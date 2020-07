Már több mint egymillióan használják a magyar közlekedési e-jegyet, új fejlesztések készülnek

A koronavírus-járvány alatt sem állt meg az élet a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-nél: a Volánbusznál, a GYSEV-nél és több vidéki nagyvárosban vezették be a közlekedési mobiljegyet, amely ma már egy országos lefedettségű szolgáltatásnak számít. A MÁV csatlakozására már felkészültek, és az azonnali fizetés integrációját is megkezdték a rendszerhez. Veres Mihály, a társaság vezérigazgatója azt is elárulta lapunknak, új, a fenntartható, élhető várost támogató termékeket, szolgáltatásokat fejlesztenek.

A COVID-járvány hogyan érintette a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. üzleti területeit?

Kettős módon érintett minket. Egyrészt a közterületi parkolás április 6-ával ingyenes lett június végéig minden városban, így a parkolási tranzakciók eltűntek, és az autópálya-matrica forgalom is komoly visszaesést szenvedett el, vagyis a klasszikus szolgáltatásaink visszaestek. De nagy lehetőséget jelentett a bővülésre a közlekedési mobiljegy, bár a közösségi közlekedési forgalom 10-20 százalékára esett vissza, a szolgáltatók részéről a kontaktusmentes megoldások iránt felfutott a kereslet. A veszélyhelyzet miatt meg kellett szüntetni az első ajtós felszállást a buszközlekedésben, a sofőröknél nem lehetett jegyet váltani, ezért a szolgáltatók elektronikus megoldást kerestek.

A közlekedési mobiljegy szolgáltatást országos szintre terjesztettük ki, ebben az első nagy lépés volt, hogy a Volánbusz a helyi és helyközi járatokon bevezette a mobiljegyet.

A pandémia idején, távoli munkavégzéssel két hét alatt vezettük be a szolgáltatást a Volánbusznál, majd őket további szolgáltatók követték. Nagyon sok negatívum mellett a járvány teremtette helyzet hozzásegített minket ahhoz, hogy egy újabb országos lefedettségű szolgáltatást tudjunk elindítani. Ahogy az utasforgalom elkezdett növekedni az élet újraindulásával, most az a feladatunk, hogy az utasokat a rendszer használatára ösztönözzük. A főváros miatt már korábban is volt viszonteladó a rendszerben, amihez csatlakozhatnak az új szolgáltatók, a volánbusz és több vidéki város után már a vasúton is ott vagyunk, a GYSEV-nél is lehet már közlekedési mobiljegyet venni.

A MÁV már rendelkezik egy elektronikus jegytípussal. Volna értelme ennek ellenére csatlakozniuk a mobilfizetési rendszerhez?

Volna értelme, hiszen így a felhasználók egységesen, ugyanolyan módon tudnának utazni a vasúton, a Volánbusz járatain vagy Miskolcon, tehát a felhasználó nem fog idegenkedni tőle.

Mi már dolgoztunk ezen a fejlesztésen, mi készen állunk, a MÁV-on múlik, hogy mikor csatlakoznak.

A digitális belépőjegyek is egyre több helyen érhetők el, mennyien váltanak így jegyet?

A forgalom ezen a szolgáltatási ágon is erősen megcsappant a járvány beütése után, mivel az intézmények jó része bezárt. De ennek ellenére elkezdtünk készülni a szolgáltatás bevezetésére új ügyfeleknél, mert azt tapasztaltuk, hogy a pandémia miatt az intézmények ebbe az irányba mozdultak el. Ezen most egy külön csapat dolgozik, amely csak a belépőjegy típusú szolgáltatás piaci bevezetésével foglalkozik.

A területen egyelőre nem számítunk nagy piaci volumenre, de ha ezt fel tudjuk futtatni, és egyre több intézmény, szórakoztató-központ csatlakozik hozzánk, az komoly felhasználói volument hozhat. A belépőjegynél és a közlekedési mobiljegynél elmozdultunk a korábbi üzleti modelltől, itt már nincs kényelmi díj, az elektronikus és a sima jegy ára megegyezik. A közlekedési mobiljegy bevezetése óta 1 millióval nőtt a felhasználók száma, már 3,5 millió főnél járunk most.

A különböző termékeket kombinálni is lehet egymással: például egy állatkerti belépőjegyhez buszjegyet lehet venni csomagban, akár kedvezőbb díjért, ezzel ösztönözve a közösségi közlekedés használatát. Ehhez hasonló smart szolgáltatásokkal lehet terelni az embereket a fenntarthatóság irányába.

A parkolás digitális fizetésének területén látszik-e változás a krízishelyzet után? Milyen innovatív megoldások léteznek a parkolási díj fizetése, az ellenőrzés kapcsán?

Ma már öt helyen működik az országban olyan típusú parkolási rendszer, amely a behajtást figyeli egy adott területre, és a parkolási díjszedést is itt elektronikus platformra lehet terelni. Az ingyenes parkolás után most a városok is újragondolják, hogyan használják a parkolást forgalomszervező eszközként, és hogy hogyan lehetne a parkolási rendszereket hatékonyabban üzemeltetni. Érdemes a városokban platform szinten működteti a parkolást, a behajtást. Mi a rendszerünket eleve úgy alakítjuk, hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljen.

