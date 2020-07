Állami ingyenmilliók új autóra: ez a legfontosabb táblázat

Új szakaszba lépett a júniusban egyetlen nap alatt elfogyott elektromos autóvásárlást támogató program. A pozitív elbírálásban részesült pályázók a hírek szerint kézhez kapták a támogatói okiratukat, vagyis mostantól 90 nap áll a rendelkezésükre kiválasztani a számukra megfelelő (és ezalatt az idő alatt még rendelhető) autót. Ilyenkor a vevők rengeteg szempontot mérlegelnek, mi megmutatjuk a szerintünk legfontosabb szempontot.

Óriási népszerűségnek örvendett az új elektromos autó vásárlását támogató program, melynek keretében a 11 millió forint alatti villanyautók vásárlásakor 2,5 millió forintos támogatást kaptak a vevők. A keret egy nap alatt elfogyott, bővítésről egyelőre még nincs szó. A több ezer pályázó programja július közepe óta már új szakaszba lépett, a hírek szerint ugyanis a szerencsések kézhez kapták a támogatói okiratot. Vagyis október közepéig van idejük kiválasztani a pontos modellt és leszerződni a regisztrált kereskedővel.

Voltak, akik már határozott elképzelésekkel pályáztak, vagyis megvolt a konkrét kiszemelt e-autó modell, mások azonban még tanakodhatnak, kutakodhatnak és van is idejük nézelődni (kivéve ha nem akarják, hogy a gyorsan döntők elhappolják előlük a kocsit). A 11 millió forintos felső határ alatt már 18 autó jöhet szóba, miután a kereskedők sorra jelentették be az árcsökkentéseket, hogy beférjenek a nagyobb támogatást - és ezáltal nagyobb keresletet - biztosító sávba.

Szinte biztos, hogy sokaknál az új autó vásárlása nem objektív szempontok mentén történik, a legtöbben igenis szubjektív alapon döntenek (itt nem a színre gondolunk), de több millió forint kiadása esetén sokan megnézik az összehasonlítható objektív adatokat, hiszen az egyre erősebb versenynek köszönhetően sok modell van, amit össze lehet vetni. Az elektromos autók esetén az ár, felszereltség-extrák mellett több lényeges, a hagyományos autókhoz képest is új szempont jöhet szóba: ilyen az akkumulátor-kapacitás, a hatótáv, a töltési sebesség. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a döntést lényegesen befolyásolja az adott vásárló élethelyzete is (nemcsak, hogy mekkora összeget tud rászánni), az elektromos autó esetében pedig ez az, hogy első vagy második autónak veszik-e a családban. Ha ugyanis van a családban egy hagyományos belső égésű motorral szerelt autó, akkor könnyebben köt meg bizonyos kompromisszumokat a vásárló (méret, használhatóság, sebesség, akkukapacitás).

Az egyik lényeges (ha nem a legfontosabb) objektív szempont az lehet egy e-autó vásárlásakor, hogy milyen hatótávval rendelkezik a kiszemelt modell. A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében készítettünk egy táblázatot, amely a WLTP-szabvány szerint mért hatótávokat mutatja be és az összevetést annyiban egészítettük ki, hogy

bemutattuk, mennyibe kerül az adott modell esetén egy megtehető kilométer a WLTP-szabvány szerint.

A táblázatban szereplő 16 modellt (ezekre találtunk megbízható forrásból WLTP-adatot) ez utóbbi arányszám alapján állítottuk sorrendbe és látványos különbségeket találhatunk az egyes modellek arányszámai között (utolsó oszlop szerint rendezett sorrend).

Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a mezőnyt verik a VW-csoport idén még nem rendelhető, de várhatóan hamarosan újra elérhető modelljei (vagyis ezek az autók nemcsak árban, hanem hatótávban is versenyképesek). Az egy kilométerre vetített ár tekintetében szintén rendkívül racionális választásnak tűnik a Renault Zoe (népszerűsége egész Európában megkérdőjelezhetetlen, valószínűleg nem véletlenül), majd következik a sorban a PSA csoport három modellje (208, Corsa, 2008). A középmezőnyben helyezkednek el a távol-keleti autók (Hyundai-KIA konszern és Nissan).

