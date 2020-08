Visszaverte az első támadást a CIG Pannónia

A koronavírus érdemben visszavetette a CIG Pannónia értékesítési teljesítményét is a második negyedévben. Sikerült azonban visszaverni a támadást, és minimalizálni a járvány első hullámának díjbevételre gyakorolt hatásait, így sok szempontból az utóbbi idők egyik legerősebb negyedévét mutatta fel a távozóban lévő menedzsment. A jövő keddről tegnap estére előrehozott gyorsjelentés ugyanakkor aligha lesz érdemi hatással a részvényesek döntésére a mai rendkívüli közgyűlésen. Az Opus mint tulajdonos és a Keszthelyi Holding környékéről érkező operatív vezetők hatalomátvétele az elmúlt hetek történései fényében már lefutott meccsnek tűnik.

Miután a CIG EMABIT az Olaszországban elszenvedett jelentős veszteségek miatt egy leépülőben lévő vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágat jelent a CIG Pannóniánál (magyar és lengyel állományának jó részét például az Aegonnak már értékesítette, a maradék állományok jó részét pedig hagyják kifutni), a részvénypiaci befektetők figyelme most már az életbiztosítási üzletágra összpontosulhat. Ami az életbiztosítási tevékenységet illeti, több kedvező fejlemény is látható a számokban a koronavírus ellenére is:

az életbiztosítási díjbevételek a második negyedévben 5,1 milliárd forintra rúgtak, ami 11,2%-kal több az egy évvel korábbinál: bár a szektorszintű statisztikákat még nem ismerjük, ez biztosan nagyobb növekedés, mint amit a piac a második negyedévben felmutathatott (az első félév egészében 13%-os volt a díjbevétel-növekedés),

mindezt úgy sikerült elérni, hogy az egyszeri és eseti díjak 6%-kal visszaestek az egy évvel korábbihoz képest, vagyis a rendszeres díjakban még az említettnél is jelentősebb bővülés látható,

az adózás utáni eredményt ugyan javították az EMABIT állomány-átruházásai, így 931 millió forint volt, az ezek nélkül számított adózás előtti eredmény 2018 végén volt utoljára a mostani 585 millió forintnál magasabb,

az adatok arra utalnak, hogy a díjbevétel-növekedés nem elsősorban az új szerzéseknek, hanem a meglévő állomány minőségének köszönhető: a korábban megkötött szerződésekből befolyó „megújítási díjak” az első negyedévihez hasonlóan 15%-kal emelkedtek.

A koronavírus egyértelműen negatív hatására utal azonban, hogy az új értékesítések állománydíja jócskán visszaesett: az első félév egészében 32%-kal, a második negyedévben 35%-kal. A második negyedévben a unit-linked életbiztosítások új szerzése esett nagyot.

A koronavírussal kapcsolatban a gyorsjelentés kifejti: a biztosító intézkedések két csoportba sorolhatók. Egyrészt az ügyfelek és munkatársaik egészségének védelmét szolgálók, másrészt a járványügyi korlátozások idején a folyamatos üzletmenet, különösen az értékesítés fenntartása és támogatása érdekében tett lépések. A csoport a koronavírus üzleti és eredményességre gyakorolt hatásait folyamatosan monitorozza és megteszi a szükséges lépéseket azok enyhítése érdekében.

„A társaság díjbevételeire eddig a járvány nem gyakorolt érezhető hatást.”

Az ügyfelek esetleges fizetési nehézségeire reagálva akciótervet dolgoztak ki oly módon, hogy az a legkevésbé érintse negatívan bevételeik alakulását, ugyanakkor elfogadható alternatívát jelentsen mindazoknak, akiknek a járvány miatt alakulnak ki átmeneti fizetési nehézségeik. A gyorsjelentés szerint a tőkepiacok esése okozta elbizonytalanodás két hétig éreztette hatását megnövekedett számú visszavásárlások formájában, ez a tendencia azóta leállt, és a tervezett szint alatti az állomány lemorzsolódása.

