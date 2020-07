Pirosban az amerikai részvényindexek

Egyre többen gondolkodnak azon, hogy nem a hagyományos munkaviszonyból, hanem passzív jövedelmen keresztül tesznek szert bevételre, számukra is kínál lehetőséget a részvénypiac, például osztalékpapírokon keresztül. A válságok alatt azonban a cégek osztalékfizetése is csökkenhet, jó példa erre az idei év, a járványt követő hetekben sorra döntöttek úgy a vállalatok, hogy a likviditási pozíciójuk relatív javítása érdekében csökkentik vagy elhalasztják az osztalékfizetést. Főként az európai vállalatokra volt ez jellemző, az amerikai cégek inkább nyúlnak a részvényvásárlások csökkentésének az eszközéhez, és csak utána az osztalékvágáshoz, a szektorok közül pedig a pénzügyi szegmensben volt leginkább jellemző az osztalékok csökkentése, ebből is látszik, nagyon nem mindegy részvényt választanak a befektetők osztalékpapírként.