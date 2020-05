Korábban soha nem látott visszaesést hozott a koronavírus-járvány a globális szén-dioxid-kibocsátásban

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) éves World Energy Investment beszámolójából kiderült, hogy a globális szén-dioxid-kibocsátás várhatóan 8 százalékkal a tíz évvel ezelőtti szintekre csökkenhet a koronavírus, és a járvánnyal kapcsolatos korlátozások és leállások következtében. Egy ilyen szintű csökkenés minden eddiginél nagyobb lenne az IEA szerint (év/év alapon), azonban az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a korábbi válságok után a kibocsátás növekedése nagyobb volt, mint a kezdeti csökkenés. Az IEA beszámolója emellett energiaberuházási aktivitás 2020 első felében látott precedens nélküli visszaesésére is felhívta a figyelmet.

Minden eddiginél jobban visszaeshet a globális szén-dioxid-kibocsátás

A koronavírus-járvány okozta világméretű sokk drasztikusan megváltoztatta a globális gazdaság és az energiapiacok irányát: a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) éves World Energy Investment beszámolója kiemeli, hogy az alapforgatókönyv a 2020-ra vonatkozó a széles körű globális recesszió, amelyet a mobilitás, valamint a társadalmi és gazdasági tevékenység hosszabb korlátozásai okoznak. A lezárt gazdaságok fokozatos újranyitásával a fellendülés U-alakú lehet, és azt a gazdasági aktivitás tartós visszaesése kíséri.

Ebben a forgatókönyvben az energiaberuházásokra gyakorolt hatások két irányból származnak: egyrészt a kiadások csökkentéséből az alacsonyabb aggregált kereslet, és a csökkenő eredmények miatt, ezen csökkentések különösen súlyosak voltak az olajiparban. Másodszor a beruházási aktivitásban zavart okoztak a lezárások és a személyek, valamint az áruk szabad mozgásának korlátozásai.

Az IEA jelentése megjegyzi, hogy pozitív fejleményt jelentene, ha az orvosi, és makrogazdasági válságkezelési erőfeszítések az alapforgatókönyvükhöz képest eredményesebbnek bizonyulnának, ami gyorsabb, V-alakú gazdasági fellendüléséhez vezetne, és a beruházási aktivitásban erőteljesebb fellendülés következhetne az év második felében. Ugyanígy fennáll a lehetősége annak is, hogy a beruházási kiadások még mélyebbre esnek, különösen abban az esetben, ha a koronavírus-járvány második hulláma miatt az év második felében meghosszabbítanák a korlátozásokat és a lezárásokat.

Az IEA a napi adatok április közepéig történő elemzése alapján arra a megállapításra jutott, hogy a teljes lezárást alkalmazó országok esetében átlagosan 25 százalékkal csökkent az energiakereslet a tipikus szintekhez képest, míg a részleges lezárást alkalmazó országok esetében átlagosan 18 százalékos volt a visszaesés. Ezen sokk nagy részét az olaj szenvedte el, a mobilitás és a repülés korlátozása miatt, amik a globális olajkereslet közel 60 százalékát teszik ki. Az áprilisi lezárások csúcsán, amikor világszerte több mint négymilliárd embert korlátoztak valamilyen formában, az olaj iránti kereslet nagyjából napi 25 millió hordóval esett vissza. A teljes évre vonatkozóan az olajkereslet napi 9 millió hordóval csökkenhet átlagosan, az olajfogyasztás ezzel a 2012-es szintekre térhetne vissza.

A válságban a második leginkább érintett üzemanyag az olaj után a szén: a szén iránti kereslet 8 százalékkal csökkenhet, nem utolsó sorban azért, mert a villamosenergiaigény a becslések szerint közel 5 százalékkal lehet alacsonyabb az év folyamán. Kínában az ipar, és a villamosenergia termelés szénkeresletének helyreállása ellensúlyozhatja a más helyeken bekövetkező nagyobb visszaesést. A koronavírus-járványnak a földgázkeresletre gyakorolt hatása enyhébb volt az első negyedévben, a földgáz kereslet azonban a teljes év során tovább eshet, mint az első negyedévben, mivel az energia, és ipari alkalmazások iránti kereslet csökken.

A villamosenergia szektorban a kereslet jelentősen csökkent a lezárási intézkedések miatt: a villamosenergia kereslet sok esetben 20 százalékkal, vagy ennél is nagyobb mértékben csökkent a teljes lezárást alkalmazó országokban, mivel a lakossági kereslet növekedését jóval meghaladta a kereskedelmi és ipari tevékenységek csökkenése. A keresletcsökkenés miatt az energiaellátásban emelkedett a megújulók részaránya.

