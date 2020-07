Koronavírus: közel kétmilliárd dollár értékben szállíthat vakcinát az Egyesült Államoknak a Pfizer

Szerdán az amerikai kormányzat bejelentette, hogy 1,95 milliárd dollárt fizet a Pfizernek, hogy a vállalat 100 millió dózist állítson elő és szállítson le a potenciális koronavírus-vakcinájából, amennyiben a társaság és a német biotechnológiai cég, a BioNTech által közösen fejlesztett vakcina-jelölt biztonságosnak és hatékonynak bizonyul az emberek esetében.

A megállapodás értelmében az amerikai egészségügyi tárca további 500 millió dózisnyi vakcinát szerezhet be. Az amerikai gyógyszergyártócég, a Pfizer és a német biotechnológiai társaság, a BioNTech közösen fejleszti a vakcina-jelöltet.

Ha a potenciális vakcina biztonságosnak és hatékonynak bizonyul egy széleskörű fázis III. vizsgálatban és megkapja a vészhelyzeti célú felhasználási engedélyt, akkor az egészségügyi tárca szerint a Pfizer megkezdi annak kiszállítását az Egyesült Államokban, a kormány irányítása alapján. A tárca szerint a vakcinát ’’költség nélkül” bocsátják majd az amerikaiak rendelkezésére.

Hétfőn jó hírről számolt be a Pfizer és a BioNTech is, miután újabb adatokat tettek közzé a két cég kísérleti koronavírus vakcinájáról, amelyek azt mutatták, hogy a vakcina biztonságos, és immunválaszt váltott ki a betegekben. A múlt héten mindemellett azt is bejelentették, hogy az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóságtól (FDA) két kísérleti koronavírus-vakcina kapott engedélyt a gyorsított jóváhagyatási eljárásban való részvételre.

A bejelentés után a BionTech 6,4 százalékkal került feljebb a szerdai, nyitás előtti kereskedésben, a cég részvényárfolyama idén 174,5 százalékot emelkedett.

A Pfizer 5,1 százalékot emelkedett a mai, nyitás előtti kereskedésben, a társaság részvényárfolyama 6,4 százalékkal került lejjebb idén.