Az állomány megmaradására pozitív hatással lehet, hogy az első negyedéves tőkepiaci veszteségek után javult a piaci környezet a második negyedévben, de ezzel együtt is a unit-linked hozam az első félév során még mindig 4,643 milliárd forint veszteséget tett ki a biztosítónál, ami döntő részben az ügyfeleket érinti negatívan.

A biztosító értékesítési csatornái továbbra is diverzifikáltak: a 2020-as első félévben eladott életbiztosítási szerződések esetében

a saját hálózat teljesítménye 12 százalékot,

a független brókeri csatorna 37 százalékot,

a banki csatorna 20 százalékot tett ki,

a pénzügyi közvetítő leányvállalat 7 százalékot értékesített,

az egyéb üzlet-fejlesztés részaránya az új értékesítésben 24 százalék.

Utóbbiak közé tartoznak a Nemzeti Közművekkel értékesített csoportos szerződések, amelyek a gyorsjelentés szerint „továbbra is tekintélyes hatást gyakorolnak” az új értékesítés volumenére.

Az EMABIT, mint megszüntetett tevékenység nyeresége, elsősorban az állományértékesítéseknek köszönhetően 337 millió forinttal javította az adózás utáni eredményt az első félév során, ebből a második negyedév több mint 400 milliós nyereséget hozott. Az MKB-Pannónia Alapkezelőből a biztosítóra jutó eredmény az első félévben 160 millió forint nyereség volt.

Ami az „olasz melót” és a CIG EMABIT-ot illeti, az állományértékesítések az elmúlt negyedévben pozitív hatást gyakoroltak ugyan a biztosító eredményére, de a következő negyedévekben még jelentkezhetnek negatív hatások is, ahogy a gyorsjelentésből is kiderül. A biztosító igazgatósága június 22-i döntésével augusztus 1-jétől kötelezettséget vállalt az EMABIT működési költségeinek átvállalására annak érdekében, hogy a leányvállalat szavatoló tőkemegfelelése biztosított legyen - közölték. A működési költségek átvállalásának maximális összege az MNB-nek leadott helyreállítási tervben felvázolt állománykifuttatás hároméves időtartamára 519 millió forint.

Az év első felében egyébként a biztosítócsoport működési költségei 6,5%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, és 707 millió forintra rúgtak.

További 500 millió forint értékben kötelezettséget vállalt az életbiztosító a tőkepótlásra is arra az esetre, ha az EMABIT szavatolótőkéjének mértéke a törvényben 3 előírt tőkekövetelmény 120%-a alá csökkenne, egyben felhatalmazást adott az EMABIT Igazgatóságának arra, hogy lehívás esetén saját hatáskörben törzstőkét emeljen, az alaptőke emelésre történő felhatalmazás 5 éves időtartamra szól.

Tét nélküli közgyűlés

A CIG Pannónia ma tartja rendkívüli közgyűlését a 25%-os tulajdonosi részedéssel bíró Opus által jelölt igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagok megválasztásáról, régiek visszahívásáról. Ugyanakkor mivel az Opus által nem támogatott tagok már bejelentették lemondásukat, a részvényárfolyam pedig jelentős emelkedéssel reagált az elmúlt hetekben az Opus terveire, nem tűnik valószínűnek, hogy a közgyűlés elutasítaná a tulajdonosok között láthatóan erőfölényben lévő Opus kezdeményezéseit. Az új vezérigazgató személye is ismert már néhány hete: a Keszthelyi Holding eddigi vezérigazgató-helyettese (az Opus által eddig delegált igazgatósági tag), Fedák István töltheti be Kádár Gabriella helyett a tisztséget október 1-jétől.

Kereskedés CIGPANNONIA-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén! Kedvező feltételek, profi ügyfélszolgálat. Start

Címlapkép: Getty Images