Megjött a Microsoft étvágya és most már a TikTok teljes egészét megvenné

Nemcsak az amerikai üzletágát venné át a Tiktoknak a Microsoft, hanem a cég egészét világszerte, így az indiai és európai részlegét is – tudta meg öt forrásból a Financial Times.

Eredetileg úgy volt, hogy az amerikai szoftveróriás csak a TikTok amerikai, ausztrál és új-zélandi részlegeit venné meg, de most már arról is szólnak a tárgyalások, hogy az indiai és európai részleget is megvegyék. Igaz, az egyik forrás azt is mondta, hogy már közel jártak a megegyezéshez az indiai operációnál, de végül kútba esett az üzlet.

Egyelőre nem ismert, hogy a TikTok globális jelenléte mennyit érhet, múlt héten a Reutersnek azt mondták a TikTok kínai anyacégénél, a BytDance-nél, hogy akár 50 milliárd dollárt is érhet a TikTok teljes egésze.

Donald Trump amerikai elnök szeptember 15-i határidőt adott a Microsoftnak, hogy megvegye a TikTok amerikai érdekeltségét, mert különben betiltja az egész alkalmazást az Egyesült Államokban nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva.

A fiatalok körében különösen népszerű, rövid videós megosztásokra épülő applikáció hátteréről és eddigi üzleti eredményeiről a héten részletes elemzést írtunk:

Címlapkép forrása: Shutterstock