Karnyújtásnyira a történelmi csúcs a Richternél

A Richter rekord árbevételről és profitról számolt be legutóbbi gyorsjelentésében, a jól sikerült első negyedév után az árfolyam fontos szinteket tört át, és a Richter számára immár karnyújtásnyi közelségbe került a 2017. júniusi, történelmi csúcs is. Megnéztük, mit mutat a Richter technikai képe, és meddig emelkedhet még az árfolyam.

Jól sikerült az első negyedév a Richternél

A múlt pénteken tette közzé legfrissebb számait a Richter, a társaság a főbb sorokon felül tudta teljesíteni a Portfolio által összeállított elemzői konszenzus várakozásait, és a Richter árbevétele és profitja is új csúcsokra emelkedett.

A cariprazine mellett a Richter nőgyógyászati portofolioja is jól teljesített az első negyedévben, bár érdemes megemlíteni, hogy az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága által 2020. márciusában kezdeményezett újabb vizsgálat következményeképpen az Esmya értékesítése felfüggesztésre került és a Richter szerint nem zárható ki, hogy az év hátralévő részében nem realizálnak több árbevételt az Esmyaból. Mindemellett ki kell emelni, hogy a Richter bioszimiláris teriparatide készítménye igen jól teljesített az idei év első három hónapja során.

A gyorsjelentést követő sajtótájékoztatón a menedzsment az euróban kifejezett, csoportszintű árbevételnél idén 3 százalékos növekedést fogalmazott meg, a februárban közzétett 5 százalékos értékkel szemben. Az üzemi eredményhányadra vonatkozó várakozást a februári 12,5 százalékról 14,5 százalékra emelte meg a Richter.

A Richter első negyedéves számaira az árfolyammozgások mellett a járványhelyezett miatt kialakult felvásárlási láz első, márciusi hulláma is pozitív hatást gyakorolt: Bogsch Erik, a Richter operatív elnöke a Portfolio-nak elmondta, hogy mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a múlt héten minden idők legjobb negyedévéről számolhatott be, amióta a Richter a tőzsdén van. A Richter megemelte az üzemi eredményhányad-várakozásait, részben az értékesítési és marketing költségek csökkenése miatt: amivel kapcsolatban Bogsch Erik elmondta, hogy amíg a vírushelyzet miatt bevezetett korlátozó intézkedések érvényben vannak, addig számolni lehet az értékesítési és marketing tevékenységek szűkítéséből adódó költségcsökkenéssel, hozzátéve, hogy a személyes kontaktusszámok csökkentését szolgáló intézkedések hatásából adódóan még lehet számolni költségcsökkenéssel.

A Jefferies elemzői a Richter első negyedéves számait erős negyedévként értékelték, az elemzők kiemelték, hogy többek közt a Vraylarből származó royalty árbevétel, és a devizaárfolyam-változás jelentette hátszél képes volt ellensúlyozni a koronavírus-járvány jelentette kihívásokat, amelyek között jól navigált a Richter. Az elemzők kedvezően ítélték meg, hogy a Richter kutatás-fejlesztése esetében egyes központi idegrendszeri projektek a klinikai fázisba értek, továbbá azt is, hogy a Richter adósságtól mentes, ami a jelenlegi helyzetben attraktív az elemzők véleménye szerint.

A Richter első negyedéves gyorsjelentése után lépett a JP Morgan, a bankház 7 900 forintról 8 200 forintra emelte meg a Richter célárát, emellett az ajánlást semlegesről felülsúlyozásra javították.

Több rekord is megdőlt

A Richternél az idei első negyedév árbevétele 16,3 százalékkal 141,4 milliárd forintra nőtt, ami új negyedéves árbevételi rekordot jelentett, a társaság emellett a Portfolio által összeállított elemzői konszenzus várakozásait is felül tudta teljesíteni. 2020. első negyedévének eredményeit kedvezően érintették a Vraylarhoz köthető royalty bevételek, és a Richter specialty portfoliójához tartozó többi készítmény árbevétele is az átlagot meghaladó mértékben tudott emelkedni. Ezt az árbevétel növekedést a cég termelőegységeiben végrehajtott kapacitás bővítés tette lehetővé, amihez hozzájárult a beszámolási időszak vége felé tapasztalt felvásárlási láz első hulláma is. Emellett az árfolyammozgások is pozitív hatást gyakoroltak az árbevételre és eredményhányadokra. A fenti kedvező fejlemények együttesen sikeresen ellensúlyozzák a Kínában és Oroszországban 2019. második felétől tapasztalt kedvezőtlen intézkedések áthúzódó hatását. A devizaárfolyam változások 8,2 milliárd forint értékben hatottak a Richter konszolidált árbevételére.

A Richter adózott eredménye az idei első negyedévben 31,7 százalékkal 29 milliárd forintra emelkedett, ami 24,2 százalékkal múlt felül a Portfolio elemzői konszenzusának medián várakozásait. Az első negyedéves eredmény egyben új negyedéves rekordot jelentett.

Jól teljesített a Vraylar

Jól teljesített a Vraylar 2020. első negyedévében, a készítmény royalty bevétele 43,8 millió euró volt az idei év első három hónapja során, míg a Reagila 2,3 milliós árbevételt ért el az első negyedévben. Az első negyedév eredményeit kedvezően érintették a Vraylar-hoz köthető royalty bevételek: a készítmény továbbra is a valaha volt leggyorsabban növekvő orális antipszichotikumnak számít az Egyesült Államok piacán. A royalty bevétel állandó emelkedése ellensúlyozni tudta a korábbi év azonos időszakában realizált mérföldkő bevétel