A globális szén-dioxid-kibocsátás várhatóan 8 százalékkal (csaknem 2,6 Gt-val), tíz évvel ezelőtti szintekre csökkenhet. Egy ilyen szintű csökkenés minden eddiginél nagyobb lenne (év/év alapon), és a 2009-es globális pénzügyi válság által okozott, korábbi rekord-csökkenésnél több mint hatszor lenne nagyobb; és kétszer akkora lenne, mint az összes korábbi csökkentés együttesen a második világháború vége óta. Az elemzés kiemeli, hogy a korábbi válságok után a kibocsátás növekedése nagyobb volt, mint a kezdeti csökkenés. Az IEA szerint hogy jelenleg is hasonló folyamatok következnek-e be, az nagyban függ attól, hogy mi történik az energiaberuházásokkal.

Hatalmasat estek az energiaberuházások

Az energiaberuházási aktivitás 2020 első felében látott visszaesése precedens nélküli az IEA szerint.

Az év elején a vállalati bejelentések és a beruházási politikák nyomon követése azt sugallta, hogy az energetikai beruházások világszerte 2 százalékkal nőhetnek 2020-ban, ami 2014 óta a globális energia-beruházások legnagyobb mértékű emelkedését jelentette volna. A koronavírus-járvány terjedése felülbírálta ezen várakozásokat, és úgy tűnik, hogy 2020-ban ötödével, azaz közel 400 milliárd dollárral csökkenhetnek az energiaberuházások 2019-cel összehasonlítva, ami az energiaberuházások korábban soha nem látott mértékű visszaesését jelentené.

A GDP és az energiaberuházások éves változása Forrás: IEA

Szinte az összes beruházási tevékenység bizonyos zavarokkal szembesült a leállások miatt, akár az emberek vagy az áruk mozgásának korlátozása miatt, akár azért, mivel megszakadt a gépek vagy berendezések szállítása. De a 2020-as beruházási kiadásokra gyakorolt nagyobb hatások, különösen az olaj esetében, a bevételek csökkenéséből adódnak, az alacsonyabb energiakereslet és az alacsonyabb árak következtében, valamint e tényezők bizonytalanabb jövőbeli kilátásai is szerepet játszanak. Az olaj (50 százalék) és villamosenergia (további 38 százalék) tették ki az energiára fordított két legnagyobb fogyasztói kiadási komponenst tavaly, azonban az IEA becslése szerint az olajra fordított kiadások idén több mint ezermilliárd dollárral esnek vissza, míg az energiaszektor bevételei 180 milliárd dollárral csökkennek. Az IEA kiemeli, hogy ez történelmi váltást jelentene 2020-ban és a villamosenergia válhatna a fogyasztók energiaköltségeinek legnagyobb elemévé.

A becsült beruházások változása ágazatonként, 2020-ban, 2019-hez képest Forrás: IEA

Az IEA kiemeli, hogy összességében Kína továbbra is beruházások legnagyobb piaca, és az energiaköltségek idei évre becsült 12 százalékos csökkenését tompítja az ipari tevékenység viszonylag korai újraindulása az első negyedévben bekövetkező, szigorú lezárási intézkedések után. Az Egyesült Államokban a beruházások nagyobb mértékben, több mint 25 százalékkal esnek vissza, az olaj és földgáz iránti magasabb kitettség miatt. Európában a becsült visszaesés 17 százalékos lehet, a fejlődő országok esetében, különösen azoknál, amelyek jelentős szénhidrogén-iparral rendelkeznek, láthatják majd a válság legdrámaibb hatásait

Az energiaszektor egészére vonatkozó adatokban vannak aggasztó jelek az IEA szerint: az elmúlt években az energiaberuházások részesedése a GDP-ben csökkent, és 2020-ra várhatóan 2 százalék alá esik, a 2014-es évi 3 százalékról. A gazdaság egészére kiterjedő beruházások a GDP arányában is csökkentek ebben az időszakban, de a visszaesés az energia területén különösen meredek volt. Ez részben az évtized elején látott jelentős olaj, és földgáz kiadások mostanra bekövetkező mérséklődését is tükrözi, ennek ellenére a trend az energiaszektorban és másutt is látható, tükrözve az előrelépés hiányát a kulcsfontosságú tiszta energiatechnológiák fellendítésében, ami a növekvő globális igények, valamint az éghajlatváltozás kezelésének elengedhetetlen feltétele lenne az IEA szerint.

