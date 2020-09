Elcsalt vagyonok, árfolyammanipuláció, kamu cégek - Minden kiderül, ha lecsap az igazságosztó

Néhány napja vádolta meg a Hindenburg Research a Tesla egyik konkurensének kikiáltott, elektromos teherautók gyártását tervező startupot, a Nikolát, hogy hazugságokra épül az egész üzlet. Megvizsgáltuk közelebbről is a shortos cég néhány korábbi ötletét, hogy lássuk milyen eredményeket értek el eddig, megalapozottak voltak-e, vagy csak légből kapott alaptalan vádaskodások voltak. A sztoriknak különös pikantériát ad, hogy azóta a Nikola is reagált a vádakra és az amerikai tőzsdefelügyelet is vizsgálódik.

Wins Finance – Veszíteni a győztesekkel

A vállalatot 2015-ben alapították New York-i központtal, részvényeivel a Nasdaq-on lehet kereskedni, profilja alapján a cég befektetésekkel és eszközkezeléssel foglalkozik, illetve kis- és középvállalati hitelezéssel, garanciavállalással, pénzügyi lízinggel, alapvetően Kínában. Tehát például, ha egy kisvállalatnak hitelre lenne szüksége egy banktól, akkor a vállalat közreműködhet garanciavállalóként a folyamatban, így segítve az érintett cégek finanszírozási szükségleteinek kielégítését.

A Hindenburg idén június 17-én tette közzé elemzését, amelyben azzal vádolja meg a hitelezéssel foglalkozó céget, hogy igen gyanúsan mozog a részvényárfolyama, hiszen például

június 10-én 758 százalékot nőtt az árfolyama 151-szeres volumen mellett úgy, hogy semmilyen hír nem jelent meg.

Ez ráadásul már nem is az első ilyen alkalom volt, hiszen 2017-ben már volt egy nagyobb kiugrás, amikor gyanús körülmények között 4555 százalékot emelkedtek a részvények, és akkor ki is dobták a céget a Russell indexből, de a Nasdaq-ból végül nem. Nem meglepő módon ezután a részvényárfolyam összeomlott, ahogy a sok intézményi befektető elkezdte dobálni a papírokat, de a vállalat folytatta működését. Másrészt a Hindenburg meglátogatta a vállalat kínai központját is, és a szomszédok szerint az épület már 1-2 éve lakatlanul áll. Végül az is sokat mondó, hogy a Wins Finance anyavállalata, amely a részvények közel 68 százalékát birtokolja már korábban egyébként is csődbe ment, likvidálás alatt áll és kivezették a hongkongi tőzsdéről.

A cég a Hindenburg bejelentésekor 31 dolláros árfolyamon forgott a Nasdaq-on, majd azóta már leesett 20 dollár körüli árra részvényenként, tehát nagyjából értékének harmadát veszítette el három hónap alatt, és több vizsgálat és per is indult a cég ellen, ahogy az ilyenkor nem meglepő. Sokkal meglepőbb, hogy a leírtak fényében eddig csak 30 százalékot estek a részvények.

Genius Brands – A gyerekek Netflixe

A Hindenburg még június 5-én adott ki egy közleményt, ahol leírták, hogy szerintük a Genius Brands részvényei egy hónapon belül 1,5 dollárra fognak leesni. A kijelentés meglehetősen profetikusnak hangzik, ugyanakkor az esés valóban bekövetkezett és a vállalat papírjai már csak 1 dolláron állnak.

Igaz, a jelzett egy hónap helyett kicsit több, mint két hónapot vett igénybe a folyamat, mire a június 5-i közel 6 dolláros árfolyamról a papírok benéztek 1,5 dollár alá.

Na de mi is történt?

A Genius Brands egy 2011-ben alapított márkanév menedzsmentben és tartalomszolgáltatásban utazó amerikai cég, amely a Nasdaq-on forog. A cég műsorai elsősorban gyerekeknek és tinédzsereknek készülnek, mint a Baby Genius vagy a Warren Buffett titkos milliomosok klubja. A műsorokat pedig licensz keretében adják tovább más szolgáltatóknak.

A vállalat részvényei még májusban ugrottak nagyot majdnem 8 dollárra 1,5 dollárról, miután bejelentették, hogy két csatornájukat egyesítik, Kartoon Channel név alatt folytatják tovább és jelentősen bővítik szolgáltatásaikat, ami miatt sokan a gyerekek Netflixének látták a Geniust.

A cég részvényeire rávetették magukat a kisbefektetők, a papírokban kereskedő Robinhood felhasználók száma például 5 000-ről 140 000-re ugrott.

Azt azonban sokan nem vették figyelembe, hogy a cég több finanszírozási kört is végrehajtott még májusban, ahol 131 millió részvényre szóló jogokat adott el (warrantok és átváltható kötvények formájában) privát befektetőknek, ami jelentős felhígulást okozhat a későbbi lehívások során. A vállalat pedig egyébként is 2010 óta veszteséges minden negyedévben. A részvény pedig, ahogy a Hindenburg is írta ezután meredeken esett a következő hónapokban.

SCWorx – Kamu koronavírusteszt megállapodás

Az amerikai kisvállalat, amelynek a részvényeivel szintén a Nasdaq-on lehet kereskedni, főleg egészségügyi szolgáltatóknak nyújt szoftver megoldásokat. A cég idén áprilisban jelentette be, hogy egy nagy értékű megállapodást kötött koronavírustesztek vásárlására és viszonteladására heti 35 millió dolláros értékben a következő 6 hónapra.

