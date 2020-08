Itt világ egyik legtitokzatosabb cége, a Gyűrűk Ura mágikus gömbjéről elnevezett startup

Gyakorlatilag semmit sem tudtunk eddig a CIA-val és FBI-jal szorosan együttműködő, terrorelhárítással foglalkozó Palantirról. A Szilícium-völgy rejtélyes guruja, Peter Thiel által alapított vállalat egyelőre masszívan veszteséges, jó eséllyel a közeljövőben is veszteséges maradhat. A vezérigazgató elmondása szerint a Palantir olyan nagyvállalatoknak alakít ki szoftver felületeket, melyek munkája nélkülözhetetlen az emberek életéből - más kérdés, hogy a közösségi médiában nem mindenki nézi jó szemmel a cég tevékenységeit. Az adatelemzéssel foglalkozó vállalat bejelentése szerint benyújtotta az amerikai pénzügyi felügyelethez a tőzsdei bevezetéshez szükséges első dokumentumokat, de a kibocsátás részletei egyelőre nem publikusak.

Platformok, amiket kormányok is használnak

A céget 2003-ban alapították, eleinte az Egyesült Királyságban fejlesztettek szoftvereket a terrorizmus ellen küzdő hírszerzés számára - nemsokára kereskedelmi vállalatokkal is partneri viszonyba került a Palantir. Két fő szoftvert fejlesztettek, ezek a Palantir Gotham és a Palantir Foundry - a Gotham a honvédelmi és hírszerző ügynökségek elemzői számára készült.

A vezérigazgató elmondása szerint

a rendszerünk előtt Irakban és Afganisztánban a katonáknak maguknak kellett a lehetséges terrortámadások területein a bombákat és egyéb robbanóanyagokat megkeresni, puszta kézzel - ezt küszöböli ki a szolgáltatásunk.

A Gotham rendszert használó elemző azonosítani tud különböző mintázatokat a hatalmas adatbázisokban, így a különböző hírszerzési forrásokat és a bizalmas informátorok jelentéseit hatékonyan kezelve és értelmezve tud segíteni az amerikai és egyéb szövetséges katonai alakulatoknak abban, hogy megtalálják, amit keresnek.

Később a vezetőség ráeszmélt arra, hogy számos kereskedelmi vállalat is hasonló kihívásokkal szembesül, amikor a nagyobb volumenű projektekkel kapcsolatos adatforrásaik értelmezésével küzdenek – számukra készült el a Foundry. A platform tulajdonképpen

leegyszerűsíti a szervezetek adatsorokból nyert információkkal való érintkezését,

mindezt úgy érik el, hogy egy központi operációs rendszert futtatnak az adatsorokon.

A Gotham ma már nem csak a hírszerzői elemzés területén, de a védelmi operációknál és a bevetések tervezésénél is alkalmazásra kerül. A Foundry pedig lassan nem csak az egyéni vállaltok, de egész iparágak sztenderd operációs rendszerévé növi ki magát.

A Palantir platformjainál már a kezdeteknél nagy hangsúlyt fektettek a személyiségi jogokra és az információk korrekt felhasználására, a vezérigazgató elmondása szerint a vállalat nem foglalkozik adatgyűjtéssel, bányászással vagy értékesítéssel. A koncepció szerint olyan felületeket tervez a cég, melyek lehetőséget biztosítanak felhasználóik számára arra, hogy saját adataikat kezeljék – tehát nem új, hanem már meglévő adatokról van szó.

A társaság története számokban

A 2020-as év első felében 125 ügyféllel rendelkezett a vállalat – itt számos, globális szinten is komoly jelentőséggel bíró intézményről beszélünk. A Gotham és a Foundry alkalmazásán keresztül a partnercégek egy egyesített adatbázisba tudják integrálni a különböző folyamatokból származó, komoly mennyiségű információforrásaikat. Ennek köszönhetően - attól függetlenül, hogy az ember éppen egy futószalag mellett dolgozik vagy katonaként mozog a terepen -

bárki könnyedén tud hozzáférni a fontos adatokhoz, bármiféle programozási előélet nélkül.

Világszerte a szoftvert 36 iparág alkalmazza több, mint 150 ország területén – állami szinten az Egyesült Államok és egyéb tengerentúli szövetségeseik központi védelmében és hírszerző operációiban vállal meghatározó szerepet a Palantir platformja.

