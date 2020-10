Felcsútról hódítják meg az országot a biztosítási piac új császárai

Magyarország legnagyobb biztosításközvetítőjévé válhat idén a Hungarikum alkuszcsoport, amelynek központi cége Felcsúton székel, két tulajdonosa pedig közvetetten Keszthelyi Erik (képünkön) és közvetlenül Mészáros Lőrinc. Míg két évtizede, a Brokernet idejében még a lakossági életbiztosításokkal, mostanság (jelentős részben állami tulajdonú) vállalatok vagyon- és felelősségbiztosításaival lehet a legnagyobbat szakítani a biztosításközvetítés területén – mutatja példájuk. Mára övék a CIG Pannónia 28 százaléka és kezükben a biztosító irányítása is, értékesítési tevékenységüket pedig a Takarékbank fiókjaiban bővítik tovább. Ha valaki elvesztette volna a fonalat az utóbbi időben, annak rövid áttekintést adunk most a csoportról.

Burjánzó alkuszcsoport

Bár a hírekből nem mindig tűnhet úgy, viszonylag egyszerű a cégstruktúra: ahogy az Opten adatbázisából látható, Mészáros Lőrinc és a (Keszthelyi Erikhez tartozó) Keszthelyi Holding tulajdonolja a cégcsoport központi cégét, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-t, amely számos kisebb, többségében szintén biztosítási alkuszi engedéllyel működő cégnek a tulajdonosa. Az alkuszi forma egyszerre több biztosító termékeinek értékesítésére kötelezi az alkuszokat.

Az ábrán nem szerepel, de a Hungarikumnak van most már egy biztosítója is: a szintén Mészáros Lőrinchez köthető Opus Nyrt. 25%-os részvénycsomagjának megvásárlásával 28%-os tulajdonosa lett a napokban a CIG Pannóniának. Az életbiztosító és leánycége, a CIG EMABIT vezérigazgatója október 1-je óta az a Fedák István, aki 2016-tól a Keszthelyi Holding pénzügyi és jogi vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. Nem megszokott egyébként, hogy biztosításközvetítő tulajdonoljon egy biztosítót, a fordított felállás sokkal inkább. A kapcsolatról Keszthelyi Erik a Világgazdaságnak adott interjújában nemrég azt mondta: "A részesedésszerzésünk a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-ben és annak nem életbiztosítással foglalkozó leányvállalatában a biztosítótársaságok jövőjébe vetett hitünket fejezi ki. A Hungarikum Alkusz mindkét biztosítótársaságra pénzügyi és stratégiai befektetésként tekint. (...) A Hungarikum Alkusznál sem fordulhat elő, hogy egy már megkötött szerződés az évfordulójához közeledve ne legyen megversenyeztetve évente legalább egyszer. Ha a CIG termékpalettáján található az ügyfélnek megfelelő termék (ami nem garantálható minden esetben), természetesen az is az ajánlati listába kerül."

Az alkuszcsoport mára cégvásárlásokkal és alkuszi állományok megvételével nőtt ekkorára, a cégstruktúra részben még az elmúlt évek és hónapok tranzakcióinak nyomait őrzi. Csak a biztosítási törvény 2017-es módosítása tette lehetővé, hogy ne csak teljes cégek, hanem alkuszi állományok is tulajdonost váltsanak, valószínűleg már ennek is köszönhető, hogy a Hungarikum tavalyi árbevétele elérte a 4,45 milliárd forintot. Bár az MNB legfrissebb Aranykönyvében valamiért nem szerepel a cég, a lista többi tagjával összevetve elmondható, hogy a 2019-es bevételek alapján Magyarország harmadik legnagyobb, leánycégekkel együtt, csoportszinten a második legnagyobb biztosításközvetítőjéről van szó. Az alábbi ismertetett 2020-as állományvételekkel akár a legnagyobb alkuszcsoporttá nőhetnek idén, különösen azt figyelembe véve, hogy az első helyen álló OVB bevételeinek egy része nem biztosításközvetítésből származik.

Alábbi táblázatunk a Keszthelyi Holding és a Hungarikum mellett azokat az érdekeltségeket tartalmazza, amelyek biztosításközvetítői tevékenységet végeznek. Az egykori Agenta, az UFS Group, a Mobil és Commodum alkuszcégek a Hungarikum leánycégeiként folytatták tovább (így tartalmazza őket az ábra), míg a Gratis’92, a Willbot & Kopkings, a Biztosítások.hu és az NBA Független Biztosítási Alkusz Kft. idei állományátruházással gyarapította az alkuszcsoportot.

A felvásárolt cégek és állományátadók között lakossági és kkv specialisták (lásd UFS Group), építőipari biztosításközvetítők (lásd Commodum, későbbi átmeneti nevén Insurance Partners), gépjármű- és szállítmánybiztosítási termékeket közvetítők (biztosítasok.hu) is megtalálhatók. Az állományok jó része a cégcsoporton belül nem a Hungarikumhoz, hanem a HUNPartner Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-hez került idén, amely a cégcsoport alkuszi integrációért felelős tagvállalata. Idén az első félévben megháromszorozta bevételét a 2019-es teljes évhez képest a cégcsoport korábbi közleménye szerint és Partner Programjához 8 alkusz és 3 függő tanácsadói csoport csatlakozott, tanácsadói létszáma mára meghaladja a 80 főt. A csoport egésze közel 200 munkatárssal és 500 pénzügyi tanácsadóval dolgozik, utóbbival szintén a legnagyobb hálózatok között foglal helyet.

Ami különösen feltűnő az alábbi számokban, az az, hogy a Hungarikum árbevétel-arányos adózott eredménye (profit margin) tavaly 58% volt, miközben az alkuszi piac átlagában az MNB Aranykönyve alapján 13,5% jön ki.

A Keszthelyi Holding és Hungarikum-alkuszcégek jelenlegi tagjainak pénzügyi adatai (millió forint) 2017 2018 2019 Keszthelyi Holding Zrt. (2015 februárjában bejegyezve) Árbevétel 270 428 486 Adózott eredmény 331 1234 455 Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. (2015 februárjáig Optimal-GB) Árbevétel 2062 2402 4453 Adózott eredmény 272 1280 2584 HUNBankbiztosítás Közvetítő Kft. (2020 februárjáig AGENTA-Consulting) Árbevétel 472 416 139 Adózott eredmény 42 49 123 HUNPénzügyi Tervező Kft. (2020 augusztusáig UFS Group) Árbevétel 894 880 858 Adózott eredmény 8 2 6 HUNPartner Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (2019 júliusáig MOBIL) Árbevétel 11 36 39 Adózott eredmény -2 5 -24 HUNInsurance Biztosítási Alkusz Kft. (2020 májusáig Commodum) Árbevétel 356 402 465 Adózott eredmény 192 200 216 HUNRisk.hu Biztosításközvetítő Kft. (2020 februárjában bejegyezve) Árbevétel 0 0 0 Adózott eredmény 0 0 0 Biztosításközvetítést végző cégek (Keszthelyi Holding Zrt. nélkül) összesen Árbevétel 3795 4136 5954 Adózott eredmény 512 1535 2906 Forrás: Opten, Portfolio-gyűjtés

Az alkuszcsoport jövőbeni növekedésének kedvez a banki értékesítési csatornák megnyílása, amelyek ez esetben nem riválisa, hanem a fiókok révén színterei lehet az alkuszi értékesítésnek. A Takarékbank fiókjaiban a HUNBankbiztosítás Kft.-vé átnevezett egykori Agenta végezheti ezt, a kapcsolatot az MTB Takarékszövetkezeti Bank (vagyis a „régi” Takarékbank) 25%-os tulajdonszerzéssel is megerősítette a leánycégben. Ahogy a Hungarikum kezében lévő CIG Pannónia, úgy a biztosításközvetítő csoport egésze számára reményteli a Budapest-MKB-Takarékbank hármasból összeálló „szuperbank” is, amelynek előkészítéséről a Portfolio Hitelezés 2020 konferenciáján Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója azt mondta: a karácsonyfa alá szeretnénk tenni meglepetésként a munkánk eredményét.

Megcsinálták a szerencséjüket

2010 májusa: Az akkor 26 éves, szekszárdi pincérből lett Keszthelyi Erik a szintén szekszárdi székhelyű OPTIMÁL-GB Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetője lesz.

Az akkor 26 éves, szekszárdi pincérből lett Keszthelyi Erik a szintén szekszárdi székhelyű Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetője lesz. 2015 januárja-februárja: Az OPTIMÁL-GB az ambiciózusabban hangzó Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. nevet veszi fel, székhelyét pedig Szekszárdról Budapestre teszi át. Keszthelyi Erik megalapítja a Keszthelyi Holding ot, amely aztán a Hungarikum kizárólagos tulajdonosa lesz. Utóbbi a biztosítás-közvetítői piacon tevékenykedik (jelentős részben állami tulajdonú) nagyvállalati ügyfelek kiszolgálására szakosodott biztosítási alkuszként.

Az OPTIMÁL-GB az ambiciózusabban hangzó nevet veszi fel, székhelyét pedig Szekszárdról Budapestre teszi át. Keszthelyi Erik megalapítja a ot, amely aztán a Hungarikum kizárólagos tulajdonosa lesz. Utóbbi a biztosítás-közvetítői piacon tevékenykedik (jelentős részben állami tulajdonú) nagyvállalati ügyfelek kiszolgálására szakosodott biztosítási alkuszként. 2018 márciusa: Tulajdonosként jelenik meg a Mészáros Lőrinchez és feleségéhez köthető Mészáros Csoport a Keszthelyi Holdinghoz tartozó Hungarikum alkuszcégben, amely így nemsokára Felcsútra helyezi át székhelyét. A Hungarikum két tulajdonosa ma Mészáros Lőrinc és a Keszthelyi Holding, utóbbinak a szavazati joga meghaladja az 50%-ot.

Tulajdonosként jelenik meg a Mészáros Lőrinchez és feleségéhez köthető a Keszthelyi Holdinghoz tartozó alkuszcégben, amely így nemsokára Felcsútra helyezi át székhelyét. A Hungarikum két tulajdonosa ma Mészáros Lőrinc és a Keszthelyi Holding, utóbbinak a szavazati joga meghaladja az 50%-ot. 2018 októbere: Tulajdont szerez a Hungarikum az Agenta Consulting alkuszcégben. A cég főleg lakossági ügyfeleknek nyújtott alkuszi szolgáltatást, 2020 februárja óta HUNBankbiztosítás Közvetítő Kft.-ként működik.

Tulajdont szerez a Hungarikum az alkuszcégben. A cég főleg lakossági ügyfeleknek nyújtott alkuszi szolgáltatást, 2020 februárja óta HUNBankbiztosítás Közvetítő Kft.-ként működik. 2019 májusa : belép a Hungarikum a lakossági és kkv-piacra azzal, hogy az e szegmensekben tapasztalatokkal rendelkező „stratégiai partnerségként” az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft . a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. leányvállalataként működik tovább. 2020 augusztusában fel is veszik a HUNPénzügyi Tervező Kft . nevet.

: belép a Hungarikum a lakossági és kkv-piacra azzal, hogy az e szegmensekben tapasztalatokkal rendelkező „stratégiai partnerségként” az . a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. leányvállalataként működik tovább. 2020 augusztusában fel is veszik a . nevet. 2020 májusa: A lakossági, a kkv és a nagyvállalati biztosítási igények szélesebb körű kiszolgálása érdekében 25 százalékos tulajdonrészt vásárol az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank (vagyis az univerzális Takarékbank legnagyobb tulajdonosa) a Hungarikum tulajdonát képező HUNBankbiztosítás Kft .-ben, vagyis a korábbi Agentában. A megállapodás értelmében a Takarékbank országos fiókhálózatában ez év harmadik negyedévében indul a termékek értékesítése – derül ki a bank közleményéből. A megszokottabb egy bank - egy biztosítós modell helyett az új kezdeményezés több biztosító fióki értékesítését jelenti.

