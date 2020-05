Hatalmas kérdőjelek a külföldiek cégvásárlásának korlátozásáról szóló rendelet körül

Napok óta rengeteg vállalati szakember, ügyvéd és jogász, vállalatértékelési tanácsadó a május 25-i közlönyben megjelent "a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedésekről" című rendeletet tanulmányozza. Nem véletlenül, ugyanis a külföldiek hazai ágazatokban való tulajdonszerzésének korlátozását célzó szabályozás megszövegezése számos komoly kérdést felvet, ami pedig meghatározó lehet a magyar vállalatok értékelése és így hazánk befektetői megítélése szempontjából.

Új védelmi eszköz a kormány kezében

A hazai cégek, stratégiai fontosságú ágazatok megvédését is kiemelt célnak tartja a kormány a mostani, koronavírus-válság okozta nehéz időkben, amikor még olyan magyar cégek is meginoghatnak a likviditási gondjaik, a beszállítói láncok sérülése, vagy éppen a kereslet azonnali eltűnése miatt, amelyek egyébként rendkívül értékes szereplői a gazdaságnak. Ebben a helyzetben új eszközt hozott létre magának egy hétfői éjszaka megjelent rendelet formájában a kormány. Ennek lényege, hogy viszonylag széles ágazati kört lefedve, bizonyos tranzakciók esetében a külföldi befektetők hazai cégben való tulajdonszerzését miniszteri bejelentéshez köti és az illetékes miniszternek megvan a lehetősége, hogy a külföldi bevásárlást megtiltsa, az idei év végéig érvényes szabályok értelmében.

A kormány azt vallja, hogy az ország nem engedheti meg, hogy a válságot kihasználva külföldi cégek szerezzenek tulajdont fontos magyar cégekben. Schanda Tamás, az ITM államtitkára szerint ez nemcsak gazdasági, hanem szuverenitási kérdés is. "Vannak azonban jó külföldi tulajdonosok, így általánosan tiltani a tulajdonszerzést nem lehet. Ezért megalkotta a kormány azt a rendeletet, ami lehetőséget ad arra, hogy 2020 végéig csak miniszteri engedéllyel szerezhessen tulajdonrészt külföldi szereplő magyar stratégiai vállalatban. Egyes ágazatokban így bizonyos típusú és mértékű ügyleteket be kell jelenteni a belgazdaságért is felelős innovációs és technológiai miniszternek (Palkovics Lászlóhoz), akinek 45 napja van a döntésre: tudomásul veszi, vagy megtiltja azt" - hangzott az érv a szabályozás bejelentésekor. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára a Portfolio-nak adott interjújában azt hangoztatta, hogy a kormány lépése egy természetes immunreakció a magyar vállalkozások védelmében. Már a megjelenést követően voltak olyan piaci vélemények, miszerint a korlátozás jelentős cégérték-csökkentő hatással jár.

A legfontosabb kérdések és válaszok

Az elmúlt napokban több piaci szereplővel, tanácsadóval konzultáltunk a rendelet szövegezésének értelmezése érdekében és egy dolog biztosnak tűnt: rengeteg kérdést vet fel az új jogszabály szövegezése. Főleg azzal kapcsolatban, hogy az uniós szereplőkre is vonatkozik-e a tiltás, miért ennyire széles körre határozták meg a rendelet hatályát (becslések szerint a hazai ágazatok 84%-ára vonatkozik a szabályozás, mert a rendelet mellékletében számtalan tevékenységet sorol fel), milyen mértékű tulajdonszerzés esetében léphet közbe a kormány, az üzleti tranzakciók mekkora részét fogja érinteni a bejelentési kötelezettség és hogy milyen hatással lesz ez a nyilvánosan jegyzett magyar részvénytársaságokra.

A helyzet tisztázása érdekében elküldtük kérdéseinket az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, ahonnan a következő válaszok érkeztek.

Vonatkozik-e a rendelet az EU-s, nem magyar tulajdonú cégekre? A piac mélyértelmezése szerint ugyanis igen. Bár a Rendelet 1. paragrafusa szerint a rendelet hatálya csak a nem EU-s cégekre vonatkozik, a 2. paragrafus (2) bekezdés a) pontjának "valamint" szava és az utána következők szerint sok jogász is azt gondolja, hogy az összes EU-s, nem magyar cég is beletartozik.