A 11 millió forint alatti árú elektromos autók listája (kezdő listaár) Modell Induló listaár 2,5 millió forintos támogatással WLTP Ft/km Skoda CITIGOe* 6,6 4,1 265 15 283 VW e-Up* 7,5 5,0 265 18 868 Renault Zoe 10,4 7,9 395 20 000 Peugeot e-208 10,49 7,99 340 23 500 Opel Corsa-e 10,49 7,99 337 23 709 Peugeot e-2008 10,99 8,49 320 26 531 Hyundai Ioniq 10,99 8,49 311 27 299 Kia e-Niro 10,9 8,4 289 29 066 Hyundai Kona E 10,99 8,49 289 29 377 Nissan Leaf 10,7 8,2 270 30 370 Mini Cooper SE 10,5 8,0 234 34 188 smart EQ fortwo 7,3 4,8 133 35 714 Honda e 10,99 8,49 222 38 243 Renault Kangoo Z.E. 10,3 7,8 201 38 806 Mazda MX-30 11 8,5 200 42 500 smart EQ forfour 7,4 4,9 115 42 957 * jelenleg nem konfigurálható, de idén később várható; Forrás: Portfolio-gyűjtés

Érdekességképp ide másoljuk ugyanezt a táblázatot, de a 2,5 millió forintos állami támogatás alapján számolt kereskedelmi ár szerinti sorrendben. Feltűnő, hogy egyes modellek helyezése nagyot változik akkor, ha nem az ár szerint, hanem a "hatékonyság" (leegyszerűsítve ft/megtehető 1 km) szerint rendezzük sorba az autókat. A Peugeot e-2008 (8 helyezéssel előrébb), a Hyundai Ioniq (6 helyezéssel előrébb) és a Peugeot e-208 (4 helyezéssel előrébb) nagyot javít pozícióján, ha nem az ár az elsődleges rangsorolási szempont, hanem a megtehető kilométer drágasága. A pozíciójukon viszont rontanak ebben a tekintetben a smartok, a Renault Kangoo Z.E. és a Mini Cooper.

A 11 millió forint alatti árú elektromos autók listája (kezdő listaár) Modell Induló listaár 2,5 millió forintos támogatással WLTP Ft/km Skoda CITIGOe* 6,6 4,1 265 15 283 smart EQ fortwo 7,3 4,8 133 35 714 smart EQ forfour 7,4 4,9 115 42 957 VW e-Up* 7,5 5,0 265 18 868 Renault Kangoo Z.E. 10,3 7,8 201 38 806 Renault Zoe 10,4 7,9 395 20 000 Peugeot e-208 10,49 7,99 340 23 500 Opel Corsa-e 10,49 7,99 337 23 709 Mini Cooper SE 10,5 8,0 234 34 188 Nissan Leaf 10,7 8,2 270 30 370 Kia e-Niro 10,9 8,4 289 29 066 Peugeot e-2008 10,99 8,49 320 26 531 Hyundai Ioniq 10,99 8,49 311 27 299 Hyundai Kona E 10,99 8,49 289 29 377 Honda e 10,99 8,49 222 38 243 Mazda MX-30 11 8,5 200 42 500 * jelenleg nem konfigurálható, de idén később várható; Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mindezekkel csupán arra akartunk rávilágítani, hogy az új elektromos autó vásárlásakor nagyon fontos, új szempontokat is mérlegelni kell. Bár azzal is tisztában vagyunk aki szubjektív/érzelmi alapon választ, azt a fenti adatok nehezen térítik el eredeti döntésétől.

"A kiírás sikeres volt, 1721 kérelem érkezett, így a pályázatot röviddel a megnyitás után már be is kellett zárni" - értékelte július 6-án a programot Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára. A pályázók fele magánszemély, és 96 százaléka 11 millió forint alatti, vagyis magasabb támogatásban részesülő járművet szeretne. Kaderják Péter szerint az eredmény megfelel az ITM várakozásának, hiszen a pályázati feltételek is az olcsóbb autók térnyerését támogatták, hogy minél többen jussanak környezetkímélő autókhoz. A kiíráshoz a piac is igazodott, a kezdethez képest a kétszeresére nőtt a belföldi kínálatban 11 millió forint alatti típusok száma - jegyezte meg az államtitkár. Az ITM mérlegeli a 5 milliárd forintos keret emelését, és támogatni tervezi az elektromos hajtású kerékpárok vásárlását, valamint a közösségi közlekedés zöldítését - árulta el.

Címlapkép: Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára felragasztja egy autóra a kormány elektromobilitási támogatásával vásárolt járművekre felhelyezendő matricát az e-járművek vásárlását támogató pályázatról tartott sajtótájékoztatón a budapesti Belgrád rakparton 2020. július 6-án. Forrás: MTI/Bruzák Noémi