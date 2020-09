Ez most a tőzsdeguruk, milliárdos üzletemberek és politikusok kedvence

Ismét visszatért a színre a Wall Street régi-új kedvenc befektetési formája, a biankó vállalat. Sok év eltelte után újra berobbantak a piacra és egyre inkább a köztudatba ezek a meglehetősen furcsa tőzsdei cégek. A befektetők egyelőre megőrülnek érte idén, de mik ezek a sokszor SPAC-nek rövidített vállalatok, hogyan működnek és miért lettek ilyen népszerűek hirtelen?

Mi az a SPAC, vagy biankó vállalat?

A SPAC elnevezés, az amerikai Special Purpose Acquisition Company kifejezés rövidítése, amit speciális célú akvizíciós társaságnak lehetne lefordítani, de a lényegét tekintve a biankó vállalat sokkal jobban kifejezi, hogy mivel is kapcsolatos ez a társasági forma.

Alapvetően a SPAC egy teljesen üres vállalat, aminek a részvényeivel a tőzsdén kereskednek, és ugyanúgy végigmegy a tőzsdei kibocsátás folyamatán, mint bármelyik másik vállalat is ilyenkor. A cégnek tevékenysége nincs, tulajdonképpen egy csomó készpénzen ülnek közvetlenül a bevezetésüket követően.

Na de ki fektetne egy olyan vállalatba, ami nem csinál semmit?

És itt jön a csavar a dologban, ezeket az üres vállalatokat kifejezetten azért vezetik a tőzsdére és gyűjtik hozzá össze egy halom befektető pénzét, hogy

utána ezek vezetői keressenek egy privát céget, azt felvásárolják a korábban begyűjtött pénzből, így megspórolva egy újabb IPO-t.

Előzetesen maguk a befektetők is általában csak néhány alapvető információhoz jutnak hozzá a SPAC alapítóitól, akik elsődlegesen ismertségüket és befolyásukat dobják latba, hogy minél több pénzt szerezzenek a későbbi felvásárláshoz. Vannak azért persze egyéb megkötések, amik biztosítani igyekeznek azt, hogy ne csak egy fekete lyukba kerüljön a befektetett pénz:

A SPAC-nek egy meghatározott idő alatt kell találnia felvásárlási célpontot, jellemzően ez két év

A kibocsátáskor összegyűjtött tőke nagy részét egy kamatozó számlára helyezik, amit csak a felvásárlásra lehet felhasználni

Ha nem talál a cég egy megfelelő és a részvényesek által is támogatott célpontot, akkor a pénzt kamatostul visszafizetik a befektetőknek, a társaságot pedig likvidálják

A részvényeket pedig ugye bármikor el lehet adni, mivel nyilvánosan kereskedettek

Kicsit olyan ez az egész némi prózai túlzással élve, mintha felfogadnánk egy professzionális lóverseny fogadót, akinek az a feladata, hogy megtalálja a következő Kincsemet 2 év alatt.

Nagyon felfutott a SPAC-ek népszerűsége az elmúlt években

Látható, hogy idén már közel 100 SPAC jellegű vállalat részvénye került tőzsdére, ami már közel a duplája a tavalyinak is, holott még messze nincs vége az évnek.

Az is érdekes, hogy nem csak a volumen nőtt jelentősen, hanem az egyes tranzakciók mérete is, mivel az átlagos IPO mérete 393 millió dollár volt a tavalyi 230 millió dollárral szemben, amivel az összes idén gyűjtött tőke már eléri a közel 40 milliárd dollárt. Soha nem volt tehát még ilyen felkapott ezeknek a tőzsdei cégeknek a piaca.

