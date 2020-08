Jól teljesítenek az autógyártók és a légitársaságok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Pluszban zárták a hétfői kereskedést a tengerentúli tőzsdék, amely elsősorban a vakcinahíreknek volt köszönhető, az S&P500 részvényindex történelmi csúcson nyitott és az egész hétfői kereskedésben megőrizte mérsékelt emelkedését. Ázsiában is kitartott a jó hangulat, miután kedvező hírek érkeztek az USA-Kína közti kereskedelmi megállapodással kapcsolatos tárgyalások felől. Az európai tőzsdék is emelkednek a keddi kereskedésben, a BUX is feljebb került.