A kereskedelmi vonalon többek között az energia, transzport, pénzügyi intézmények és az egészségügy szektor nagyvállalatait szolgálja ki a lassan tőzsdére kerülő vállalat – összefoglalva tehát elmondható, hogy

egyre jelentősebb a cég globális jelenléte.

A vezetőség becslése szerint a jövőben megcélzott piaci terjeszkedésük körülbelül 119 milliárd dolláros kapitalizációt jelenthet majd az állami és a vállalati szektorban – ennek számításáról a későbbiekben lesz szó.

Javuló eredmények, növekvő igény a szolgáltatás iránt

2019-ben 742,6 millió dolláros bevételt generált a Palantir, ezzel a 2018-as eredményt 25 százalékkal haladták meg, amikor is közel 600 millió dollár volt a bevételük. Az idei év első felében - amit többek között jelentős geopolitikai instabilitás és a gazdaságok gyengülése fémjelzett - a vállalat már 481,2 milliós bevételt generált, a tavalyi év hasonló időszakához képest ez 49 százalékos növekedést jelent.

Az ügyfelek köre és az ügyfélkör mérete is folyamatosan növekszik. 2019-ben az egy ügyfélre jutó átlagos jövedelem 5,6 millió dolláron alakult, a legjelentősebb 20 ügyfél körében ez az átlagos érték 24,8 millió dollár volt. Ahogy az a mellékelt ábrán is látszik, jelentősen javultak az elmúlt években a működési eredmények is; 2019-ben 579,6 millió dolláros nettó veszteséget realizált a cég – 2020 első felében ez az érték 164,7 milliós veszteségre csökkent.

A működési eredmények területén beálló jelentős javulás leginkább a növekvő bevételnek és annak a körülménynek köszönhető, hogy egyre kevesebb időre és szoftverprogramozóra van szükség a rendszerek telepítésére és futtatására.

A szoftver telepítéséhez szükséges idő közel ötödére csökkent a 2019-es állapothoz képest, átlagosan most ez a folyamat 14 napot vesz igénybe. A szoftverfrissítések közlésével kapcsolatos infrastruktúra fejlesztésére is rengeteg erőforrást szánt a vállalat, ennek köszönhetően a fejlesztő mérnökök is jóval hatékonyabban és többet tudnak dolgozni.

A vállalkozásunk legnagyobb hajtóerejét a kiemelkedően erős szoftver platformjainknak köszönhetjük, illetve annak a körülménynek, hogy az ilyen szoftverekre való igény ezelőtt sosem volt ilyen magas

– mondta a vezérigazgató.

Az állami intézmények rendszerszintű hibái és operatív nehézségei – mint például a nem megfelelően felügyelt egészségügy, az adatvédelem átláthatatlansága, elavult igazságszolgáltatási rendszerek és egyéb rossz megoldások – mind arra mutatnak rá, hogy

minél gyorsabb, átfogó átalakulásra van szükség az adatmenedzsment területén

– a Palantir igyekszik az élen járni ebben a megújulásban.

Felhasználóbarát platformok

Mint azt korábban is említettük, a cég két fő szoftverplatformot fejlesztett - ezek a platformok biztosítják, hogy a vásárlói adatokat és tevékenységeket hatékonyan lehessen összeegyeztetni. A Gotham és a Foundry vertikálisan integrált szoftver megoldásokkal védi az adatokat a tárolásuk során, a nyers adatoktól a szervezet legmagasabb szintjeiig. A Gotham és Foundry vertikális jellege miatt lehetővé teszi a különböző hozzáértési szinten lévő felhasználók hatékony együttműködését.

Mindkét program felhasználóbarát alkalmazásokból áll, egyedileg azon szektoroknak célozva, ahol használni tudják őket. A két platform a különbségek ellenére központi operációs rendszerként funkcionál a felhasználók számára, így

mindkettő szinte bármilyen környezetben felépíthető.

Nagy a tere a terjeszkedésnek

A vállalat becslései szerint a szolgáltatás teljes piaca mintegy 119 milliárd dollár lehet. Ez az érték a ténylegesen elérhető piacokat jelenti - azon régiók, ahol a Palantir nem szolgáltat és nem értékesít szoftveres megoldásokat, nem lettek idesorolva. Becsléseik során – a két platformprofilnak megfelelő módon – kereskedelmi és kormányzati szektorokra bontották a jövőbeli terjeszkedés irányát.

