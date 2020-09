Végh Richárd: a jövőben sem leszünk sikertörténetek híján

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Megjelent a Budapesti Értéktőzsde idei BÉT50 kiadványa, amelyben újabb 50 hazai középvállalat kerül bemutatásra. Az idei merítésben szereplő vállalatok a hagyományos iparágak, a gyártás, a kereskedelem vagy az élelmiszeripar mellett egyre nagyobb hangsúllyal az IT szektorból, illetve további, kevésbé megszokott szektorokból kerültek ki, az influencer marketingtől egészen a divatiparig. A COVID-19 nem csak a kiadvány összeállítására, hanem az 50 kkv működésére is hatással volt, az élet azonban nem állt meg, a BÉT50 az egészségügyi óvintézkedések maximális betartása mellett elkészült, az 50 vállalat között pedig számos olyan van, amelyiknek a pozíciója még erősödött is a járványt követően. A BÉT50 kiadvány bemutatása kapcsán beszélgettünk Végh Richárddal, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával.