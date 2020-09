A legnagyobb válságban is lehet növekedni: ezeknek a cégeknek sikerült

A munkabérek és a beszállítók kifizetését nagyon komolyan vették a cégek, átérezték, hogy mekkora a felelősségük, bizonyos esetekben példaértékű összefogást is lehetett látni a piaci szereplők között - mondta a Portfolio-nak Kasziba Levente, a Budapest Bank vállalati üzletágvezetője. A szakember szerint vállalati ügyfeleiknek kevesebb, mint a fele élt a hiteltörlesztési moratóriummal.

Mit tapasztaltak a kapcsolattartók, mik voltak a legnagyobb finanszírozási problémák a cégeknél az idei évben?

Az első három hónap remekül indult a cégek szempontjából, amit nem csak a nemzetgazdasági számokban, hanem a vállalati hitelezésben is látunk. Az egy évvel korábbi rekordokat is sikerült túlszárnyalnunk számlaforgalomban és hitelkihelyezésben egyaránt.

A COVID március végi berobbanása után természetesen megváltozott a helyzet, minden cég rögtön behúzta a féket és igyekezett mihamarabb biztosítani a likviditását – nagyon helyesen. Iparágtól függően egyik cégnek ez nagyobb kihívást jelentett, a másiknak kevésbé, de mindenkit valamilyen szinten érintett a vírus. Azt tapasztaltuk, hogy a munkabérek vagy beszállítók kifizetését nagyon komolyan vették a cégek, átérezték, hogy mekkora a felelősségük, bizonyos esetekben példaértékű összefogást is lehetett látni a piaci szereplők között. A forgóeszközök finanszírozása a korábbiaknál sokkal inkább előtérbe került, de a legtöbben a beruházásaikról sem szívesen mondtak le.

Hogy tudták ezeket megoldani a cégek?

Sokan a bankjukhoz fordultak, így a Budapest Bankhoz is. Nálunk a home office munkarendre való átállás ellenére is megduplázódott az ügyfélkontaktok száma, mert mindenki igyekezett a pénzügyi partnerével még szorosabbra fűzni a viszonyt.

Egyelőre viszonylag kevés cégbedőlésről hallani a piacon, a mi hitelportfóliónk pedig kifejezetten egészséges.

Ügyfeleink jelentős része megfelelő tartalékokkal rendelkezett, amelyeket igyekeztek a kedvezőtlen időszak áthidalásaként felszabadítani, és ezekből finanszírozni a munkabéreket és egyéb kiadásokat. Sokat segítettek nekik a kormányzati intézkedések, a moratórium és a munkahelyek megtartását célzó támogatások is.

Hogy segítettek ezen a kormányzati lépések? Mennyire használták ki a cégek a hiteltörlesztési moratóriumot?



A moratórium szükséges volt, hogy a vállalatok megőrizhessék likviditásukat, ezt sok cég ki is használta. Április-májusban még forró téma volt, ki és hogyan tartozik a moratórium hatálya alá, és például mi történik azokkal a hitelekkel, amelyeknek a futamideje a moratórium ideje alatt jár le. Az ügyfeleknek is nagy fejfájást okozott, mit tegyenek ebben a nem várt helyzetben.

Sokan fordultak hozzánk tanácsért, mi pedig mindenkinek azt javasoltuk, hogy vizsgálják meg működésüket és, hogy valóban szükséges-e a törlesztés befagyasztása. Arra kértük őket, hogy csak indokolt esetben éljenek a moratórium adta lehetőséggel, mert a futamidő automatikus meghosszabbodása a beruházásaik megtérülését is időben eltolja.Az ügyfeleink kevesebb mint fele élt csak a lehetőséggel, ami - azt gondolom -, jól mutatja az ügyfélportfóliónk erejét.

A különböző munkahelymegtartó konstrukciókat is sokan kihasználták, helyes döntés volt a kormányzat részéről bevezetni jó példaként szolgáló német modellt. Ugyan nem hagyományos banki terület, de ebben is többen fordultak hozzánk tanácsért, ha másért nem, akkor azért, mert mi is egy több ezer fős szervezet vagyunk, amely komoly protokollokat dolgozott ki a munkahelyek és a dolgozók védelme érdekében. Igyekeztünk tapasztalatainkat e téren is megosztani az ügyfeleinkkel.

Mire számítanak a cégek a következő hónapokban? Mennyire tudtak felkészülni az év hátralevő részére?



A gazdaságvédelmi terv keretében számos új, a korábbiaknál is kedvezőbb feltételekkel rendelkező hitelprogram indult el. Ez most nagy lehetőség a vállalatok számára, hiszen beruházásokra, forgóeszközfinanszírozásra, sőt, akár hitelkiváltásra is nagyon kecsegtető konstrukciók állnak a rendelkezésükre. Sokat hallottunk arról, hogy milyen rossz állapotba került a vállalati hitelpiac, mennyire csökkent a bankszektor aktivitása.

Mi nem ezt tapasztaljuk, illetve nem így teszünk. A második negyedévben is, ha kevéssel is, de tudtunk növekedni, így összességében az első féléves eredményeink bőven pozitívban vannak.

Saját ügyfélkörünkön azt látjuk, hogy igyekeznek minél inkább kihasználni az adódó lehetőségeket, legyen szó finanszírozásról, piacra lépésről, vagy akár akvizícióról. Arra biztatjuk őket, hogy legyenek résen, mert piaci átrendeződés megy végbe, ahol jó döntésekkel váratlan sikereket is el lehet érni. Kétségtelen, hogy újra egyre több a COVID-megbetegedés, mégis, ez már kevésbé éri felkészületlenül a cégeket. Természetes, hogy várakozásaik sokkal óvatosabbak, mint korábban, mégsem érzem pesszimistának őket. Ezt egyébként a beruházási hitelek nagy volumenében is látjuk.

Milyen lehetőségeik vannak most a vállalkozásoknak, és hogy tud ezeknél segíteni egy bank?

Igyekszünk nagyon szoros, bizalmi kapcsolatot kiépíteni az ügyfeleinkkel, mi ezt látjuk a siker egyik kulcsának. Abban hiszünk, hogy meg kell ismerni az adott cég mindennapi működését, a menedzsmentet, és időben észlelni kell akár a rossz döntéseket is. Mivel ennyire „kéz a kézben” járunk ügyfeleinkkel, nagyon gyorsan tudtunk reagálni a koronavírus okozta nehézségekre.

Gyorsan felismertük, hogy mekkora potenciál rejlik a gazdaságvédelmi terv hitelprogramjaiban, célul tűztük ki, hogy az első között fogjuk a termékeket elérhetővé tenni az ügyfeleink számára. Büszkék vagyunk, hogy ez sikerült, az NHP Hajrával is gyorsan el tudtunk indulni, és ezt sorban követte a többi.

Ma már a Budapest Lízinggel közösen közel 35 milliárd forintnyi NHP Hajrá kölcsönre kötöttünk szerződést, a Széchenyi Kártya Programban közelítjük a 10 milliárd forintot és az EXIM kárenyhítő hiteleiből is közel 15 milliárd forintnyi állományra szerződtünk. Elképesztően sok munkát tettünk és teszünk ebbe most is, sok nehézséget kellett leküzdenünk, de az ügyfelek ebből csak annyit vesznek észre, hogy a nehéz helyzetben is változatlanul úgy viselkedtünk, ahogy a rendes hétköznapokban: nem hagyjuk magukra az ügyfeleinket, szakértő partnerként állunk mellettük, és közösen oldjuk meg a nehézségeket.