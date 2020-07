30 izgalmas részvény, ami profitálhat a gazdasági fellendülésből

A Jefferies szerint erőteljes jelek mutatnak arra, hogy fordulóponthoz ért az amerikai gazdaság, ezért ez elemzők úgy vélik, hogy eljöhetett az időpont olyan társaságok részvényeibe fektetni, amelyek profitálhatnak majd a gazdaság növekedéséből, annak ellenére is, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban továbbra is aggasztó hírek érkeznek. Az elemzőház szakértői harminc részvényt emeltek ki, amelyek között vegyipari cégek, a bányatársaságok és a pénzügyi szolgáltatók papírjai is szerepelnek.

Több szektor részvényei közül is érdemes most válogatni

Lehet, hogy sokaknak nehéz elhinni, azonban a Jefferies szerint a gazdaság fordulóponthoz ért anélkül, hogy a befektetők ezt észrevették volna. A társaság részvényelemzői szerint erőteljes jelek mutatják az amerikai gazdaság javulását, ami azt jelenti, hogy itt a megfelelő idő olyan cégek részvényeibe fektetni, amelyek nagyobb mértékben függenek gazdasági növekedéstől, annak ellenére is, hogy a koronavírus-járvány felől érkező hírek egyre aggasztóbbak.

Az elemzők szerint az általuk valaha látott egyik legsúlyosabb zuhanásból való természetes kilábalás ellenére a gazdasági bővülés alapjai valósak, amelyet legjobban szerintük az ipari-, a nyersanyag- és a pénzügyi cégek által lehet a legjobban megjátszani.

Mindezt azzal támasztják alá, hogy a Philadelphia Fed felmérése, és az ISM feldolgozóipari beszerzési menedzserindexe egyaránt növekedést mutat és a termelői árak is emelkednek. Ha ez nem lenne elég, a vállalatok készletei alacsony szintekre kerültek tavaly, amelyeket várhatóan újra feltöltenek majd, amint a gazdaság helyreáll, mindez azt jelenti, hogy van még tér az értékesítések növekedése előtt.

Az elemzőház szakértői olyan területeket emeltek ki, mint a vegyipar, a rézzel foglalkozó cégek, amelyeket támogathat a jegybankok által nyújtott stimulus; az ingatlancégek, mivel az emberek több időt töltenek otthon és a külvárosokba költöznek el; a gépgyártócégek és ipari forgalmazók, valamint a bankok és az olajtársaságok.

Az alábbi harminc cég részvénye mind ezen területek egyikére esik, szinte mindet vételre ajánlja az elemzőház. A részvényeket a Jefferies által meghatározott célárak, és az ehhez viszonyított növekedési potenciál szerint rendezték sorba, kezdve a legalacsonyabbtól a legmagasabbig. Bár néhány cég részvénye elérte vagy meg is haladhatta ezen célárakat az elmúlt napok folyamán, azonban az elemzőház továbbra is a gazdasági fellendülés nagy haszonélvezőinek tekinti ezen cégek részvényeit.

30. IHS Markit

Az IHS és a Markit 2016-os egyesülésével létrejött információ-szolgáltató társaság sokak számára például a társaság által összeállított beszerzésimenedzser-indexekről is ismerős lehet. A vállalat piaci kapitalizációja 29,5 milliárd dollár, míg az elemzők célára 71 dollár.

29. S&P Global

Az S&P Global egy információ-szolgáltató vállalat, ami hír-, elemzés és adatszolgáltató tevékenységet is végez, többek között intézményi befektetők, kereskedelmi bankok, társaságok és egyetemek számára is. A társaság piaci kapitalizációja 80,3 milliárd dollár, a Jefferies célára 339 dollár.

28. W.W. Grainger

A társaság üzleti vevők számára kínál többek között karbantartási, javítási és más kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat is. A cég tavalyi bevétele 11,5 milliárd dollár volt, és a W.W. Grainger Észak-Amerika mellett Európában, Ázsiában és Latin-Amerikában is rendelkezik operációkkal. A vállalat piaci kapitalizációja 16,9 milliárd dollár, az elemzők célára 298 dollár.

