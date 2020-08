Koronavírus: Európa sikeres, Latin-Amerika és India küzd a fertőzéssel

A szalagcímek alapján azt gondolhatnánk, hogy a fontosabb tőkepiaci eszközök közül az arany volt idén A Befektetés, és valóban, az arany ára idén már 30 százalékot ralizott, ráadásul korábban nem látott csúcsra emelkedett, amivel az egyik legjobban teljesítő eszköz idén, azonban az elmúlt hetek ralijával az ezüst ára még annál is nagyobbat, közel 37 százalékot emelkedett. A február-márciusi esésből a részvénypiacok is kezdenek magukhoz térni, az élmezőnyben jellemzően amerikai és kínai részvényindexeket, a lemaradók között pedig európaiakat találunk, az OTP és a Mol mélyrepülésével a magyar tőzsde is a mezőny hátsó felében áll. A pandémia a nyersanyagpiacot is alaposan átrendezte, a szénhidrogének ára nagyot zuhant, a bioetanol alapanyagául is szolgáló kukorica ára is nagyot esett, miközben a karantén alatt népszerű narancslé árfolyama kilőtt. Megnéztük az év első 7 hónapjának tőkepiaci mozgásait.