Íme néhány példa azokra a vállalatokra, amelyek mostanában kerültek tőzsdére egy már korábban létrehozott SPAC által történő felvásárlás keretében:

Nikola: az elektromos teherautók gyártásával foglalkozó és mostanában a shortos támadások miatt a hírekben is gyakran megjelenő vállalat idén júniusban került tőzsdére a VectolIQ SPAC segítségével egy fordított akvizíció keretében (ebben a privát vállalat vásárolja fel jogi értelemben a tőzsdeit). A VectolIQ vezetője pedig a GM korábbi elnökhelyettese volt, Stephen Girsky. Ez talán azt is némileg más megvilágításba helyezi, hogy miért éppen a GM vett 11 százalékot a Nikolában.

az elektromos teherautók gyártásával foglalkozó és mostanában a shortos támadások miatt a hírekben is gyakran megjelenő vállalat idén júniusban került tőzsdére a VectolIQ SPAC segítségével egy fordított akvizíció keretében (ebben a privát vállalat vásárolja fel jogi értelemben a tőzsdeit). A VectolIQ vezetője pedig a GM korábbi elnökhelyettese volt, Stephen Girsky. Ez talán azt is némileg más megvilágításba helyezi, hogy miért éppen a GM vett 11 százalékot a Nikolában. Virgin Galactic: Richard Branson kereskedelmi űrutazással foglalkozó vállalata még tavaly ősszel került az NYSE-re a Social Capital Hedosophiával történő egyesülést követően, ami szintén üres SPAC-ként futott korábban a New York-i tőzsdén. A Virgin Galactic indoklása szerint főleg amitt döntöttek emellett a forma mellett, hogy megspórolják a kibocsátással járó költségeket. A SPAC alapítója a Sri Lankán született milliárdos, Chamath Palihapitiya, aki maga is 100 millió dollárral szállt be az üzletbe.

Richard Branson kereskedelmi űrutazással foglalkozó vállalata még tavaly ősszel került az NYSE-re a Social Capital Hedosophiával történő egyesülést követően, ami szintén üres SPAC-ként futott korábban a New York-i tőzsdén. A Virgin Galactic indoklása szerint főleg amitt döntöttek emellett a forma mellett, hogy megspórolják a kibocsátással járó költségeket. A SPAC alapítója a Sri Lankán született milliárdos, Chamath Palihapitiya, aki maga is 100 millió dollárral szállt be az üzletbe. DraftKings: a fantázia sportokkal (Premier League, NBA, NFL) és fogadással foglalkozó vállalat még áprilisban került tőzsdére egy SPAC által történő felvásárlás révén. A vállalat vezetője, Jason Robins a következőképpen nyilatkozott az ügylettel kapcsolatban:

Ha ez egy hagyományos IPO lenne, akkor nem hiszem, hogy valaha is nyélbe tudtunk volna egy ilyen üzletet.

Ezzel alapvetően arra utalt, hogy sok esetben a hagyományos IPO során ódzkodnak a befektetők egy-egy kockázatosabbnak tűnő vállalattól, mint amilyenek a sportfogadások vagy űrutazások területén működőek. A SPAC révén azonban az egész bizonyos szempontból a probléma megkerülhető.

Tőzsdeguruk, korábbi élsportolók és politikusok is beszálltak már

Az, hogy mennyire is népszerűvé vált most a SPAC-ek körüli őrület, mi sem jelzi jobban, hogy már nem csak üzletemberek és vállalkozó szellemű milliárdosok gyűjtenek így pénzt felvásárlásokra, hanem jó nevű tőzsdeguruk is és politikusok is.

Az amerikai sztárbefektető, Bill Ackman által gründolt SPAC idén júliusban ment tőzsdére és ezzel egyben a legnagyobbként is a maga kategóriájában, mivel 4 milliárd dollárt kalapolt össze befektetőktől. A guru saját befektetési alapjai pedig további 1 milliárd dollárral szállnak be és további jogokat szereztek még 2 milliárd dollárnyi befektetésre, ha kell. Bill Ackmannek meglehetősen jó teljesítménye van, de azért voltak már nagy bukói is korábban, elég csak a Valeantra gondolni.

által gründolt SPAC idén júliusban ment tőzsdére és ezzel egyben a legnagyobbként is a maga kategóriájában, mivel 4 milliárd dollárt kalapolt össze befektetőktől. A guru saját befektetési alapjai pedig további 1 milliárd dollárral szállnak be és további jogokat szereztek még 2 milliárd dollárnyi befektetésre, ha kell. Bill Ackmannek meglehetősen jó teljesítménye van, de azért voltak már nagy bukói is korábban, elég csak a Valeantra gondolni. Néhány hete jelentette be a volt republikánus házelnök, Paul Ryan , hogy 300 millió dollár tőkét szeretne emelni egy SPAC keretében, amelynek a neve Executive Network Partnering Corp lesz és a NYSE-n lehet majd kereskedni a részvényeivel. A politikus egy magántőkealappal és egy másik üzletemberrel közösen vesz részt a vállalkozásban.

, hogy 300 millió dollár tőkét szeretne emelni egy SPAC keretében, amelynek a neve Executive Network Partnering Corp lesz és a NYSE-n lehet majd kereskedni a részvényeivel. A politikus egy magántőkealappal és egy másik üzletemberrel közösen vesz részt a vállalkozásban. A Pénzcsináló (Moneyball) című filmből vagy könyvből sokaknak ismerős lehet Billy Beane, korábbi baseballjátékos és sikeredző. Az úriember szintén beleugrott egy SPAC vállalkozásba egy korábbi Goldman Sachs bankárral, Gerald Cardinaléval és végül 575 millió dollárt sikerült is összegyűjteniük befektetőktől. Alapvetően egy sporttal, médiával vagy adatelemzéssel foglalkozó céget keresnek felvásárlásra.

Látható tehát a sikeres pénzgyűjtés receptje, hiszen szemet szúróan sok a jól csengő név az újonnan alapított SPAC vállalatokban: sportolók, politikusok, ismert befektetők és így tovább. Ez persze nem jelenti azt, hogy kamu üzletek lennének, hiszen sokan meglehetősen szép múltbeli teljesítménnyel rendelkeznek. És persze rengeteg korábbi bankár vagy üzletember is részt vesz az új őrületben, mint a KKR magántőkealap korábbi ügyvezető partnere, Jim Momtazee vagy a már említett Srí Lanka-i milliárdos Chamath Palihapitiyam aki most éppen az Opendoor-t fogja tőzsdére vinni új SPAC-jével.

És akkor hogyan teljesítenek ezek a SPAC-ek?

Az biztos, hogy a SPAC most rendkívül népszerű befektetési forma lett, a CNBC szeptemberi cikke alapján

már második hónapja több tőkét emeltek ezeken az alternatív tőzsdére meneteli vállalkozásokon keresztül, mint a hagyományos IPO-n keresztül, 20,5 milliárd dollárt 17 milliárd dollárral szemben.

A teljesítmény tekintetében azonban vannak még erős kérdőjelek.

A 223 SPAC-ből, amit 2015 óta hoztak létre júliussal bezárólag mindössze 89 fejezett be akvizíciókat. Ezek közül az átlagos részvényhozam mínusz 18,8 százalék volt, míg a medián hozam mínusz 36,1 százalék.

A hagyományos IPO-k ezzel szemben sokkal jobban teljesítettek ugyanezen időtáv alatt, 37,2 százalék hozamot biztosítva a befektetőknek. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden SPAC esetében nagy negatív hozamokra kell számítani, de jól mutatja, hogy azért elég kockázatos befektetési forma. Ha sikerül jó akvizíciós célpontot találnia a SPAC-nek, akkor a hozam is magasabb lehet, mint azt mutatja a Nikola, a Virgin Galactic vagy a DraftKings példája.

A Nikola árfolyama már 218 százalékot emelkedett idén még a botrányai ellenére is.

A Virgin Galactic árfolyama az idei évben 53 százalékot nőtt eddig.

A DraftKings árfolyama pedig közel 2,5-szerésre nőtt április végi debütálása óta.

Mindenesetre még nincs vége az őrületnek, sőt még talán csak most indult be igazán, hiszen még számos SPAC csak most jelezte, hogy tőzsdére menne.