Ahhoz, hogy egy város a mindennapokhoz rugalmasan tudjon igazodni, a parkolásnak is el kell mozdulnia a digitalizáció irányába. A parkoló automatákat is el lehetne hagyni a rendszerből, ma már annyian használják a mobilfizetési megoldásokat, hogy ez már megtehető. A parkolóautomaták nem csak drágák, hanem le vannak betonozva, ezeket nem lehet egykönnyen áthelyezni, az informatikai rendszereket viszont sokkal könnyebben lehet az élethez, a változásokhoz igazítani. Egy korszerű parkolási rendszer segíti a közlekedést, segíti a dugók mérséklését, a környezetterhelés csökkentését akár azzal, hogy dinamikusan változó tarifákat alkalmaz. Ez nagy váltás lenne, de a jövő parkolási rendszere úgy nézhet ki, hogy amikor be szeretnék menni a városba, akkor kapok információt arról, hogy milyen a forgalom nagysága, mennyire telítettek a helyek, és attól függően, hogy mennyi hely maradt szabadon, olcsóbb vagy drágább a parkolás. Időben is a hosszabb időtávok egyre drágábbak lehetnének, ezzel is arra ösztönözve, hogy amint lehet, szabadítsa fel a helyet az autós.

Milyen termékek, szolgáltatások fejlesztésére készülnek a közeljövőben?

Szeretnénk egyre több olyan innovatív szolgáltatással megjelenni, amely a fenntartható, élhető várost támogatja azzal, hogy tudatos fogyasztók legyünk a városban, tudatosan használjuk a város szolgáltatásait, infrastruktúráját. Nálunk egy nagy innovációs projekt fut, mely a körkörös gazdaság témakörével foglalkozik, amelyben mi komoly potenciált látunk. Komoly szolgáltatás- és termékfejlesztési lehetőséget nem csak magunknak, hanem a hazai IT-szektornak is. Egy város megfelelő ösztönzőkkel képes az ottlakókat például a tömegközlekedésre buzdítani, vagy a szemetelés ellen küzdeni. Ez a nap végén komoly költségmegtakarításokkal járhat. A célunk az, hogy egy olyan ökoszisztémát hozzunk létre, ami a város erőforrásainak és szolgáltatásainak optimális felhasználásában segíthet.

Márciusban elindult az azonnali fizetési rendszer Magyarországon, tervezik-e, hogy a rendszerre épülő fizetési módozatot vezetnek be? Hol lehet helye egy ilyen újfajta fizetési megoldásnak?

Mi is megkezdtük az azonnali fizetési rendszer integrációját, és úgy gondoljuk, hogy a QR-kódos fizetés most fog igazán felfutni Magyarországon. A QR-kód, mint technológia, nagyon gyorsan elterjedhet, ebben a hónapban már majdnem minden autóbuszon ott lesznek a QR-kódjaink, a felhasználókban kialakul az a készség, hogy hogyan kell egy QR-kódot beolvasni. Bízunk benne, hogy az a több millió felhasználó, amely a közlekedési jegyet használja, majd más helyzeteben is, például fizetésre is szívesen előveszi a mobilját.

Az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége (EFISZ) – mely a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. kezdeményezésére jött létre - februárban egy európai ernyőszervezet, a European Digital Finance Association (EDFA) alapító tagja lett. Min dolgozik most az európai szervezet, milyen uniós szabályozási változásokat szeretnének elérni a payment és fintech iparágban?

A European Digital Finance Associationt alapjait az EFISZ és cseh partnere egy V4-es projekt keretében hozta létre, a szervezethez kilenc ország szervezetei csatlakoztak alapítóként, mára már 13 ország vesz részt a munkában és mintegy 700 felett van a tagoknak a száma. Az EDFA-t meghívta az Európai Unió a digitális stratégia kialakítási folyamatába. Az unió elnökasszonya az egyik legfontosabb programpontjának jelölte ki, hogy az EU-t átvezeti a digitális korszakváltás útján.

A digitalizációs stratégia egyik fontos részeleme az elektronikus fizetések területe, ehhez meghívták konzultációs partnerként az EDFA-t, hogy melyek a már működő jó gyakorlatok, milyen irányba lenne érdemes elmozdulni. Egyértelműen megfogalmaztuk azt a meglátásunkat, hogy az európai szolgáltatók nagyon komoly versenyhátrányban vannak az EU-n kívüli szolgáltatókkal szemben, mert nekik be kell tartani az EU-s szabályokat, a globális szolgáltatóknak pedig nem kell, vagy nem tudják betartatni. Az EU-n belül is megfogalmazódnak ezek a gondolatok, hogy a globális szolgáltatókkal szembeni kitettséget csökkentsük. Ez nem lesz egy könnyű meccs, mert a globális szolgáltatókhoz komoly gazdasági érdekek fűződnek, de legalább elkezdődött a párbeszéd.