A vállalat árfolyama a nagy hírt követően több, mint 400 százalékot emelkedett.



Néhány nappal később aztán a Hindenburg is bejött a képbe és jelezték, hogy szerintük az említett megállapodás valójában csak kamu, az SCWorx vezérének nem éppen makulátlan múltja van, és mind a tesztek szállítójával és vásárlójával is akadnak problémák. Előbbi a teszteket állítólag egy kínai gyártótól szerzi be, akik állításuk szerint semmilyen kapcsolatban nincsenek a teszteket majd a megállapodás szerint beszállító Promedicallal. Másrészt a tesztek állítólagos vevője egy 25 éves fiatal magánszemély által indított cég, aminek 3 alkalmazottja van és 3 tanácsadója, tehát nem úgy néz ki, mint aki képes több száz millió dollárt kifizetni koronavírus tesztekre. Másrészt a tesztek vétele és eladása sem igazán vág egy amúgy szoftverekkel foglalkozó cég profiljába.

Az SCWorx kereskedését az amerikai tőzsdefelügyelet le is állította egy időre, jelenleg 1,49 dolláron forognak a papírok, miközben a megállapodás bejelentése után még 12 dolláron zártak.

A vállalat ellen vizsgálatok folynak.

Riot Blockchain – Kihasználni a kripto-őrületet

A 2000-ben alapított vállalat elsősorban kriptovaluták bányászásával, illetve blokklánc technológiákkal foglalkozik. A Hindenburg állítása szerint a vállalat alapvetően a blokklánc technológiák és a Bitcoinnal kapcsolatos őrületet használta ki, s nem kifizetődő üzleteket kötött, illetve a cég vezetői saját zsebükbe utalták át a céges készpénzállományt speciális osztalék formájában.

A vádak között szerepelt többek között, hogy 12 millió dollárért vásároltak fel egy két hete létező céget, amelynek legfeljebb 1,9 millió dollár értékű kripto-eszközei vannak.

A Hindenburrg 2017 decemberi bejelentése után a Riot árfolyama 23 dollárról nagyot esett, és azóta már csak jellemzően 5 dollár alatt forog. A vállalat korábbi vezetőjét pedig még 2018-ban vádolta meg az amerikai tőzsdefelügyelet a részvények manipulációjával, akit utána el is távolítottak a cég éléről.

Yangtze River Port & Logistics – Kamu logisztikai központ Wuhanban

A 2009-ben alapított és korábban a Nasdaq-on is forgó New York-i cég elsősorban ingatlan- és infrastruktúra-fejlesztéssel foglalkozik és egyik fő projektjük egy wuhani kikötői-logisztikai központ létrehozása volt, ami magában foglalna irodákat, logisztikai centrumokat, közvetlen csatlakozást a Yangtze folyóhoz, szárazföldi közlekedést és hasonlókat.

A Hindenburg 2018. december 6-án vádolta meg az ingatlanos céget, hogy vezetői igazából csak arra használják az üzletet, hogy maguknak szipolyozzanak ki belőle pénzt, több jogi eljárás is folyik ellenük Kínában, illetve, hogy a vállalat eszközeinek nagy része nem is létezik. Ez utóbbi azt jelenti, hogy

a cég állítása szerint a logisztikai központot egy 1,2 millió négyzetméternyi lízingelt területen építi, ugyanakkor a Hindenburg által megkérdezett környékbeli faluvezetők szerint ilyen szerződés azonban soha nem keletkezett.

Másrészt a kínai kormánytól szerzett térképek alapján a terület nem is nagyobb, mint 610 ezer négyzetméter, tehát ha akartak volna sem tudtak volna ennyi földet lízingelni.

A vállalat részvénye a 2017-es őszi csúcson még közel 16 dolláron forgott, ami alapján a nagyjából 180 millió részvénnyel kalkulálva mellett (47 millió közkézen) 2,8 milliárd dollár piaci kapitalizáció adódik. A Hindenburg bejelentése december 6-án történt, amikor már kicsit lejjebb, 10 dollár körül forgott a részvény.

Nem a legszebb Mikulás ajándék volt, február végére, azaz két hónap leforgása alatt a papírok leestek 0,4 dollárra, vagyis 96 százalékos mínuszba kerültek.

Azóta pedig kivezették a céget a Nasdaq-ról, a papírok pedig 0,03 dolláron forognak tőzsdén kívül, gyakorlatilag értéktelenek és vizsgálatok folynak a cég ellen.

Tanulságok a történetekből

Összességében megállapíthatjuk, hogy a Hindenburg egész jó találati aránnyal rendelkezik, bár persze nekik is voltak melléfogásaik, ahol a részvények végül sokat emelkedtek. Az azonban látható, hogy a cég alapvetően olyanokat vesz célba, akik:

Méretüket tekintve relatíve kicsi kapitalizációval rendelkeznek

Fejlődő országokban végeznek tevékenységeket vagy azokhoz kapcsolódnak sok esetben

Sokszor pedig már rendelkeznek valamilyen sötétebb múlttal, akár vállalati tevékenységüket tekintve, akár pedig a vezetést illetően.

Címlapkép: Fairfax Media via Getty Images/Fairfax Media via Getty Images via Getty Images