Lecsapott az MNB a K&H Biztosítóra, 50 milliós bírság lett a vége

Az MNB vizsgálata nyomán összesen 50 millió forint bírságot szabott ki a K&H Biztosító Zrt.-re, többek között a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és az életbiztosítási ágak problémás állománykezelése, informatikai biztonsági, vállalatirányítási területet érintő hiányosságok miatt. A feltárt problémák nem hordoznak rendszerkockázatot, s általánosan nem veszélyeztetik a biztosító megbízható működését.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeres ellenőrzései keretében átfogó vizsgálatot végzett a K&H Biztosító Zrt.-nél (K&H Biztosító) 2016. június 9-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot áttekintve.

A jegybank hiányosságokat azonosított a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződések állománykezelésénél a díjhátralékos szerződések esetén az ügyfelek felszólításával, szerződés megszűnéséről szóló értesítésével, a biztosítási évfordulóról és a várható díjról szóló értesítők kiküldésével kapcsolatban. A K&H Biztosító csak korlátozottan teljesítette az üzembentartók irányába fennálló, a fedezetet igazoló okirat kiállítására vonatkozó kötelezettségét.

A – különösen a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) – életbiztosításoknál működtetett nyilvántartási és ellenőrzési rendszere nem minden esetben támogatta a jogszabályszerű, biztonságos működést. Több jogszabálysértő gyakorlat a nyilvántartási és ellenőrzési rendszer nem megfelelő működtetésére volt visszavezethető. Ilyen volt pl. egyes unit-linked szerződéseknél az éves ügyfél-tájékoztatás vagy a szerződés megszűnéséről szóló információnyújtás késedelmes teljesítése, esetleg elmaradása.

Mint az MNB emellett megállapította, a biztosító vállalatirányítási rendszerében olyan testület is szerepel, melynek az irányítási rendszerben betöltött szerepe nem tisztázott, illetve működése az igazgatóság döntési jogkörét csorbítja. Az informatikai biztonság terén a jegybank a jogosultságkezelés, a biztonsági vizsgálatok és a naplózás vonatkozásában tárt fel problémákat. Hiányosságok merültek fel a K&H Biztosító adatszolgáltatása kapcsán is. A társaság emellett több esetben megsértette a biztosítási titok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is (pl. az ügyfeleknek küldött kártörténeti igazolások hátoldalán más szerződő biztosítási titoknak minősülő adatait tüntette fel).

Jogsértőnek minősült, hogy a biztosító megtévesztette egyes ügyfeleit azzal, hogy a lakásbiztosítási szerződésekre vonatkozó ajánlatán azt tüntette fel, hogy „nincs önrész”, noha a szerződési feltételek alapján bizonyos kockázatok esetében igenis alkalmazott ilyet.

A feltárt problémák miatt a jegybank 33 millió forint felügyeleti, és további 17 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a K&H Biztosítóra, valamint kötelezte azt a jogszabályszerű működésre. A biztosítónak 2020. december 31-ig, illetve 2021. március 31-ig kell adatot szolgáltatnia az MNB-nek a jogsértések megszüntetésére tett intézkedéseiről.

A bírságösszegnél súlyosbító körülménynek minősült többek között, hogy a jogszabálysértések a magyarországi kgfb-piac egészére kihathattak, illetve, hogy egyes hiányosságok ismétlődőek voltak. Az ügyfelek tájékoztatását szolgáló egyes dokumentumoknál megállapított hiányosságok az ezek elkészítéséhez használt nem megfelelő sablonokkal magyarázhatók, így a biztosító több ügyfelét is érintették. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor, hogy a K&H Biztosító már a jegybanki vizsgálat során számos intézkedést hozott a hiányosságok orvoslására, illetve adott számot annak tervéről.