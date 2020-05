Tanácsadási területen hódít az egyik sikeres magyar fintech vállalat

Tanácsadási üzletágat indított a Dorsum, a régióban is aktívan terjeszedő magyar fintechcég. Bár valójában már évek óta foglalkoztak tanácsadási projektekkel, most már erre dedikált csapattal rendelkeznek. Tapasztalataik szerint a koronavírus-krízisben a bankok nehezebben hoznak nagy volumenű, sokéves fejlesztési döntéseket, cserébe viszont a kisebb lélegzetvételű projektekre - pl. tanácsadásra vagy a gyorsan bevezethető digitális ügyfélélményt javító megoldásokra - jóval nagyobb a fogadókészség.

Mikor indult el a Dorsumnál a tanácsadási üzletág? Milyen megfontolásból lép egy IT-cég erre az útra?

Fischer Bálint: Az üzletágat hivatalosan most indítottuk el, de a tanácsadói tevékenységet már egy ideje elkezdtük valójában. 3-4 évvel ezelőtt is rendszeres volt, hogy egy-egy IT-projektünkhöz kapcsolódóan részt vettünk a koncepcióalkotási anyagok elkészítésében, üzleti elemzéseket végeztünk, közösen mértük fel a piaci helyzetet az ügyféllel, együtt hoztuk létre a különböző business case-eket. Tavaly már teljesen önállóan is elindultunk tanácsadói tendereken, és most jutottunk el odáig, hogy erre dedikált csapatot hozzunk létre: megvan nálunk az ehhez szükséges mély és specializált szakmai tudás, az erőforrás, és az ügyfeleink is egyre jobban igénylik ezt a fajta közös gondolkodást. A járványhelyzetre való tekintettel felgyorsítottuk a piacra lépést, és hivatalosan két hete indítottuk el az üzletágat. Ráadásul az elmúlt hetekben sikerült ezt a csapatunkat bővíteni egy sokéves tanácsadói múlttal rendelkező új kollégával is, tehát a járvány időszakában még bővülni is tudtunk.

Kummer Bálint: Nagy előrelépés volt a Dorsumnak, hogy két egymás mellett működő, elsősorban üzlettel foglalkozó kollégákból álló területet sikerült létrehoznunk. Az innovációs területet Fischer Bálint vezeti, a back-office rendszereink megújulását célul kitűző csapatot pedig én. Több, a pénzügyi szektort belülről jól ismerő, különböző bankot, alapkezelőt és brókercéget megjárt kolléga dolgozik itt. Az így felépített gyakorlati és szerteágazó tudást szeretnénk kamatoztatni, és ezzel az ügyfeleinknek segíteni.

Hogyan működik a tanácsadás az IT területen? Hogy néz ki mindez a gyakorlatban?

Fischer Bálint: Az ügyfelek jellemzően olyan területeken keresnek segítséget, amelyek működésén javítani szeretnének, és amihez nincs meg házon belül a szükséges erőforrás és specializált tudás. Több mint 80 pénzügyi intézménynél vagyunk jelen a régióban. Rengeteget beszélgetünk az ügyfeleinkkel nap mint nap, ezért ismerjük azokat a kihívásokat, amelyekkel folyamatosan szembesülnek. Ezen beszélgetések során rendszeresen felmerülnek olyan témák, amelyekben segíteni tudunk nekik, nemcsak IT-megoldásokkal, hanem egyéb gondolatokkal, üzleti javaslatokkal is. A befektetési és vagyonkezelési piacon, valamint a prémium és privátbanki ügyfélkiszolgálásban rengeteg tudást halmoztunk fel az elmúlt 20 évben, és nagy előnyünk, hogy a stratégiai szintű kihívásokat le tudjuk fordítani a mindennapok nyelvére, és kézzelfogható megoldásokkal tudunk előállni. Számos ilyen témában tudtunk segíteni az elmúlt időszakban is, például folyamatautomatizációban, a prémium- és privátbanki ügyfelek digitális csatornán való sikeresebb kiszolgálásában vagy újfajta befektetési termék disztribúciós csatornával történő piacra lépésben.

A tanácsadási munkába is beépítjük az IT-s gondolkodásmódból adódó feszes projekttervezést: maximum két-, de inkább egyhetes sprintekben dolgozunk, ütemes tempóban, szoros együttműködésben az ügyféllel. Általában minden pénteken van egy sprintzáró esemény, ahol bemutatjuk az aktuális hét eredményeit, amelyeket az ügyféllel közösen értünk el. Egy-egy komplexebb projekt során képesek vagyunk minden szükséges kompetenciát bevonni, a technológiai és üzleti architektől kezdve a UX designeren és befektetési szakjogászon keresztül a digitális transzformációban vagy folyamatautomatizálásban jártas szakemberig.

Fontos, hogy mi egy kiemelt területével foglalkozunk igazán mélyen a pénzügyi és fintech világnak, ez pedig a vagyonkezelés, a befektetés, valamint a prémium- és privátbanki szegmens. Ez egy niche terület, de ebben annyira mély és gyakorlati a tudásunk, hogy ezzel egyedülálló pozícióban vagyunk nemcsak Magyarországon, de a régióban is. Képben vagyunk a legújabb technológiákkal, az üzleti kihívásokkal, a nemzetközi trendekkel, gyakorlati szinten látjuk a cégek működését, ismerjük az üzleti folyamataikat és a vonatkozó jogszabályi környezetet is az egész régióban. Elsősorban ez az oka annak, hogy egyre többen dolgoznak inkább velünk, a bejáratott nagyok helyett.

