Mélyrepülésben a légitársaságok részvényei

A tőzsdék lefordulásával együtt ütik ma a légitársaságok részvényeit is, hiszen az általánosan rossz részvénypiaci hangulat elsősorban a koronavírus terjedésének, és a járvány miatt hozott korlátozó intézkedéseknek tudható be, ami kifejezetten rosszul érinti a légitársaságokat a repülés keresletén keresztül.

Kifejezetten rossz a nemzetközi részvénypiaci hangulat, az európai tőzsdék közel 2 százalékos mínuszban tartózkodnak csütörtök délelőtt.

Az esés elsősorban a koronavírus terjedésének tudható be, az Egyesült Államokban új erőre kapott a vírus, de hasonló helyzetet láthatunk Nyugat-Európában, ahol nagyon meredeken emelkedik a járványgörbe. Eközben egyre több országban vezetnek be korlátozó intézkedéseket:

Szlovéniában hétfőtől az egész ország területén 5. osztálytól fölfelé az általános iskolák és a középiskolák is digitális oktatásra állnak át.

Németországban megállapodtak a leginkább fertőzött térségekben, az úgynevezett hotspotokban alkalmazandó új szabályokról, amelyek a többi között a vendéglátóhelyek nyitvatartásának és a nem egy háztartásban élők találkozásának korlátozásáról szólnak.

A francia kormány rendeletben szerdán ismét kihirdette az egészségügyi rendkívüli állapotot, amely biztosítja a jogi keretet bizonyos korlátozásokhoz október 17-én éjféltől az ország egész területén. A BFM hírtelevízió értesülése szerint a maximális riasztási övezetekben, így Párizsban és a legtöbb nagyvárosban este 8 órától reggel 6 óráig kijárási tilalom lép életbe szombat éjféltől.

Katalónia két hétre bezáratja a vendéglátóegységeket és több korlátozó intézkedést is bevezet, hogy a súlyosbodó járványügyi helyzetet visszájára fordítsa a térségben - jelentette be az autonóm tartomány kormánya szerdán.

Természetesen ahogy azt a járvány első hullámánál is láttuk, most is a légitársaságok részvényei teljesítenek a leggyengébben, hiszen a járványhelyzet és a korlátozó intézkedések jelentősen rontják az utazás iránti keresletet.

Vállalati hír is érkezett ma az egyik légitársaságtól: további kapacitáscsökkentéseket jelentett be a Ryanair a téli szezonra az Európában életbe lépett járványügyi szigorítások miatt. A menedzsment várakozásai szerint 38 millió utast szállíthatnak összesen a március végén záruló pénzügyi évükben,

ami a negyede a tavalyi szinthez képest.

Címlapkép: David McNew/Getty Images