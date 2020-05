Kína olajfelhasználása már közelít a válság előtti szintekhez

Korrigál az olaj ára a tegnapi hatalmas rali után, ma fut ki a júniusi leszállítású termék, azonban várhatóan nem fog ezen alkalommal negatívba fordulni a jegyzés, melynek számos oka van. Kína jóformán majdnem elérte éves alapon a válság előtti olajfelhasználását, és a júliusi WTI kontraktus olcsóbban forog, mint a ma lejáró júniusi.

Ma kereskedik utoljára a júniusi leszállítású WTI kontraktusát, és nagyon úgy fest, hogy ez a lejárat nem fog a májusi leszállítás sorsára jutni, azaz nem fog nulla alá menni a kontraktus ára. Ennek több oka van, egyrészt a gazdaságok újra nyitásával az üzemanyagkereslet is elkezdett növekedni, másrészt az OPEC+ termelésvágásai is nagyot enyhítettek a túlkínálatos piacon, harmadrészt pedig az alacsony olajárak kikényszerítő ereje miatt a nem OPEC+ termelés is a vártnál jobban csökken. Mindezt csak tetézik a vakcinakutatásokról érkező pozitív hírek. A ma lejáró WTI kontraktus jegyzése másfél százalékkal korrigál a tegnapi hatalmas rali után.

A Brent a tegnapi napon 7,1 százalékkal emelkedett, ma szintén 1,5 százalékkal csökken a jegyzése.

Mivel alig van már nyitott kötésállomány a júniusi leszállítású WTI-ben, és a cushing-i kapacitások sincsenek telítődve, ezért nem várható, hogy bármi probléma merülne fel a ma lejáró kontraktusban. A piac is arra számít, hogy az egy hónappal korábbi eset nem fog megismétlődni újra, ugyanis jóval olcsóbban kereskedik az árfolyam esése ellen védelmet nyújtó put opciókat, mint a májusi leszállítású kontraktus esetén.

A kínai olajfelhasználás már közel elérte a válság előtti szintjét, és Indiában is nagyot ugrott az üzemanyagok iránti kereslet, miután enyhítettek a karantén intézkedéseken, és már az olaszok is újra mehetnek éttermekbe. Kína már 13 millió hordó/nap olajat fogyaszt ismét, mely már valóban nagyon közel van a 2019 májusi 13,4 millió hordó/napos felhasználási szinthez.

Tegnap tovább tüzelte az olaj árát a Moderna bejelentése, miszerint a koronavírus ellen kifejlesztett vakcinája biztató eredményeket adott.

Ami még egy nagyon fontos tény, hogy a júniusi leszállítású kontraktust jelenleg magasabb áron kereskedik, mint a júliusi lejáratot, tehát a legközelebbi lejáratok esetén kontangóból kisebb backwardation-be fordult a piac, melyre már január óta nem volt példa,

és mindez jól mutatja, hogy már kevésbé aggódnak a piaci szereplők a lokális tárolói kapacitások telítődése miatt.

Címlapkép: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images