Rengeteg hazai cég jövője ezen áll vagy bukik, minden hatodik dolgozó érintett

A generációváltás mögött nemcsak cégek, hanem emberek, tulajdonosok állnak, ezért nagyon fontos megismerni a tulajdonosok valós szándékát, céljait - vélekedett előadásában Veisz Ákos, a Danube Capital elnök-vezérigazgatója a Hiventures és a Portfolio közös online konferenciasorozatának második, Tudatos felkészülés a generációváltásra című rendezvényén . A szakember arra is figyelmeztette a közönséget, hogy minél inkább rendezetlen és tervezetlen úton zajlik egy generációváltás, annál nagyobb a kockázata a vagyonvesztésnek.

Nagyon is fontos a hazai üzleti életben a generációváltás témája - kezdte prezentációját Veisz Ákos. A Danube Capital elnök-vezérigazgatója ezt alátámasztandó két fontos adatot emelt ki:

van 200 ezer vállalkozás, ahol a tulajdonos 60 évnél idősebb, valamint

ez a 200 ezer vállalkozás 700 ezer főnek ad munkát.

Vagyis minden 6. magyarországi foglalkoztatott olyan vállalkozásnál dolgozik, ami a generációváltás küszöbén van

- jegyezte meg a szakember, aki szerint a nyugati példák figyelmeztetőek kell legyenek. Az első generációváltások csupán 30%-a az, amelyet követően a vállalkozás túléli a folyamatot.

Veisz Ákos előadásában bemutatott egy Tárki-felmérést, amelyben a generációváltás előtt álló cégtulajdonosokat kérdeztek meg arról, hogy hogyan tervezik a generációváltást. A válaszolók 71%-a felelt úgy, hogy a tulajdont és a vezetést is a családon belül tartanák, 5% mondta azt, hogy a vezetést tartanák családon belül, míg 3% válaszolt úgy, hogy a tulajdont tartanánk bent a körben, de külső vezetést szerződtetnének. Vagyis nagyon magas az az arány, akik családon belül képzelik el az átadást-átvételt - mutatott rá. Ehhez képest a valóság az, hogy nagyjából 30%-ban tudja egy tulajdonos a tulajdont és a vezetést is a családon belül tartani - tette hozzá.

A Danube Capital szakemberei ennek az ellentmondásnak is utánajártak úgy, hogy mélyinterjúkat készítettek érintett cégtulajdonosokkal. Ezek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a generációváltás nem is fejezi ki ezt a folyamatot megfelelően.

Ezért sokkal fontosabb lenne, ha a folyamatnak a fókuszában nem a generációváltás állna, hanem, amiről valójában beszélünk: a családi értékmegőrzés.

Vagyis, hogy a sikeres vállalkozó hogyan tudja megőrizni a cége vagyonát, az elmúlt évtizedekben felépített vállalkozását.

Veisz Ákos Danube Capital R&A Zrt., elnök-vezérigazgató Veisz Ákos a Danube Capital R&A Zrt. elnök-vezérigazgatója. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik stratégiai és elemzési területen. Korábban az MKB Bankban tanácsadó, majd a Stratégia és Elemzés i Tovább … Tovább Veisz Ákos a Danube Capital R&A Zrt. elnök-vezérigazgatója. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik stratégiai és elemzési területen. Korábban az MKB Bankban tanácsadó, majd a Stratégia és Elemzés i

Előadásában azt is hangsúlyozta, hogy a generációváltás folyamata mögött is emberek vannak, akiknek a racionális és emocionális énje harcol egymással. Veisz Ákos elmondása szerint a családi értékmegőrzés a tervezett és tervezetlen szélsőséges forgatókönyvek között több módon is megvalósulhat, de nem mindegy, hogy milyen formában megy végbe, ugyanis minél inkább rendezetlen és tervezetlen a folyamat, annál nagyobb a vagyonvesztés kockázata.

Ezért lenne célszerű minél inkább tervezett és rendezett módon megvalósítani a generációváltás folyamatát

- üzente az online konferencia hallgatóságának az elnök-vezérigazgató, aki azt a figyelmeztető adatot is megosztotta a közönséggel, hogy

a magyar vállalkozások alig 8%-a rendelkezik írott generációváltási tervvel.

A nemzetközi szám sem sokkal jobb, de az alacsony magyar adat is az egyik oka lehet annak, hogy miért nem sikerül sokszor a generációváltást sikeresen lebonyolítani - mondta a Danube Capital elnök-vezérigazgatója, aki előadásában azt is bemutatta javaslatain keresztül, részletesen, hogy a generációváltás előtt álló cégtulajdonosok hogyan induljanak el ezen az úton.

A csütörtöki online konferenciánkon elhangzott további 2 előadásról itt olvasható a beszámoló:

Innen folytatjuk tovább

A Hiventures és a Portfolio közös, kkv-knak szóló online konferenciasorozata hamarosan folytatódik. Részletekkel a Portfolio Konferencia oldalán jövünk majd.

Címlapkép forrása: Getty Images