A lakossági, a kkv és a nagyvállalati biztosítási igények szélesebb körű kiszolgálása érdekében 25 százalékos tulajdonrészt vásárol az (vagyis az univerzális Takarékbank legnagyobb tulajdonosa) a Hungarikum tulajdonát képező .-ben, vagyis a korábbi Agentában. A megállapodás értelmében a Takarékbank országos fiókhálózatában ez év harmadik negyedévében indul a termékek értékesítése – derül ki a bank közleményéből. A megszokottabb egy bank - egy biztosítós modell helyett az új kezdeményezés több biztosító fióki értékesítését jelenti. 2020 júniusa: többségi tulajdont vásárol a Hungarikum az Insurance Partners Biztosítási Alkusz Kft .-ben, amely 2010-től 2020 májusáig Commodum Biztosítási Alkusz Kft. néven működött. A stratégiai partnerség keretében a Hungarikum Magyarország építőiparának legjelentősebb résztvevőit és hitelbiztosítással rendelkező ügyfeleit tervezi kiszolgálni – közölték.

többségi tulajdont vásárol a Hungarikum az .-ben, amely 2010-től 2020 májusáig néven működött. A stratégiai partnerség keretében a Hungarikum Magyarország építőiparának legjelentősebb résztvevőit és hitelbiztosítással rendelkező ügyfeleit tervezi kiszolgálni – közölték. 2020 augusztusa: Csatlakozik a Biztositasok.hu a HUNPartner Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-hez. Az állományát átadó cég a vagyonbiztosítások, és ezen belül is elsősorban a gépjármű- és szállítmánybiztosítási termékek értékesítése terén szerzett tapasztalatokat.

Csatlakozik a a HUNPartner Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-hez. Az állományát átadó cég a vagyonbiztosítások, és ezen belül is elsősorban a gépjármű- és szállítmánybiztosítási termékek értékesítése terén szerzett tapasztalatokat. 2020 szeptembere : Szintén a HUNPartner alkusz integrációért felelős leányvállalatán keresztül tovább terjeszkedik a Hungarikum: az NBA Független Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Szolgáltató Kft. Az MNB szeptember végi hatállyal teljes állományátruházással a HUNPartner Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-ben folytatja tovább alkuszi tevékenységét – közölték.

: Szintén a HUNPartner alkusz integrációért felelős leányvállalatán keresztül tovább terjeszkedik a Hungarikum: az Az MNB szeptember végi hatállyal teljes állományátruházással a HUNPartner Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-ben folytatja tovább alkuszi tevékenységét – közölték. 2020 szeptembere : 23 466 020 darab CIG Pannónia részvényt szerzett meg a Hungarikum Alkusz Kft. az Opus Globáltól, ezzel a társaság tulajdonrésze 28,06%-ra növekedett a magyar biztosítóban - jelentette be a CIG a BÉT-en, miután az Opus által jelölt új igazgatósági tagokat az augusztus 14-ei rendkívüli közgyűlés megszavazta.

: 23 466 020 darab részvényt szerzett meg a Hungarikum Alkusz Kft. az Opus Globáltól, ezzel a társaság tulajdonrésze 28,06%-ra növekedett a magyar biztosítóban - jelentette be a CIG a BÉT-en, miután az Opus által jelölt új igazgatósági tagokat az augusztus 14-ei rendkívüli közgyűlés megszavazta. 2020 októbere: a Reticulum Insurance Biztosítási Alkusz Kft. teljes állományátruházással csatlakozott a nagyvállalati ügyfelek kiszolgálására szakosodott Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-hez - tájékoztatta a Hungarikum Biztosítási Alkusz hétfőn az MTI-t. Az értékajánlat kidolgozása mellett a káresemények gyors és ügyfélközpontú kezelését, valamint a folyamatos innovációra törekvést tekintik a legfontosabbnak.

Címlapkép: Portfolio / Biztosítás 2017 konferencia