Három részvény, ami most lesz igazán nagy sztár

Három új taggal bővült a napokban az S&P 500 index, és bár a várakozásokkal ellentétben ezek közül egyik sem a Tesla volt, izgalmas cégek kerültek be az irányadó amerikai indexbe, és három kevésbé közismert sztori nyerhet így most nagyobb figyelmet. Bár a három új indextag nem négyszerezett idén, mint az autógyártó, de így is bőven hoztak a konyhára befektetőiknek. Mind a három vállalat valamilyen módon profitálni tudott eddig a járványból és az elemzői célárak alapján tovább menetelhet felfelé az árfolyamuk. Az alábbiakban bemutatjuk ezt a három céget, és megnézzük, hogy miért lehetnek érdekesek a befektetőknek.