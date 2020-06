Megérkezett a magyar biztosítók rangsora: profitgyárosok és surranópályások a listán

Négy nagy biztosító hozta tavaly a magyar biztosítási szektor 76 milliárd forintos nyereségének a kétharmadát, közülük továbbra is az Allianz és az Aegon a legnagyobb profitgyáros – derült ki a 2019-es éves beszámolókból. A biztosítási adó ellenére a nem-életbiztosításokon közel másfélszer annyit keresett a szektor, mint az életbiztosításokon. A díjbevételek szempontjából továbbra is az Allianz a piacvezető, az életbiztosításokban azonban a Posta Biztosító megelőzte tavaly az évtizedek óta piacvezető NN-t. Igaz, csak egy "surranópályán", az egyszeri díjas termékekkel, a korrigált adatok szerint hatalmas a holland tulajdonú biztosító fölénye.

A koronavírus miatt szeptember 30-ára halasztotta a kormány az éves beszámolók elkészítésének idei határidejét a cégek számára. A „közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók” esetében, vagyis a tőzsdei cégeknél, bankoknál, biztosítóknál és befektetési vállalkozásoknál azonban idén is május 31-e maradt a határidő. Nemcsak a biztosítók éves beszámolói jelentek meg mára, hanem a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) is közzétette éves statisztikáit, ezekből is szemezgetünk most. A bankokról itt írtunk:

A MABISZ adatai szerint tavaly a 10 legnagyobb hazai biztosítóból 7-nek kétszámjegyű mértékben nőtt a díjbevétele. A teljes piaci díjbevétel 12,3%-kal 1170 milliárd forintra emelkedett. Ez jóval nagyobb, mint a nominális GDP tavalyi emelkedése, figyelembe kell venni azonban, hogy tavaly a kormány a biztosítási adóba építette be a korábbi (a kötelező biztosítások díjának 30%-ára rúgó) baleseti adót, így azt a szerződés 2019-es évfordulóját követően már a biztosítási díj részeként (23%-os kulccsal) kell a szerződőknek megfizetniük. Ezen adóváltozás nélkül valószínűleg egyszámjegyű mértékben nőtt volna a piac díjbevétele tavaly a huszáros év végi hajrával együtt is, erről részletesen itt írtunk:

2018-hoz hasonlóan tavaly is az Allianz, a Generali és az Aegon volt a magyar biztosítási szektor három legnagyobb szereplője a díjbevételek szempontjából. A legnagyobb mértékben azonban a tíz legnagyobb szereplő közül a Posta Biztosító, a K&H Biztosító és a Signal Iduna díjbevétele növekedett. Ebben az egyszeri díjas életbiztosítások díjbevételének megugrása érhető tetten annak ellenére, hogy a MÁP+ jelentős kiszorító hatást gyakorolt a második félévben a hazai megtakarítások piacára.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) területén az első négy szereplő sorrendje változtatlan: az Allianz, a K&H, a Wáberer és az Aegon itt a legnagyobb, a mezőny középső harmadában azonban a Generali az Uniqát megelőzve az ötödik, az Union pedig a Groupamát, az Uniqát és a KÖBE-t is megelőzve a hatodik helyre lépett előre.

Ennél is látványosabb változások történtek az életbiztosítási üzletágban, hiszen a Posta Biztosító megelőzte az évtizedek óta piacvezető NN-t (korábban ING). A biztosítók hosszú távú eredmény- és bevételtermelő képessége szempontjából azonban az alábbi ábránkon zöld és narancssárga színnel jelölt rendszeres díjas életbiztosításoknak van igazán nagy szerepük. E téren a legnagyobb nem fióki értékesítési hálózattal rendelkező biztosítók állnak az első helyen, úgy mint az NN, a Generali és az Aegon.

Alábbi ábránkon az egyszeri díjas életbiztosításokat 10%-os súllyal figyelembe vevő korrigált életbiztosítási, és ezen belül a nyugdíjbiztosítási díjbevételek alapján mutatjuk be a biztosítók sorrendjét. A nem MABISZ-tag, ezért ebben az összehasonlításban nem szereplő CIG Pannónia a MetLife és a K&H között helyezkedik el, amivel a piac 11. legnagyobb szereplőjének számít a korrigált díjbevételek alapján. A teljes piacon az adókedvezményes nyugdíjbiztosítások a korrigált életbiztosítási díjbevételek 21%-át adják, súlyuk a Signal Idunánál (29%), az Allianznál (27%) és az Unionnál (25%) a legmagasabb.

Az éves beszámolókból a biztosítók más eredményszámai is kimazsolázhatók. Az elmúlt évtizedek igazsága 2019-ben is érvényesült: a korábbi Állami Biztosító két nagy utódszervezete, az Allianz és az Aegon termelte meg a biztosítási szektor tavalyi 76 milliárd forintos nyereségének a 43%-át. A Generalival és a Groupamával együtt a nyereség 65%-át a szektor négy legnagyobb díjbevételű szereplője adta. A 10 legnagyobb díjbevételű biztosító közül egyik sem volt veszteséges, a méretgazdaságossági előnyök azonban jól láthatóan magasabb megtérülést jelentenek a piac szereplői számára.

Érdemes megnézni azt is, hogy mely biztosítónak mely tevékenységből származott a tavalyi nyeresége. Elmondható, hogy az Allianz, az Aegon és a Groupama és a K&H nem-életbiztosítási tevékenysége e téren kimagasló, élet oldalon pedig az NN, az Aegon és a Generali érte el a legnagyobb nyereséget. A biztosítási adó ellenére a nem-életbiztosításokon közel másfélszer annyit keresett a szektor, mint az életbiztosításokon. Az életbiztosítási üzletág nemcsak a profittermelésben, hanem a díjbevételekben és a teljes magyar megtakarítási piacon is aluteljesít az utóbbi években, erről itt írtunk részletesen:

