A sztárbefektető szerint mély traumát okozott a koronavírus, nem lesz könnyű gyógyítani

Meglehetősen borúlátó képest festett a gazdasági helyzettel kapcsolatban az amerikai sztárbefektető Howard Marks. Véleménye szerint a koronavírus olyan mélyreható károkat okozott a gazdaságban, amiket nem lehet egy nagy pénzügyi csomaggal megoldani. A probléma gyökerét kell orvosolni, ami azt jelenti, hogy elsősorban a koronavírust kell legyűrni.

Az amerikai piacok meglehetősen komoly emelkedésen mentek keresztül a márciusi mélypontot követően, de a sztárbefektető óvatosságra intette a piaci szereplőket, mivel akár egy erősebb fékezés is következhet szerinte. Ez még akkor is előfordulhat, ha a várakozások ellenére mégis sikerül tető alá hozni egy újabb fiskális stimulust a kongresszusnak. Véleménye szerint:

A mostani gazdasági ciklus nehézségeit nem lehet csak pénzügyi stimulusokkal megoldani. Ehelyett a probléma gyökerét kell orvosolni, ami azt jelenti, hogy a koronavírust kell kontroll alá vonni.

A guru szerint a már globálisan több, mint 37 millió fertőzést okozó koronavírus olyan károkat okozott az Egyesült Államokban és más országokban is, amiknek a javításához a gazdasági stimulus nem elegendő.

A trauma mély, és a következményeit nem olyan egyszerű lesöpörni magunkról.

A több mint 100 milliárd dollárt kezelő Oaktree Capital alapítójának a szavai egybecsengenek az elmúlt hetekben felmerült aggodalmakkal is, hiszen világszerte növekszik a koronavírusos megbetegedések száma, illetve a novemberi amerikai elnökválasztás is sok piaci bizonytalanságot okoz. A Nasdaq és az S&P 500 is mindenkori csúcsaik közelében vannak továbbra is.

Howard Marks szerint a problémák tehát nem csak a további pénzügyi stimulus meglétéből vagy meg-nem-létéből fakadnak, hanem a koronavírus által okozott hosszabb távú károkból is.

Példaképpen lehetne mondani az államháztartási és önkormányzati bevételek elapadását, hiszen így nehézségekbe ütközik az iskolák, a rendőrök és a tűzoltók kifizetése is. Meglátása szerint:

A rendőrök, tűzoltók és sürgősségi betegellátók tevékenysége létfontosságú, mint ahogy az egészségügyi és szociális szolgáltatások iránti igények is nőttek.

Ez azt is jelenti, hogy újabb pénzügyi stimulusra mindenképpen szükség van, ami átsegítheti az egyéneket, az üzleteket és városokat a mostani nehéz helyzeten, de azonnali gyógyírt nem jelent.

A guru továbbá kiemeli, hogy mennyit segített a helyzeten a Fed alacsony kamatpolitikája, aminek eredményeként a kamatlábakat 0-0,25 százalékos szintre vitték le, illetve jelzésük, hogy ezt az állapotot még jó ideig hajlandóak is fenntartani.

Végül azt is megjegyezte, hogy az intézkedések ronthatnak a hozamvárakozásokon is, mivel az alacsonyabb kamatlábak eredményeként csökkenek a kötvényhozamok. Emiatt a részvények vonzóbbak lehetnek a befektetők számára még akkor is, ha nem kifejezetten olcsóak. Itt viszont a növekvő árak alacsonyabb jövőbeli hozamokhoz vezethetnek.

Az S&P 500 ma 0,25 százalékos emelkedéssel nyitott, míg idén 9 százalékos pluszban van.

(MarketWatch)

Címlapkép: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images