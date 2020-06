Fél év késéssel Németország végre elárulta, hogyan venné ki a részét a világ megmentéséből

Fél évvel az eredeti határidő után Németország is benyújtotta a 2030-ig szóló energia- és klímapolitikai terveit az Európai Bizottságnak. A meglehetősen ambiciózus tervet, illetve megvalósíthatóságát több oldalról is kritikák érték, melyek szerint a megújulók - különösen a szélenergia - terjedésének elősegítése érdekében további lépéseket kell tennie az országnak. A több szempontból példaértékűnek tartott német energiaátmenet a 2020-ra kitűzött célok egy részét sem hozza, de közben Berlin több, a klímaügy szempontjából fontos döntést hozott, a méretes gazdaságélénkítő csomag nagy részét a klímacélok elérésére különítette el, nemzeti hidrogén stratégiát hirdetett, és elvetett pár, a nap- és szélenergia telepítését lassító akadályt.

A berlini kabinet feltűnő csendben küldte el Brüsszelbe a maga új és ambiciózus célokban bővelkedő Nemzeti Energia- és Klímatervét miközben az ugyanazon a napon, június 10-én elfogadott, 7 milliárd eurós nemzeti hidrogén stratégiáját büszkén jelentette be a világnak. Az EU tagállamainak 2019 december végéig kellett volna elkészíteniük és benyújtaniuk a saját Nemzeti Energia- és Klímaterveiket (NEKT), azonban ezt számos ország csak jelentős csúszással tette meg, az ír NEKT-re pedig még mindig várnak Brüsszelben. A német klímaterv benyújtásának csúszását a tavaly szeptemberben elfogadott német szénkivezetési terv, valamint a helyi klímavédelmi törvény sajátságaival indokolta a gazdasági tárca, ahogyan az első verzióhoz képest új elemek bekerülését is. (A német klímatörvény szerint a 2030-at követő évek kibocsátáscsökkentési céljait 2025 után határozzák majd meg, összhangban az EU 2050-es klímasemlegességi céljával.)

A tízéves német terv a szállítási, építőipari/ingatlan, agrár, ipari, energia és hulladékkezelési szektorokban végrehajtandó számos intézkedést tartalmaz, jogilag kötelező erejű kibocsátáscsökkentési célokkal minden szektorra vonatkozóan. Ezen kívül a szállítási és a fűtési ágazat számára külön 25 euró/tonnás tarifát vezet be a szén-dioxid-kibocsátás után 2021-től. Mindemellett a NEKT-be bekerült egy, az energiahatékonyságra vonatkozó konkrét célérték is, eszerint Berlin 2030-ig 30 százalékkal csökkentené az energiafogyasztást 2008-hoz képest. A terv első verziójához képest jelentősnek mondható új elemek ellenére a dokumentum legfontosabb célszámai változatlanok maradtak.

Ezek szerint Németország 2030-ig legalább 55 százalékkal mérsékelné üvegházgáz-kibocsátását 1990-hez képest - tavaly ennek mértéke 35,7 százalékot ért el. A megújuló energiaforrások arányát a végső energiafogyasztáson belül 30 százalékra emelnék - 2019-ben ez 17,5 százalék volt (14,7% a primer energiafogyasztásban), a villamosenergia-szektorban viszont már 40 százalékot tett ki.

A stratégia bizonyos elemei túlságosan merészek, máshol pedig a részletek, illetve szilárd alapok hiányoznak a tekintélyes német energia- és klímaügyi agytröszt, az Agora Energiewende megújuló energia projektmenedzsere, Thorsten Lenck szerint. A dokumentum a megújuló energiaforrások esetében sem bővelkedik konkrét intézkedési tervekben, viszont hivatkozik a német megújuló energia törvény (EEG) nyár végére ígért módosítására; az emisszióscsökkentés területén pedig a terv utal a 65 százalékos elképzelésre, miközben az egy jogilag nem megalapozott, nem hivatalos cél - mutat rá az Euractiv által idézett szakértő.

