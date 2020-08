Belehúz a Tesla riválisa, Európa meghódítása az első cél

A koronavírus válság ellenére a Tesla legnagyobb kínai riválisa eddigi éve sikeresnek mondható. A 80% tözsdei zuhanás után új erőre kapott, miután eredményes tárgyalásokat folytatott mintegy 7 milliárd jüan (kb. 300 milliárd forint) tőkeemelésről. Persze nem csak a tőke, hanem az egyre gyorsabban növekvő autóértékesítésük is támogatja a céget. Míg egyedül júniusban 3 740 autót szállítottak le, a második negyedévben elérhetik a 10 000 leszállított gépjárművet. Ez különösen kimagasló eredménynek számít, hiszen a cég a teljes 2019-es évben 20 000 autót szállított le.

Irány Európa

A cég a növekvő kínai eladási számokon túl már új piacok felé tekint.

„Szeretnénk Európával kezdeni”

- mondta William Li, a NIO alapítója és vezére. Bár konkrét országot nem említett meg, már előkészületek kezdődtek a fokozatos piacralépésre. Könnyű dolga itt sem lesz, a Tesla is Európára helyezi a hangsúlyt. Musk cége tavaly állapodott meg egy Gigafactory telepítésére Németországba, Berlin mellé. Közben a második negyedévben majdnem 15 000 autót adtak el egyedül Európában.

Kína, az elektromos nagyhatalom

Az év első hét hónapjában új autó eladások a - koronavírus hatására- estek Kínában. Az elektromos és hibrid piac júliusra magára talált, és ismételten növekedési pályára állt. Az ország komoly erőforrásokat fordít az elektromos autózás terjedésére. Az elmúlt néhány hétben az idei évre lejáró NEV (New Energy Vehicle) támogatásokat és adókedvezmény csomagokat két évvel meghosszabbították. Az akkumulátortöltési infrastruktúra 2,7 milliárd jüan tőkeinjekciót kapott. Ez az állami média szerint tízszeresére növelheti a terjedést a következő években. Az országban elektromos autó forradalom zajlik, a gyártóik már más piacokra is kezdenek betörni. Elég csak a most tőzsdére lépő Kandi Technologies-re gondolni, akik az USA piacát célozzák meg.

Akkumulátor, mint szolgáltatás?

A kínai kormány engedélyezte elektromos autók akkumulátor „nélküli” értékesítését. Ez az oly divatos SaaS „software as a service” megoldás mintájára lényegében előfizetéses akksihasználatot („Battery as a service”) jelent. Hatása kettős, egyrészt az elektromos autók árai lényegesen csökkenni tudnak, másrészt a havi díjas előfizetés miatt folyamatos költséget jelent a vásárlónak. A legolcsóbb „battery plan” havi 980 jüan (közel 42 000 forint) lesz, mellyel a NIO 70 000 jüan, azaz kb. 3 millió forinttal kerül kevesebbe. Ezzel -egy hónapra- egy 70 kW-os akkumulátor tulajdonosai lehetünk. Természetesen a cég autói előfizetés nélkül is megvásárolhatóak maradnak. Nagy kérdés, hogy a rivális autógyártók hogy kezelik a helyzetet, lényegében egy lejárat nélküli „lízing”, amit bevezetni készülnek. Elvben képesek lehetnek használni a NIO rendszerét, ahogy a cég vezérigazgatója utal is rá:

Számunkra a mérce a Mercedes, Audi, BMW és a Tesla. Ha akarják használni (a rendszerünk), akkor képesek rá. A kérdés már csak, hogy akarják-e?

Az új üzleti modellel az elektromos autók ára versenyképessé válik a robbanómotorral szerelt járművekhez képest. A vásárló az akkumulátort havonta fizetné, de ez nem váltaná ki az esetleges saját töltés árát. A program a NIO innovatív akkumulátorcserélő technológiáin, valamint a 143 Power Swap állomás és szolgáltatás nemzeti hálózatán alapul. A NIO már több mint 1200 szabadalmat szerzett az akkumulátor cseréjével kapcsolatban. Több mint 800 000 cserét hajtott végre a felhasználók számára, és folyamatosan fejleszti a cserepontok számát. A cég igazgatója szerint a vállalatnak erős augusztusa lesz, és az új vásárlási lehetőségtől további eladásnövekedést várnak.

A cég részvényei az évben 251 százalékot, míg az elmúlt egy évben visszamenőleg 387 százalékot emelkedtek.

Címlapkép:NIO