumaira. A Bank of America elemzői szerint másfél év múlva 3000 dollárig szárnyalhat az arany, mely a jelenlegi szintekről 74 százalékos emelkedésnek felelne meg.

Nagyüzemben megy a pénznyomda

Az elmúlt 70 évet tekintve az arany inflációval korrigált hozama, azaz a reálhozama 2,1 százalék volt évente átlagosan. Ez azt bizonyítja, hogy az elmúlt időkben az arany képes volt megőrizni a vásárlóerejét.

A 2008-as mennyiségi lazítás (QE) után is óriásit ralizott a sárga nemesfém, 2008 végén még 800 dollárért lehetett kapni egy uncia aranyat, a 2011-es csúcsokon pedig már 1900 dollárt kellett fizetni érte. A piaci szereplők attól féltek, hogy a pénznyomtatás beindítása hatalmas inflációt generálhat, azonban az elmúlt idő nem ezt igazolta.

A 2008-as és a mostani pénznyomda között azonban van egy óriási különbség. Akkor előre definiált, véges értékben növelte a pénzkínálatot az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, most viszont emelt a téten, és nem szabott korlátokat maga elé.

A hatalmas költségvetési deficitek is támogatják az arany árfolyamát, ugyanis óriási mentőcsomagokat fogadtak el világszerte az országok kormányai. Az Egyesült Államok jelenleg a valaha látott legnagyobb költségvetési deficittel zárhatja az idei évet, mely még a második világháborús hiányt is túlszárnyalhatja. Mindemellett az arany remek diverzifikációs eszköz is a befektetők portfoliójába, ugyanis jelentősen csökkenti a befektetett vagyon volatilitását.

A válság kezdetén mégis beszakadt az árfolyam

Sokan 2008-cal, a nagy pénzügyi krízissel keresnek párhuzamot a jelenlegi helyzet kapcsán, miután a koronavírus pánik előtt az volt az utolsó nagy válság. Az arany márciusi esését az váltotta ki, hogy hirtelen megnövekedett a készpénz szükséglet, mivel az egyéb eszközosztályokon realizált veszteségek miatt pótlólagos tőkére volt szükség a letéti követelmények teljesítéséhez. Azonban a Fed a korlátlan likviditás biztosításával (QE) levette az aranyról a nyomást, ugyanis már a nemesfém eladásán kívül egyéb módokon is lehet olcsón pénzhez jutni.

3000 dollár lehet az arany

A Bank of America április végén 3000-es arany árfolyammal rukkolt elő, mely a jelenlegi 1720 dolláros szinthez képest 74 százalékos felértékelődési potenciált rejt magában, és mindezt ez elkövetkező másfél évben érheti el a jegyzés.

A Bank érvelésében is az áll, hogy ezer milliárd dolláros csomagokkal próbálják menteni a kormányok az országaik gazdaságát, ami nyomást helyezhet a devizaárfolyamokra, és felértékelődhet az arany korlátosan rendelkezésre álló mivolta.

Az elkövetkezendőkben rekord mennyiségű pénzügyi eszközt vásárolhatnak a jegybankok, mellyel megduplázhatják a mérlegüket. Csupán márciusban a G7 országok jegybankjai 1400 milliárd dollár értékben vásároltak eszközöket, hogy megtámasszák a piacokat. A Bank of America szerint a momentum befektetők még nem haraptak rá a nemesfémre, mely miatt még hatalmas vételi potenciál lehet a piacon.

A UBS is hasonlóan pozitív véleménnyel van az aranyról, rövid távon hamarosan elérheti az 1790 dolláros szintet. A svájci bank a bizonytalan gazdasági környezettel érvel, illetve a folyamatosan növekvő negatív reálhozamokkal. Ráadásul

a profi intézményi befektetők növelték elsősorban az aranykitettségüket, tehát nem is a laikus lakosság.

A World Gold Council friss első negyedéves elemzése arra mutatott rá, hogy a befektetési jellegű arany kereslete hajtotta egyértelműen fel az arany árát az elmúlt negyedévben, és 4 éve nem látott tőkebeáramlás volt megfigyelhető az aranyba fektető alapokba az elmúlt negyedévben.

Kockázatok

Természetesen kockázatok is vannak az aranybefektetések kapcsán.

Az egyik ilyen a dollár ereje, ugyanis amennyiben erősödik az amerikai deviza, akkor drágul az arany ára az egyéb devizákban, mely visszavetheti a keresletet.

A hirtelen részvénypiaci szakadások is kárt okozhatnak rövidtávon az árfolyamban a letéti követelmények teljesítése miatt, ahogy azt láthattuk a márciusi tőkepiaci vérengzésben.

Azonban összességében a részvénypiaci volatilitás fokozatos csökkenése, mint a megnyugvás jele sem segítene az arany árfolyamán.

A válság hatására jelentősen eshet India és Kína ékszerkereslete, mely szintén negatív hatást fejthet ki.

Technika

Az arany árfolyama idén már 13 százalékot emelkedett, mellyel a legjobban teljesítő eszközök között foglal helyet. Az utóbbi napokban beszűkülés figyelhető meg a jegyzésben, melyből nagy valószínűséggel az emelkedő trendből következően felfele törhet ki az árfolyam, és egészen 1800 dollárig menetelhet, ahol legutoljára 2012-ben járt utoljára az árfolyam. Az 1680 dollár körül egy támaszzóna húzódik, így azokon a szinteken már érdemes lehet vételeken gondolkodni.

Címlapkép: Michaela Handrek-Rehle/Bloomberg via Getty Images