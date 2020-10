Deutsche Bank: esni fognak a tőzsdék a következő évben

A Deutsche Bank friss elemezése szerint az amerikai benchmark S&P 500 tőzsdeindex értéke jövő októberig csökkenhet a mostani szintekhez képest. Az elemzők emellett arról is beszámoltak, hogy milyen hatása lenne Bidennek, illetve Trumpnak a piacokra, valamint két olyan kockázati tényezőre is figyelmezettek, amelyekre a piacok nincsenek felkészülve.

A „nincs más alternatíva” egy elég szolid befektetési stratégiának bizonyult azok számára, akik meglovagolták a részvénypiaci hullámot. A Deutsche Bank szerint azonban a piacoknak megvannak a maga határai, az elemzőház csapatának friss, 12 hónapos célára szerint az S&P 500 3 300 ponton lehet 2021 szeptemberének végéig. Az S&P 500 a keddi kereskedést 3443,12 ponton zárta, tehát a Deutsche Bank előrejelzése szerint 4,2 százalékot fog esni az benchmark index jövő októberig.

A bank szerint, ha Joe Biden, a jelenlegi esélyes nyeri az amerikai elnökválasztást, akkor az S&P 500 esetében a 2022-es EPS 170 dollár lehet, 19-es P/E ráta mellett, amivel az S&P 500 célára 3 230 pont. Bár Biden magasabb vállalati adóterheket javasol, a Deutsche Bank a gyenge gazdaság miatt nem számít ezek bevezetésére 2022-ig.

Abban az esetben, ha Donald Trump nyeri a választást, akkor a bank 180 dolláros 2022-es S&P 500 EPS-re számít az alacsonyabb adóterhek miatt. A Deutsche Bank szerint Trump az újraválasztása esetén folytatná az adóreformját, amely elsősorban a technológiai cégeknek kedvez, hiszen jelenleg az adóterheik történelmi mélyponton vannak.

A Deutsche Bank elemzői azt is kiemelték, hogy a „nincs más alternatívának” továbbra sincs vége, hiszen az államkötvények kamatai továbbra is alacsonyak, és a központi bankok arra tettek ígéretet, hogy egyhamar nem is fognak kamatot emelni. Korábban a Deutsche Bank ügyfelei inkább csak a befektetési besorolású kötvényeket vásárolták, a bank viszont mostanra azt tanácsolja nekik, hogy inkább válasszanak magas hozamú fejlődőpiaci eszközöket, ha kockázatvállalók.

Nyilvánvaló, hogy a magasabb tőkeallokáció hosszabb távon a megfelelő eszközallokáció lenne, és ezért lesz a „nincs más alternatívának” elég fontos szerepe

A Deutsche Bank továbbra is növekedési részvényeket ajánl, az értékalapú befektetésekkel szemben. A következő két hétben érkeznek majd a nagy technológiai cégek gyorsjelentései, amelyek várhatóan további bizonyítékkal fognak szolgálni arról, hogy ezeknek a cégeknek kedvezőek voltak az e-kereskedelem, a digitális szórakoztatás, és az otthoni munkavégzés felé mutató trendek. A Deutsche Bank továbbra is óvatos a value részvényekkel kapcsolatban – az autógyártók nem csak a világjárvány miatt szenvedtek el ütést, de ott van az elektromos autókra való átállás is, emellett ha például a bankokat nézzük, őket a hosszabb távon alacsony kamatszintek tartják nyomás alatt.

A Deutsche Bank szerint a piacok két dologra nincsenek felkészülve:

Amíg a koronavírusos esetszámok növekedése nem vezet egy második lezárási hullámhoz, addig a piacok rendben lesznek. Viszont, ha hasonló történik, mint március-áprilisban, az a lehetőség még nincs beárazva.

A másik nagy kockázati tényező egy vitatott amerikai elnökválasztás. A postai úton leadott szavazatokat időbe telik majd megszámolni, közben pedig Trump nyertesnek kiálthatja ki magát, amely volatilitáshoz vezethet.