Kummer Bálint: Korábban is nagyon sok olyan kompetencia volt nálunk, amivel munkafolyamatokat javítottunk, költséget csökkentettünk ügyfeleinknél. Így született meg az ötlet, hogy a mi csapatunk - amelynek főleg operációval foglalkozó, back-office-ban járatos szakemberek alkotják a túlnyomó részét - ezen tevékenységeket tanácsadásként is kínálja.

A cég árbevételében milyen súlyt képvisel jelenleg a tanácsadási üzletág?

Fischer Bálint: Most indult el az üzletág, így egyelőre nem ez jelenti a meghatározó részét az árbevételünknek, de dinamikus növekedéssel számolunk. Az üzletág léte önmagában is egy hatalmas értéket jelent az ügyfeleknek, de attól egyedülálló a helyzetünk, hogy mi jellemzően a technológiai megvalósításban is tudunk segíteni, illetve, ha nem, akkor szinte minden területen vannak partnereink, akikkel szoros együttműködésben állunk, és közösen megoldást tudunk nyújtani. A tanácsadási projektjeink mindegyikében az ügyfél igénye az első, erre keressük a lehető legjobb választ. Nem az a cél tehát, hogy mindenhol a végén a mi szoftvermegoldásainkat használják.

Kummer Bálint: Sok nagy nemzetközi tanácsadó céggel dolgoztam korábban, ahol gyakran azt láttuk, hogy az elméleti tudás, a know-how megvan arról, hogy hogyan kell végigvinni egy projektet, de miután leszállították a 40-50 oldalas anyagot, onnantól kezdve nem fogták tovább az ügyfél kezét és az egész projektből kimaradt a valós gyakorlatorientáltság. Mi képesek vagyunk segíteni a megvalósításban is, és érzékenyebbek vagyunk az ügyfelek problémáira. Sokszor érkezett hozzánk olyan visszajelzés, hogy a technológiai szakemberek nem nagyon értették, hogy miről beszélt az üzleti oldal, és ez igaz volt fordítva is. Mi le tudjuk fordítani a technológiai problémákat olyan nyelvre, hogy azt megértse az üzlet, és az üzlet nyelvét is megértse az IT. Vicces, de sok esetben moderátori szerepet töltünk be például egy adott pénzügyi intézmény különböző területei között.

A koronavírus-járvány kapcsán milyen területeken nőtt a projektek, a megkereséseitek száma?

Fischer Bálint: Amikor a járvány kitört, a piacon mindenkinél – nálunk is – minden lelassult pár hétre, mindenki befelé fordult, újratervezett, próbálta a saját működését rendezni. Volt három hét, amikor a beszélgetéseink a piaccal elsősorban abból álltak, hogy próbáltuk kideríteni, ki hogyan áll a home office-ba való átállással, a gyorsan meghozott új jogszabályok implementálásával. Úgy látjuk, hogy nagyon sok olyan ötlet, terv, amely 4-5 hónappal ezelőtt jelen volt a cégek gondolkodásában, most prioritásban hátrébb került. Természetes, hogy egy ilyen gazdasági környezetben nehezebben hoznak nagy volumenű, sokéves fejlesztési döntéseket a nagybankoknál is. Cserébe viszont a kisebb lélegzetvételű projektekre – pl. tanácsadásra vagy a gyorsan bevezethető digitális ügyfélélményt javító megoldásokra jóval nagyobb a fogadókészség. Ez nálunk is egy nagyon gyors gondolkodásbeli váltást hozott, mert mi jellemzően nagy pénzügyi intézményekkel dolgozunk nagy projekteken.

Kevés olyan szereplő van például, akivel az elmúlt időszakban ne beszélgettünk volna arról, hogy hogyan lehetne az online értékpapírszámla-nyitási folyamatot még gördülékenyebbé tenni, vagy hogyan lehet a privátbankár és az ügyfél közötti kommunikációt még jobb ügyfélélménnyel felruházni digitális csatornákon. Ugyancsak felkapott téma lett, hogy az ügyfeleknek minél teljesebb körű, jól feldolgozható információkat adjunk a megtakarításaikról mobilon is, illetve, hogy papírmentessé tegyük az összes háttérfolyamatot.

Lehet, hogy ezek az új témák és gondolatok nem fogják azonnal pótolni az egyéb projektek csúszása miatt kieső árbevételt, ugyanakkor el tudunk kezdeni egy olyan újtípusú belső építkezést, amelyről évek óta beszélgetünk házon belül. Határozott meggyőződésem, hogy hosszú távon azok a cégek jönnek majd ki győztesen ebből a válságból, akik tudnak változtatni, alkalmazkodni akár az alapvető üzleti modelljüket érintő témákban is. Az ilyen cégek a rövid távú negatív hatások ellenére meglátják az új lehetőségeket, és hajlandóak és képesek invesztálni is ezekbe. Mi pont így gondolkozunk.

Teljes papírmentesség? Mik a tanulságok, valóban ki lehet kerülni a papír alapú dokumentumkezelést a folyamatokban?

Kummer Bálint: Sokat beszélgetünk az MNB-vel is több témában, és nagyon pozitív a hozzáállásuk ehhez. Ma valójában a napi működés semelyik pontján sem lenne szükség papírra vagy személyes jelenlétre. Ki lehet találni minden fronton olyan megoldást, hogy a folyamatok teljesen mentesek legyenek ezektől. A vírus az ügyféloldalon is kikényszerítette a mind-set váltást. Egyszerűen nem volt alternatíva: home office-ban kell dolgoznod, nincs otthon nyomtatód, nem tudod aláírva odaadni a papírt a kollégádnak és ő nem tudja papíralapon kiküldeni az ügyfélnek. A még fennálló jogszabályi korlátokat fel lehet oldani, de a valós digitális transzformációhoz a cégek is kellenek.

