Raliznak a görög részvények, máshol vegyes a kép

Elfogyott a korábbi lendült az európai tőzsdéken, a görög részvényindexet leszámítva mérsékelt elmozdulásokat látunk délelőtt. A hét elején a hangulatot több koronavírus vakcinával kapcsolatos jó hír is segítette, az AstaZeneca szombaton jelentette be, hogy folytatja a 3. fázisú tesztelést, a Pfizer vezére pedig vasárnap közölte, hogy október végéig kulcsfontosságú információhoz juthatnak a BioNTech-el közösen fejlesztett vakcinával kapcsolatosan, amely, ha megkapja a szükséges engedélyeket, akkor már év végén elkezdhetik a disztribúciót.

A vakcinahírek mellett több akvizícós hír is érkezett a hétvégén, az amerikai Gilead Sciences vasárnap jelentette be, hogy 21 milliárd dollárért megvásárolná az Immunimedics nevű biotech céget. Emellett a japán Softbank is vasárnap jelentette be, hogy 40 milliód dollárért eladná a brit székhelyű Arm Holdings nevű céget az Nvidiának.