Kereskedelmi : a vállalat a teljes megcélozható piacméretet 56 milliárd dollárra becsüli a kereskedelmi szektorban. A becslés alapjául 6000 potenciális vállalat szolgál, akik mind 500 millió dollár feletti éves árbevétellel rendelkeznek. Ezek mindegyikéhez rendeltek egy feltételezett éves szerződéses összeget a cégek mérete és az elérhető belső adatok alapján.

: a vállalat a teljes megcélozható piacméretet 56 milliárd dollárra becsüli a kereskedelmi szektorban. A becslés alapjául 6000 potenciális vállalat szolgál, akik mind 500 millió dollár feletti éves árbevétellel rendelkeznek. Ezek mindegyikéhez rendeltek egy feltételezett éves szerződéses összeget a cégek mérete és az elérhető belső adatok alapján. Kormányzati: a teljes megcélozható kormányzati piacméretet 63 milliárd dollárra becsüli a Palantir, beleértve az USA kormányzati szerveit és az ország szövetségeseit. A becsléshez IMF adatokat használtak, főleg kormányzati kiadások alapján, beleértve a védelmi, gazdasági, oktatási és más kormányszerveket - ezek alapján 26 milliárd dollárra becsülik az USA piacot és 37 milliárdra a nemzetközit.

Kockázati tényezők

A vállalat számos kockázatnak van kitéve. A legrosszabb szcenárió alapján elképzelhető lehet, hogy a vállalat – bár működési költségei folyamatosan csökkennek -

sohasem lesz profitábilis, mivel eddig minden évben veszteséges volt alapítása óta.

A további, jelentősebb kockázati faktorok a következők:

lehetséges, hogy nem fenntartható az árbevétel növekedése,

az értékesítések is alakulhatnak rosszul,

elképzelhető, hogy koncentrált lesz az ügyfélkör, ami egy-egy kulcsfontosságú partner problémája esetén komoly következményekkel járhat a vállalat számára,

a szezonalitás könnyen okozhat fluktuációt az eredményeikben, ezzel rontva a vállalat pozícióját,

a platform komplexitása és viszonylag körülményes kivitelezése lehetőséget nyújt különféle rendszerhibák kialakulására, így az rossz tapasztalatok elégedetlenné tehetik az ügyfeleket – ez árthat a vállalat imidzsének,

a cég jó hírét árnyalhatja a közösségi médiából érkező rosszalló megítélés, például szóba kerülhet itt a pontatlanság, a félrevezetés és a tökéletlenség vádja, továbbá

az is könnyedén kontraproduktív lehet, ha a vállalat menedzsmentje nem tudja megfelelően kezelni a jövőbeli növekedést,

a kibocsátott A osztályú részvényük tőzsdei ára volatilis lehet a jövőben és az NYSE-re való listázása után akár jelentősen csökkenhet is az árfolyam, végül a befektetők számára fontos körülmény lehet, hogy

a vállalat sosem fizetett osztalékot a részvények után, és a közeljövőben nem is terveznek változtatni ezen.

A részvénykibocsátásról

Összességében sok információt nem közölt a Palantir a részvénykibocsátással kapcsolatban, egyelőre az is nagy dolognak számít a rejtélyes vállalatnál, hogy az alapvető tevékenységükkel és profiljukkal jobban megismerkedhettünk. A vállalat tartós veszteségei mindenképpen érdekesnek és figyelemfelkeltőnek mondhatóak, bár jó irányban halad a vállalat a nyereséges működés felé.

A Palantir részvényeit a New York-i tőzsdén fogják jegyezni, arról azonban, hogy milyen jegyzési áron és hány darab részvény lesz elérhető a befektetők számára, egyelőre nem érkezett adat a vállalattól. A részvénykibocsátás pontos dátuma sem tisztázott még, de nagy valószínűséggel szeptember végén fog erre sor kerülni.

A már meglévő két részvénysorozat mellé egy harmadik, „F” sorozat is bevezetésre kerül a részvénykibocsátásnál, melyet a három alapító számára fognak fenntartani – a teljes részvényesi érték közel 50 százalékát fogja kitenni ez az osztály, így a Palantir vezetősége kezében maradhat a tulajdonképpeni irányítás.

A pár napja történt IPO prospektus kibocsátása számos kis-és nagybefektető fantáziáját mozgatta meg világszerte, a megfontolt befektetői döntéshozatalhoz azonban mindenképp érdemes figyelembe venni a céget körüllengő titokzatosságot és mérlegelni a korábban felsorolt kockázatokat.

Címlapkép: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images