27. TransUnion

A chicagói központú információ-szolgáltató cég több mint harminc országban nyújt hitelinformációs szolgáltatásokat több mint hatvanötezer üzleti ügyfele számára, a társaság kirendeltségekkel rendelkezik többek közt Hongkongban, Torontóban, Johannesburgban és Leedsben is. A TransUnion piaci kapitalizációja 16,5 milliárd dollár, az elemzőház célára 82 dollár.

26. NXP Semiconductors

A több mint harminc országban jelenlévő félvezetőgyártócég huszonkilencezer alkalmazottal rendelkezik, a társaság bevétele a tavalyi évben 8,88 milliárd dollár volt. Az NXP Semiconductors piaci kapitalizációja 38,5 milliárd dollár, a Jefferies célára 118 dollár.

25. Signature Bank

A New York-i székhelyű kereskedelmi bank, a Signature Bank New York városa mellett az állam más megyéiben is rendelkezik egységekkel, a társaság 2018-ban az USA nyugati partjára is kiterjesztette működését és San Franciscóban nyitott fiókot. A társaság piaci kapitalizációja 5,6 milliárd dollár, az elemzők célára 105 dollár.

24. Fastenal

Az ipari-, és építőipari termékek nagykereskedelmével foglalkozó Fastenal huszonöt országban több mint háromezerkétszáz értékesítési hellyel rendelkezett tavaly, a társaság 2019-ben közel huszonkétezer főt foglalkoztatott, a tavalyi évet a cég 5,33 milliárd dolláros bevétellel zárta. A Fastenal piaci kapitalizációja 25,5 milliárd dollár, az elemzőház célára 46 dollár.

23. Dow

Az amerikai vegyipari cég, a Dow százkilenc gyártási helyszínnel és több mint harminchatezer munkavállalóval rendelkezik, a vállalat harmincegy országban gyárt termékeket. A cég a 2019-es évet 42,95 milliárd dolláros bevétellel zárta, a Dow piaci kapitalizációja 31,6 milliárd dollár, a Jefferies célára 44 dollár.

22. ON Semiconductor

Az arizonai székhelyű félvezető beszállító, az ON Semiconductor világszerte nagyjából harmincnégyezer alkalmazottal rendelkezik, a társaság gyártási tevékenységet végez többek között Belgiumban, Kanadában, Kínában, Japánban, Vietnámban és az Egyesült Államokban is. A társaság a tavalyi évet 5,51 milliárd dolláros bevétellel zárta. Az ON Semiconductor piaci kapitalizációja 7,8 milliárd dollár, az elemzők célára 24 dollár.

21. Cintas

A Cintas több mint egymillió üzleti ügyfele számára kínál termékeket és szolgáltatásokat beleértve többek között az egyenruhákat, padlóápolási termékeket, valamint az elsősegély- és biztonsági termékeket is. A Cintas a tavalyi évet 6,89 milliárd dolláros bevétellel zárt, a társaság piaci kapitalizációja 28,1 milliárd dollár, az elemzőház célára 302 dollár.

20. Covestro

A német Bayerről leválasztott Covestrot 2015 őszén vitték tőzsdére, a polimergyártónak manapság több mint tizenhétezer alkalmazottja van, akik nagyjából harminc helyszínen dolgoznak szerte a világon. A Covestro bevétele tavaly 12,4 milliárd euró volt. A cég piaci kapitalizációja 7 milliárd dollár, az elemzők célára 40 euró.

19. Timken

A társaság portfoliójába csapágyak és erőátviteli termékek tartoznak, a Timken globálisan több mint tizenkilencezer embert foglalkoztatott, a cég negyvenkét országban végzi tevékenységét. A vállalat a tavalyi évet 3,78 milliárd dolláros bevétellel zárta, a cég piaci kapitalizációja 3,4 milliárd dollár, a Jefferies célára 50 dollár.

18. Manpower Group

A Manpower Group munkaerőpiaci megoldásokat és szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek, a társaság 75 országot felölelő hálózata világszerte több mint kétezerötszáz irodával rendelkezik. A vállalat piaci kapitalizációja 3,9 milliárd dollár, az elemzőház célára 75 dollár.