Már most veszélyben a 2030-as cél?

A megújuló energiaforrások telepítésében és alkalmazásában a világ élvonalába tartozó Németország célja, hogy 2030-ra a villamosenergia-fogyasztás 65 százalékát megújulókból fedezze. Különféle okok, például bürokratikus akadályok miatt azonban ettől akár 10 százalékponttal is elmaradhat az Agora Energiewende tanulmánya alapján. A helyzet különösen szélenergia szempontjából nem megnyugtató, az ország jelenleg egyértelműen a cél eléréséhez szükséges pálya alatt teljesít. Az offshore szélerőmű kapacitásra vonatkozó 2030-as célt ugyan 15-ről 20 gigawattra emelték, azonban az Agora szerint legalább 25 GW teljes telepített kapacitásra lenne szükség, és az onshore szélturbina-telepítéseknek is vissza kellene térniük korábbi, nagyobb sebességéhez (a német szárazföldi szélerőmű-kapacitás mintegy 54 GW, 2030-ra a korábban kijelölt cél 68 GW). Ráadásul a német NEKT az elemzés szerint a szinte azzal egy időben elfogadott hidrogén stratégiával sem konzisztens, amely önmagában a villamosenergia-felhasználás közel 4 százalékos bővülését tételezi fel.

Az Európai Bizottság a következő hetekben vizsgálja, hogy a német klímaterv kellően ambiciózus-e a Párizsi Klímaegyezmény céljaira tekintettel. Érdekes módon a német környezetvédelmi, valamint gazdasági minisztérium tanulmányai szerint a 2030-as céloktól még ideális esetben is 3-4 százalékponttal elmaradhat az ország a klímatörvénybe foglalt intézkedések megtétele esetén, amelyek ezek szerint különösen a szállítási és ingatlanszektorban tűnnek elégtelennek. Az 1972-ben alapított, kormányzati Német Környezetvédelmi Tanácsadó Testület (SRU) májusi jelentése szerint az ország teljesítménye a saját fenntarthatósági stratégiájába foglalt 25 környezetvédelmi cél eléréséhez 20 esetében nem tűnik elegendőnek. A testület azonban ennél is tovább megy, amikor azt állítja, Németországnak már 2038-ra klímasemlegessé kellene válnia ahhoz, hogy teljesítse a nemzetközi klímacélok rá eső részét (a globális felmelegedés évszázad végéig legfeljebb 1,75 Celsius-fokban történő korlátozása).

Nap- és szélenergia: elhárított akadályok

A kritikák ellenére a német klímapolitika az utóbbi időben is ért el sikereket. A teljes telepíthető fotovoltaikus kapacitásra 2011-ben kijelölt 52 gigawattos plafont idén májusban szüntették meg, miután tavaly év végén a kapacitás már közel 49 GW volt, a szűkülő mozgástér miatt pedig a német napenergia-ipar hangulatindexe idén év elején a mélybe zuhant. Továbbá, a már említett hidrogén stratégia bemutatása is jelentős és pozitív fejleménynek tekinthető. Klíma- és egészségvédelmi szempontokból ugyancsak sikernek könyvelhető el, hogy

a német kormány végül elvetette azon tervét, miszerint új szélturbinákat a lakott területektől csak 1 kilométeres távolságban lehetett volna telepíteni, ehelyett a tartományok dönthetnek majd a legfeljebb 1 kilométeres távolság követelményként való bevezetéséről. Emlékeztetőül, Magyarországon a települések határától számított 12 kilométeren belül nem telepíthető szélturbina.

