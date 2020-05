Itt az új autók listája, amire az Orbán-kormány 2,5 millió forintos ingyenpénzt ad

Ha szigorúan vesszük, akkor 6 lehetséges modell esetében tudják az új elektromos autót vásárlók lehívni a maximális 2,5 millió forintos támogatást, legalábbis egyelőre - derül ki a Portfolio gyűjtéséből. Persze ez idővel változhat a kereskedők reakciójának fényében és a közeljövőben megjelenő új modelleknek köszönhetően. Összeszedtük, milyen modellek jöhetnek szóba most az új, sokkal inkább előremutató e-autó támogatási programban.

A lista kettébontva

Alapvetően új támogatási programot dolgozott ki a kormány az elektromos autók támogatására. A június 15-én induló pályázat keretösszege 3 milliárd forint (ezen felül további legfeljebb 2 milliárd forintot igényelhetnek a taxisok) és 11 millió forint alatt 2,5 millió forintos állami ingyenpénz jár a tisztán elektromos meghajtású új autók vásárlásakor, a 11 és 15 millió forintos ársávba eső autók esetében pedig 0,5 millió forint az állami támogatás.

Ezért megnéztük az aktuális modellkínálat induló listaárait és az alább található két táblázatot tettük össze. Elöljáróban néhány fontos megjegyzés a gyűjtésünkhöz:

Az összehasonlíthatóság érdekében induló listaárakat használtunk. Ezek a gyakorlatban nyilván nehezen léteznek, csupán kiindulópontként érdemes őket használni.

A kereskedők a mostani bejelentésre reagálhatnak úgy, hogy a 11 millió forintos határértéket néhány százezer forinttal meghaladó listaárakat egyedi kedvezménnyel "lehozzák" a küszöbérték alá.

Jól látható, hogy 11 és 12 millió forint között további 10 modell található. Nem lennénk meglepve, ha a közeljövőben ezeknél a modelleknél megjelennének az egyedi extra kedvezmények, hogy a megugró kereslet ezeknél az autóknál is lecsapódjon. Az árleszorítás ösztönzése szempontjából logikus választás volt az ITM részéről a 11 millió forintos értékhatár.

A 11 millió forint alatti árú elektromos autók listája (kezdő listaár) Modell Induló listaár 2,5 millió forintos támogatással Skoda CITIGOe* 6,6 4,1 smart EQ fortwo 7,3 4,8 smart EQ forfour 7,4 4,9 VW e-Up* 7,5 5,0 Renault Kangoo Z.E. 10,3 7,8 Citroen C-Zero* 10,0 7,5 Renault Zoe 10,4 7,9 Mini Cooper SE 10,5 8,0 * jelenleg nem konfigurálható (nem elérhető) Forrás: Portfolio-gyűjtés

A 11 és 15 millió forintos ársávban található elektromos autók listája Modell Induló listaár 0,5 millió forintos támogatással Honda e 11,1 10,6 Hyundai Kona E 11,2 10,7 Hyundai Ioniq 11,3 10,8 Opel Corsa-e 11,4 10,9 Nissan Leaf 11,5 11,0 Kia e-Niro 11,5 11,0 VW e-Golf 11,6 11,1 Peugeot e-208 11,6 11,1 Nissan e-NV200 11,9 11,4 Peugeot e-2008 12,1 11,6 DS3 Crossback E-tense 12,9 12,4 BMW i3 13,1 12,6 Forrás: Portfolio-gyűjtés

Nagyon jó az irány

A korábbi támogatási konstrukcióhoz képest érdemi előrelépésnek nevezhető az új pályázat és annak feltételrendszere. Mint ismeretes, a februárban kimerült előző pályázat keretében 20 millió forintos beszerzési árig minden autóvásárló legfeljebb 1,5 millió forintos támogatásban részesülhetett (és a beszerzési ár 21%-át támogatta az állam). Az új sávos támogatási rendszer kialakítása egyértelműen az olcsóbb modellek felé tereli a vásárlókat és a piaci szereplőket. A lista elején található modellek a 2,5 millió forintos állami támogatással számolva már-már vetekednek a benzines társaik árával, vagyis a megfizethetőség elméletben teljesül. A gyakorlatban viszont jelen pillanatban nem annyira.

A 11 millió forint alatti sávba ugyanis jelenleg csak 6 modell fér bele, a legnépszerűbb típusok, a Volkswagen e-Up és a Skoda Citigo pedig épp nem kaphatóak. Ha viszont elvonatkoztatunk a pillanatnyilag nem túl rózsás helyzettől és hosszabb távon nézzük a bejelentés jelentőségét, akkor lehetünk optimisták is: az új modellek megjelenésével (a sokak által legjobban várt VW ID.3), a meglévő modellek újbóli fokozatos piacra kerülésével, így végső soron a piaci verseny megerősödésével, valamint - nem mellékesen - a 11 millió forintos értékhatár hazai importőröket ösztönző megjelenésével hosszabb távon valóban megvalósulhat a kormány célja, miszerint az olcsóbb, megfizethető árú elektromos autók lepjék el a magyar utakat a zöldítés jegyében. A program keretében a kormány friss várakozása szerint 1000 körüli új e-autó kerülhet a magyar utakra.

Emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök három hónappal ezelőtti beszédében jelentette be, hogy a kormány az olcsó elektromos autók megjelenését és használatát fogja támogatni, hogy az ne csak a gazdagok kiváltsága legyen. Néhány nappal később pedig Palkovics László innovációs és technológiai miniszter közölte, hogy a kis és olcsóbb autók nagyobb támogatást kaphatnak a jövőben.

Mi változott februárhoz képest?

A legutóbbi listánkat még februárban készítettük az elérhető e-autókról, amikor a kormány bejelentette új támogatási szándékát. Azóta némiképp változott a kép a kapható modellek listájában és árában (mindenhol induló listaár). Néhány modell esetében drágulás volt megfigyelhető, de itt vélhetően nem arról van szó, hogy a gyártók/kereskedők élelmesek lettek volna, és megugró forgalomra reagálva emelték az áraikat, hanem arról, hogy a koronavírus hatására emelkedtek a logisztikával, szállítással kapcsolatos költségek, valamint ami még fontosabb, jelentősen gyengült a forint az euróval szemben.

Nem elérhető már a Mitsubishi i-MiEV és a Peugeot iOn és a Citroen C-Zero sem konfigurálható. Mint ismeretes, ők egy "családba" tartoznak.

A Renault Kangoo Z.E. induló listaára 400 ezerrrel ment feljebb.

A Honda e alapára 1 millió forinttal emelkedett.

A Volkswagen e-Golf 800 ezer forintot drágult (induló listaár).

A Peugeot e-208 ára 200 ezer forinttal került feljebb február óta.

De volt kivétel is a fenti trendek alól, vagyis ahol pont hogy csökkent az induló listaár. A Mazda az MX-30 modell induló listaárát a februári 11,4 millióról épp 11 millió forint alá csökkentette.

Mi várható?

A program felfutása hatással lehet az elektromos autók piacára, így a használt modellek árára is. Elképzelhető ugyanis, hogy az olcsóbb modellek nagyobb állami támogatása következtében a vásárlók már inkább az új autó vásárlása mellett döntenek, és a csökkenő kereslet miatt megvalósulhat egy árcsökkenés a használtpiacon. Ez egyúttal egy átrendeződést indíthat el a hazai e-autó állományban. Azt is érdekes lesz megfigyelni, hogy hány elektromos autótulajdonos vált régiről új autóra, a piacon így megjelenő régi e-autók ugyanis szintén lefelé nyomhatják az árakat (zuhanó árakra azonban nyilván nem kell számítani, mert az e-autók iránt tartósan komoly kereslet figyelhető meg, a használtak esetében is, és a használtautó-piacra fokozottan igaz, hogy korlátozottak a lehetőségek, hiszen a korábbi években még ekkora e-autó választék sem volt).

Ahogy fentebb már említettük, a piaci folyamatok alapvetően függnek még attól is, hogy a gyártók hogyan tudják lereagálni a megnövekedő magyarországi igények kielégítését.

