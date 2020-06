Így lehetnek sikeresek a generációváltások

A generációváltás volt a központi téma a Hiventures és a Portfolio közös online konferenciasorozatának második állomásán. A három előadást követően a panelbeszélgetés résztvevői megosztották gondolataikat arról, hogy a generációváltás folyamatában melyik szereplőnek milyen feladata van, hogy hogyan érdemes összeállítani a tranzakcióhoz szükséges finanszírozási mixet és hogy hol bukhat el egy generációváltás.

Mikor fontos a generációváltás?

Mata Erika, a Budapest Bank vállalati értékesítési vezetője válaszában kifejtette, hogy a generációváltás kérdéskörét nemcsak a tulajdonos életkora teszi napirendre, hanem elérkezhet a cég egy olyan életszakaszba, elérhet a vállalkozás egy olyan méretet, ahol a további fejlődés nem következhet be generációváltás nélkül. Nem a tulajdonosváltás, vagy a generációváltás formája az, ami meghatározza a folyamat sikerességét, hanem az, hogy egy szervezet mennyire felkészült, mennyire működik az alapítótól független, de megfelelően kontrollált menedzsment.

Láving Gusztáv, a Hiventures KKV befektetési igazgatója szerint a generációváltás előtt álló tulajdonosok jellemzően nem sorozatvállalkozók, ezért számukra ez az egy cég az életük fő műve, második gyerekként tekintetnek rá. Ezért fontos számukra, hogy aki átveszi az üzletet, az olyan legyen, aki működtetni akarja azt, akinél biztos kezekben lesz az életük munkája. Az eladás alapja a bizalom és a szimpátia lesz. Emellett szerinte felértékelődik az, hogy hazai legyen a vevő. Konkrét példát is látott már arra, hogy a két potenciális vevő közül a magyar vásárlót választotta a tulajdonos még úgy is, hogy a külföldi vevő magasabb összeget ajánlott a cégért. Nagyon fontos, hogy milyen cégérték alakul ki a tranzakció során, szerinte az alapítóknak nem szabad ilyenkor az érzelmeikre hagyatkozniuk. A másik fontos szempont a sikeres generációváltás szempontjából, hogy mennyire felkészült az adott cég a folyamatra.

Szekeres Viktor, a Gloster Infokommunikációs Nyrt. tulajdonos alapítója válaszában kifejtette, hogy a mai vállalkozók úgy gondolnak sokszor a generációváltásra, mint Guldenburgok örökségére vagy a Dallas sorozatokra, ami azt mutatja, hogy nem hogy továbbadom az örökségem, még többen is vannak a családban, akik versenyeznek azért, hogy átvegyék a céget és nemcsak hogy többen vannak, de még jobbá is teszik. Ehhez képest amikor megnézzük a magyar valóságot, akkor azt tapasztaljuk, hogy az esetek legfeljebb 10%-a esetében tudják házon belül megoldani a problémát a generációváltás előtt álló cégek. Arra a felvetésre, hogy miért nem valósulnak meg ezek az ügyletek, szerinte is a bizalmat kell megemlíteni. Ez ugyanis nem magától jön, azt ki kell érdemelni. Itt alapvetően arról van szó, hogy az eladó tulajdonos a másiknak adja az életművét, ezáltal többek között az ügyfeleit, az egész csapatot és mindezt úgy szeretné megcsinálni, hogy a barátai és családja elismerését kivívja ezzel.

Endrődi András, a CMBP partnere úgy vélekedett, hogy nem kell minden esetben ráerőltetni a következő generációra a cég továbbvitelét, de egy ilyen folyamathoz nem árt segítséget kérni. A generációváltásnak ma már van egy támogató ökoszisztémája. Cipőt a cipőboltból, vagyis a folyamatba érdemes bevonni azt a coach-ot, tanácsadót, aki segítheti az átadást. Ezzel együtt fontos látni, hogy ha egy cégnek van egy független vezetése, akkor azt sokkal könnyebb átvennie a következő generációnak is. Később azt hangsúlyozta:

nem a tranzakció megkötésekor kell jó üzletet csinálni, hanem egy jó céget kell találni és egy jó, stabilan megvalósított átadás-átvételi folyamatot kell lebonyolítani.

A folyamat buktatói

Mind a négy résztvevő kitért arra, hogy egy-egy ilyen ügylet nagyon komplex folyamat, ezért természetes velejárója, ha menet közben nehézségek merülnek fel, és a zárása időben nagyon elhúzódik. Fel kell készülni ezért az időben hosszú folyamatokra, mind az eladónak, mind pedig a vevőnek.

Szekeres Viktor szerint a generációváltás azon is áll vagy bukik, hogy a vevő fair árat mond-e vagy sem. Az nem igaz, hogy a generációváltás előtt álló cégeket fillérekért meg lehet venni - hangoztatta. A két sikeres ügyletet a közelmúltban lezáró társaság alapítója szerint a készpénz és a részvény megfelelő mixét kell megtalálni, amikor a vételár kiegyenlítéséről beszélünk.