Ahogyan egyértelműen az is kedvező hír klímaszempontból, hogy a koronavírus-járvány közvetett negatív hatásai kezelésére összeállított 130 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagjában a német kormány egy 30 milliárd eurós minimum-keretet különített el klímavédelemre amellett, hogy egy 50 milliárdos "jövő" csomagot is összerakott egyebek mellett a mobilitás és a hidrogén technológiák fejlődésének támogatására. A klímabarát technológiákra helyezett fókusz ellenére ez a terv is kritikus fogadtatásban részesült nem csak zöld szervezetek, de közgazdászok részéről is, mivel a kormány elmulasztotta a lehetőséget, hogy teljes összhangba hozza a programot a klímacélokkal.

A járványhatás is besegíthet

Az ország 2020-ra eredetileg 40 százalékos kibocsátáscsökkentési célt határozott meg, ezt azonban menet közben a kormány 35 százalékra csökkentette. A 2010-es évek stagnálása után még 2017-ben is úgy tűnt, hogy az új, alacsonyabb cél is csak szorosan érhető el, ezt követően azonban - döntően a szénerőművek gyors ütemű bezárása miatt - felgyorsult a folyamat.

Tavaly éves bázison már 6,3 százalékkal esett a német CO2-emisszió az előzetes adatok szerint, és ezzel teljesült a 35 százalékos cél, a koronavírus-járvány hatására - általános csökkenés az energiafogyasztásban, a megújulók részarányának bővülése -, valamint a szén folytatódó visszaszorulásával pedig már igencsak valószínűnek tűnik az is, hogy Németország az eredeti, 40 százalékos kibocsátáscsökkentési célt is teljesíti idén.

A megújulók részaránya a végső energiafogyasztásban tavaly 17,5 százalékot ért el, vagyis itt is valószínű a 18 százalékos 2020-as cél teljesülése, míg a végső villamosenergia-felhasználáson belül 2019-ben 42,1-42,6 százalékot tettek ki a megújulók, messze meghaladva a minimum 35 százalékos célt. A hőfogyasztásban tavaly regisztrált 14,5 százalékos arány is magasabb, mint a 2020-ra vonatkozó 14 százalékos cél, azonban a szállítási ágazatban mindössze 5,6 százalék volt a megújulók aránya, melynek az idei évben 10 százalékra kellene nőnie az EU közös célja szerint. Az energiahatékonysági célokkal szintén nehezen boldogul Németország. 2008-hoz képest 2019-re 10,8 százalékkal mérséklődött a primer energiafogyasztás, 2020-ra azonban 20 százalékos csökkentés lett előirányozva, melynek teljesítése szinte lehetetlennek tűnik.

Még az EU 2030-as célja sincs meghatározva



Az országoknak már 2018-ban el kellett készíteniük a 2030-ig megvalósítani tervezett energia- és klímapolitikai célokat és programokat tartalmazó NEKT-ek vázlatát, az Európai Bizottság azonban a szerinte nem kellőképpen ambiciózus erőfeszítéseik fokozására kérte az államokat. A nemzeti kormányok dolgát ugyanakkor nem könnyíti meg, hogy saját terveiket úgy kellett véglegesíteniük, hogy közben az igazodási alapot jelentő közös EU-s cél továbbra is alakulóban van.



A legfontosabb célterületen ugyan jelenleg még a korábban meghatározott minimum 40 százalékos 2030-as közös szén-dioxid-kibocsátás csökkentési cél van érvényben, azonban a Bizottság és az Európai Parlament egyértelműen emelni kíván rajta. A Parlament tavaly az 55 százalékos célt támogatta, kivéve a legnagyobb, néppárti frakciót, amely 50 százaléknál magasabb kibocsátáscsökkentési célt nem tart elfogadhatónak. Ugyanakkor a környezetvédelmi bizottságban május végén már egy svéd képviselő azon javaslatáról vitáztak, amely 65 százalékkal fogná vissza a CO2-kibocsátást. Összevetésül, Magyarország a NEKT első és második változatában 2030-ig egyaránt legalább 40 százalékos emissziócsökkentést vállalt; kibocsátása jelenleg mintegy 33 százalékkal marad az 1990-es szint alatt.

Címlapkép forrása: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images