Bejött a kormány merész húzása - Beindultak az árcsökkenések az új autóknál

Igazi dominóhatást ért el a kormány az elektromos autók új típusú támogatási programjával. Az egy hét múlva élesedő e-autó vásárlását támogató pályázat keretében egyre több modell érhető már el a nagyobb, 2,5 millió forintos állami támogatással.

Újabb gyártók csökkentettek árat

Igazi win-win szituációt hozott a kormány lépése az elektromos autók támogatási programjában, csupán két hét leforgása alatt. Az új típusú, sávos támogatási rendszer bejelentése óta sorra jelentik be az elektromos autók importőrei az árcsökkentéseket annak érdekében, hogy az új modellek ára beférjen a 11 millió forintos küszöb alá. Ez az a határ ugyanis, ahol a vásárlók már érvényesíthetik a korábbinál (1,5 millió forint) is magasabb, 2,5 millió forintos állami támogatást. Ez egy olyan helyzet ugyanis, amivel mindenki nyer, a verseny erősödésének köszönhetően.

A fogyasztók több modell közül választhatnak, jobb árakon. A kereskedők nagyobb kereslettel szembesülnek (ha 11 millió forint alá viszik a modell árát), így megérheti nekik bevállalni a pótlólagos (néhány százezer forintos) árengedményeket. Az állam elérte a célját: több elektromos autómodell ára csökken, a gyártói kínálat nem feltétlenül lesz szűk keresztmetszete a zöld célok megvalósításának.

Már a bejelentéskor előrevetítettük: több olyan modell is van, amelynek az ára a 11 és 12 millió forint közötti sávban található, így várhatóan beindul egy árcsökkentő trend az elektromos új autók piacán. Pár nap sem telt el, meg is jelentek az első hírek egyes modellek árcsökkenéséről. Akkor azt is írtuk: nem kell nagy jóstehetségnek lenni mindezek fényében, hogy azt mondjuk: az egyedi importőri/kereskedői árcsökkentések folytatódhatnak a következő napokban, hetekben.

Ez így is történt és nagy az esélye annak, hogy ez a tendencia folytatódni fog. A legutóbbi cikkünk megírása óta 4 újabb modellel bővült azon autók listája, amelyekre érvényesíthető a 2,5 milliós támogatás:

Peugeot e-208: 7,99 millió forint állami támogatást érvényesítve. (Korában itt az induló ár 11,6 millió forint volt, vagyis az importőr itt 1,1 millió forint engedményt adott.)

Peugeot 2-2008: 8,49 millió forint támogatással együtt. (Korában itt az induló ár 12,1 millió forint volt, vagyis az importőr itt is 1,1 millió forint engedményt adott.)

Kia e-Niro: 8,4 millió forint, támogatással számítva. (Korábban itt az induló ár 11,5 millió forint volt, vagyis 600 ezer forintot engedett pluszban az importőr.)

Nissan Leaf: 8,2 millió forint, támogatást már figyelembe véve.

A Nissan kommunikációja szerint a 12,5 millió forintos, jól felszerelt Acenta típusból enged 1,8 millió forintot annak érdekében, hogy a támogatás nélküli ár 10,7 millió forint legyen. (Korábbi gyűjtésünk szerint a "legalapabb" Leaf korában 11,5 millió forintos induló listaárral rendelkezett.)

Bejött a lépés: már 18 autóra jár a nagyobb állami támogatás

Az importőri reakciók fényében tehát bevált a kormány lépése, hogy 11 millió forintnál húzta meg a nagyobb állami támogatás felső határát. Még februárban, amikor belengette a kormány (a részleteket még nem ismertetve) az új típusú támogatási programot bemutattuk: 11 és 12 millió forint között több meggyőző elektromos autó is található. Logikus és bátor húzás volt így utólag értékelve, hogy a kormány 11 millió forintban határozta meg a felső sávot, beindítva egy árcsökkentési spirált.

Az új támogatási program, ami az olcsóbb e-autók vásárlását támogatja és azok kínálatát ösztönzi, egy új összetételű új autó piacot eredményez. A korábbiaknál valóban olcsóbbak lesznek bizonyos modellek, a luxus kategóriás autókat pedig kizárta a támogatási körből a kormány.

Más kérdés, hogy a jellemzően 7-9 millió forintos induló listaárral rendelkező új elektromos autók mennyire nevezhetők megfizethetőnek a széles tömegek számára.

Mindenesetre a mostani új program egy fontos lépés a kedvező irányba.

Korábbi cikkünkben írtunk arról részletesen az importőr tájékoztatása alapján, hogy a legolcsóbb e-autómodelleknek számító Skoda Citigo és Volkswagen e-Up mikor lesz idén idehaza újra elérhető és arról is spekulálgattunk, hogy milyen ártól indulhatnak ezek az árban nagyon vonzó modellek.

Az alábbi táblázatunkban szokás szerint összegyűjtöttük a nagyobb állami támogatással rendelkező autómodelleket. A legutóbbi árfrissítések után már 18 autóra jár 2,5 milliós állami támogatás, eredetileg ez a lista 11 modellből állt.

A 11 millió forint alatti árú elektromos autók listája (kezdő listaár) Modell Induló listaár 2,5 millió forintos támogatással Skoda CITIGOe* 6,6 4,1 smart EQ fortwo 7,3 4,8 smart EQ forfour 7,4 4,9 VW e-Up* 7,5 5,0 Polaris Goupil G4 8,3 5,8 Polaris Goupil G5 9,7 7,2 Renault Kangoo Z.E. 10,3 7,8 Citroen C-Zero** 10,0 7,5 Renault Zoe 10,4 7,9 Opel Corsa-e 10,49 7,99 Peugeot e-208 10,49 7,99 Mini Cooper SE 10,5 8,0 Nissan Leaf 10,7 8,2 Kia e-Niro 10,9 8,4 Hyundai Kona E 10,99 8,49 Hyundai Ioniq 10,99 8,49 Peugeot e-2008 10,99 8,49 Mazda MX-30 11 8,5 * jelenleg nem konfigurálható, de idén később várható; ** nem konfig. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Korábbi gyűjtésünkből tudható, hogy az eddigi lépések után 11 millió forint felett maradt az ára egyelőre a Honda e-nek (11,1 milliós induló ár), a Volkswagen e-Golfnak (13,6 millió forint már, néhány hete ez 11,6 millió volt), Nissan eNV-200 (11,9 millió forint), DS3 Crossback E-tense (12,9 millió forint), BMW i3 (13,1 millió forint). Mindezek mellett érkezik az ősszel a piacra a Volkswagen vadonatúj elektromos modellje, az ID.3, ami az importőr szerint "kiváló árpozícióban kerül a piacra". Nem kizárt ugyanis, hogy ez a modell is befér 11 millió forint alá.

Laptársunk, a Pénzcentrum a fentiek közül több modellt is tesztelt korábban. A Nissan Leaf tesztvideója tavaly júliusi, míg az új Ioniq-ot idén áprilisban tesztelték.