Befektetői kör három csoportba sorolható 2.§ (2)

1. Tisztán 3. országbeli befektetői kör. A 3. országbeli befektetők személyi körbe esetén a Rendelet többletet tartalmaz: „3. országbeliek” lehetnek természetes személyek és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Ebben a körben bejelentésköteles:

a legalább 10% tulajdonrész szerzés, amennyiben a tulajdonrész értéke eléri vagy meghaladja a 350 millió forintot (együttes feltétel) (pontosan ld. 2§ (2) b) pont)

a többségi tulajdonszerzés Ptk. alapján (pontosan ld. 2§ (2) a) pont)

amennyiben a 2.§(3) által definiált sávokat a tulajdonszerzés eléri – függetlenül a befolyásszerzés értékétől – abban az esetben is be kell jelenteniük a befektetést.

2. EU-EGT cégek, amelyeknek egy 3. országbeli jogi személy a többségi befolyással rendelkező tagja. „3. országbeliek” lehetnek természetes személyek és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Ebben a körben bejelentésköteles:

a legalább 10% tulajdonrész szerzés, amennyiben a tulajdonrész értéke eléri vagy meghaladja a 350 millió forintot (együttes feltétel) (pontosan ld. 2§ (2) b) pont),

többségi tulajdonszerzés Ptk. alapján (pontosan ld. 2§ (2) a) pont).

amennyiben a 2.§ (3) által definiált sávokat a tulajdonszerzés eléri – függetlenül a befolyásszerzés értékétől – abban az esetben is be kell jelenteniük a befektetést.

3. Tisztán EU-s cég, nincs benne 3. országbeli többségi tulajdon. A külföldi befektetőkre vonatkozó értelmező rendelkezések nem térnek ki erre a körre. Tisztán a 2.§(2) a hivatkozandó. Ebben a körben bejelentésköteles:

Többségi befolyás szerzése esetén van bejelentési kötelezettség (pontosan ld. 2§ (2) a) pont).

Ezek alapján tehát jól értjük-e, hogy a Kormányrendelet értelmében egy másik EU tagállam polgára közvetlenül (magánszemélyként) vagy egy magyar társaságon keresztül miniszteri jóváhagyás nélkül szerezhet többségi tulajdont egy stratégiai társaságban, de egy külföldi cégen keresztül csak miniszteri jóváhagyással?

Mint természetes személy csak 3. országbeli személyek kerülnek a szabályozás hatálya alá. (Értelmező rendelkezések, 1.§ 1(b))

Jól értjük-e, hogy a másik EU tagállamban bejegyzett és többségében európai tulajdonban álló cégek, valamint azok magyar leányvállalatai ugyanúgy kötelesek miniszteri engedélyt kérni a stratégiai társaságban történő többségi tulajdonszerzéshez, mint az EU-n kívüliek?

Igen, a 2 § (2) a) pontjában foglalt tranzakciók esetében (többségi tulajdonszerzés). A jogszabály bejelentés szót használ, nem engedélyt.

A Rendeletben stratégiainak felsorolt ágazatok a KSH statisztikái alapján (árbevétel alapon) a magyar gazdaság 84%-t lefedik. Miért stratégiai szinte az összes ágazat?

A nemzetközi gyakorlat (ld. hivatkozott (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet) alapján az alábbi kategóriákba sorolható ágazatokat tartalmazza a Kormányrendelet 1. sz. melléklete:

a) kritikus infrastruktúrák; ide tartozhatnak akár fizikai, akár virtuális infrastruktúrák, ideértve az energetikai, a közlekedési, a vízgazdálkodási, az egészségügyi, a távközlési, a média-, az adatkezelési vagy -tárolási, az (űr)repülési, a védelmi, a választási vagy a pénzügyi infrastruktúrákat is, továbbá az érzékeny létesítmények, valamint az említett infrastruktúrák használata szempontjából kritikus jelentőségű föld és ingatlan;

b) kritikus technológiák és a 428/2009/EK tanácsi rendelet ( 15) 2. cikkének 1. pontjában meghatározott kettős felhasználású termékek, ideértve a mesterséges intelligenciát, a robottechnológiát, a félvezetőket, a kiberbiztonságot, az (űr) repülési technológiát, a védelmi technológiát, az energiatárolást, a kvantum- és a nukleáris technológiát, valamint a nanotechnológiát és a biotechnológiákat is;

c) kritikus jelentőségű termelési tényezőkkel – például energiával vagy nyersanyagokkal – való ellátottság, valamint élelmezésbiztonság;

d) érzékeny adatokhoz – ideértve a személyes adatokat is – való hozzáférés, vagy az ilyen információk feletti rendelkezés képessége; vagy

e) a média szabadsága és pluralizmusa.

Jól értjük-e azt, hogy ha egy zártkörű vagy nyilvános részvénytársaságban jelenleg pontosan 25% a külföldi befektetők részesedése, akkor a Kormányrendelet 2. § (3) bekezdésének utolsó fordulata alapján egyetlen újabb részvény másik külföldi befektető általi megvásárlása a miniszter engedélyéhez kötött? Honnan tudja az új befektető, hogy pontosan milyen arányú jelenleg a külföldi befektetők tulajdonának aránya?

Igen, a Részvénykönyvből tudja.

Bizonytalanságot szült a rendelet

A magyar tőzsdén jegyzett társaságok szempontjából pedig ez az utolsó kérdés a legfontosabb. Ha ugyanis egy külföldi befektető valamely tőzsdén jegyzett cégben átlépi a 25%-os küszöböt, akkor lehet érvényes rá a szabályozás a rendelet szövegezése alapján. Ez a gyakorlatban azonban nehezen kivitelezhető, már csak azért is, mivel a részvénykönyvet évente csak néhányszor frissítik, nem követi le mindig az aktuális állást valós időben. Így a szabályozás ebben a formában nem betartható. Más kérdés, hogy vonatkozik-e egyáltalán a tőzsdei cégekre, ugyanis a hazai cégek ilyen formájú védelme nem előzmény nélküli.

A hazai cégekben való külföldi részesedésvásárlás felügyeletét korábban már törvényben szabályozta a kormány, mégpedig a "2018. évi LVII. törvény a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről" című törvényben. Ennek második paragrafusának második bekezdése szintén rendelkezik arról, hogy mi történik abban az esetben, ha egy adott külföldi befektető tulajdonrésze egy magyar cégben a tranzakció hatására menne fel 25% fölé, azonban

a már hatályban lévő törvény egyértelműen kimondja, hogy ez a szabály a nyilvánosan működő részvénytársaságokra nem vonatkozik.

És mivel a törvény magasabb rendű jogszabály, mint a rendelet, ezért feltehetőleg a tőzsdei cégekre nem érvényes a rendeletből fakadó korlátozás, ha mindent szigorúan a törvény szövege alapján értelmezünk. Mindezek ellenére érzékelhető egyfajta bizonytalanság a rendelet egyes pontjai miatt, mindenki (idehaza, vagy épp külföldi befektetőként) gőzerővel próbálja ugyanis értelmezni, találgatni a kormány szándékait, ezért hasznos lenne a jogszabályok mielőbbi egyértelműsítése és összhangba hozása.

A nyitott kérdések

Mindezek mellett a rendelet okozta bizonytalanságot nem csökkenti az sem, hogy több fontos kérdés egyelőre nyitva maradt. Ezek sem mellékes szempontok, amikor egy befektető meghozza döntését:

Jogász vélemények szerint a szabályozás néhány eleme ellentétes az EU jogrendszerével. Tart-e a Minisztérium az EU kifogásától?

Jól értjük-e, hogy miniszteri engedély szükséges ahhoz, hogy egy stratégiai társaság külföldi (akár EU-s, akár nem EU-s cégről van szó) anyavállalatát értékesítsék?

Egy példán keresztül szemléltetve: elvileg a rendelet hatálya alá esik ha az E.On-ban 10% felé kerülne a kínai állam. Az ilyen, harmadik országban történő tranzakciók hazai lábánál hogyan terveznek eljárni?

Hogyan lehet egy ilyen extraterritoriális hatálynak érvényt szerezni? Valóban semmisnek tekinti a magyar jog az ilyen, külföldi jog alatt létrejövő ügyleteket a Kormányrendelet 16. §-a alapján?

Mindezek alapján a tőzsdei ügyletek esetében hogyan tervezik a Rendeletet betartani?

Többségi vásárlás esetén nincs méretbeli megfontolás a Rendeletben (jogászok úgy olvassák, hogy a Rendelet szövege szerint méretbeli megfontolás csak a nem EU-s, 10%-ot meghaladó tranzakció esetében van). Arányosnak tartja-e a Minisztérium, hogy egy balatoni kisbolt többségének osztrák kézbe adása esetén is jogásszal megtámogatott, maximum 45 napos folyamat keretében kelljen a Minisztériumnak állást foglalnia?

Hogyan fogja a Minisztérium megvizsgálni, hogy a tranzakcióban érintett vevő félnél „komoly kockázata áll fenn annak, hogy a bejelentő illegális vagy bűncselekménybe ütköző tevékenységet FOG folytatni?"

Mindezekből jól látható, hogy nem mellékes kérdések merülnek fel a rendelet kapcsán. Ezért bízunk benne, hogy ennek a szövegét a kormány pontosítani fogja és ennek köszönhetően a kormányzati szándék és a rendelet szövege teljesen fedni fogják egymást.

