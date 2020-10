Nehéz év áll előttünk, de a legnagyobbak között a helyünk

A biztosítók számára az idei még jó évnek számít, jövőre viszont várhatóan be fognak gyűrűzni a piacra a gazdasági visszaesés negatív hatásai – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Kurtisz Krisztián, az Uniqa Biztosító vezérigazgatója, aki közölte: január 1-jével Dinsdale Juliannának adja át a biztosító vezérigazgatói székét. A nemzetközi Uniqa bejelentéseiről, az értékesítés idei alakulásáról, az utasbiztosítások mélyrepüléséről és a Németországban terjeszkedő Cherriskről is kérdeztük a biztosítóvezért. Elárulta: az öt legnagyobb biztosító egyike lennének Magyarországon.

Nagy bejelentést tesz ezekben az órákban az Uniqa International. Mi minden változik a magyar leánycégnél, az Uniqa Biztosítónál?

Uniqa 3.0 néven jelentős stratégiai változtatást, transzformációt hajt végre nemzetközi anyacégünk, amelynek során számos olyan fejlesztést is megvalósít, amit elsőként nálunk, Magyarországon teszteltünk. A leglátványosabb változásként retail / corporation / bankasurance struktúrára áll át a cégcsoport a magyar leányvállalat által 2018-tól fokozatosan bevezetett mintára, beleértve az újonnan az Axától megvásárolt leánycégeket is, az Axa és Uniqa társaságok egyesítése után. Magyarországon átalakul a menedzsment: a biztosító felügyelőbizottságának vezetőjeként a stratégia megvalósítását fogom felügyelni amellett, hogy a nemzetközi igazgatóság tagjaként továbbra is az alternatív digitális csatornákért felelek az Uniqa Internationalnél. Egyre inkább operatív feladatokat is ellátok ezen a nemzetközi területen, többek között a liechtensteini leánycégen keresztül új üzleti területeket is feltérképezve a csoport számára.

Magyarországon a vezérigazgatói feladatokat 2021. január 1-jével Dinsdale Julianna veszi át tőlem, aki 2019 szeptemberében érkezett hozzánk a Boston Consulting Grouptól, jelenleg pedig stratégiai és transzformációs igazgatóként dolgozik nálunk.

Milyen kiemelt feladatokkal veszi át Dinsdale Julianna (alábbi képünkön) a biztosító irányítását?

Az elmúlt négy évben hatalmas utat tett meg a biztosító: amikor átvettem a vezérigazgatói feladatokat, veszteséges volt a cég, a legalacsonyabb tőkemegfeleléssel a magyar piacon.

Idén már hárommilliárd forint körüli profitot fogunk elérni úgy, hogy 200 százalék felett lesz a tőkemegfelelésünk.

Kvázi „félállásban” kialakítottuk a magyar piac eddigi legsikeresebb insrutechjének, a Cherrisknek a modelljét, idén tavasszal Németországba is bevezettük, és már 35 ezer felhasználót számlál. Az ügyfélcentrikus struktúra kialakításában a munka felén már túl vagyunk. Olyan még nem volt az Uniqa történetében, hogy a felügyelőbizottság elnöke és a vezérigazgató is magyar lenne, ez talán ennek az elvégzett munkának a legnagyobb elismerése a tulajdonosunk részéről. Hosszú távú stratégiánk továbbra is az ügyfélközpontú vízió megtartása, a fókuszterületek fejlesztése, a háttérfolyamatok automatizálása, amely részben hatékonyságnövelési célokat szolgál, részben pedig az ügyfélutakat optimalizáljuk vele. Mi magunk is egy új stratégia kialakításán dolgozunk, ennek elkészítése a következő hónapok feladata. A nemzetközi csoport egyébként pilot országként tekint ránk a jövőben is, miután mi 2-2,5 évvel előrébb vagyunk a transzformációban a többi piacához képest.

Dinsdale Julianna

Közel 70 milliárdos díjbevételű és 2-3 milliárd forint közötti nyereséget termelő biztosítóról beszélünk Magyarországon. Milyen hatékonysági tartalékokat látnak a cégben és mik a piaci célkitűzéseik?

Részletes összevetést végeztünk a piac más szereplőivel, és egyértelműen látszik, hogy a költségbázis optimalizálása egy olyan terület, amelyben kicsit tudunk még fejlődni a piachoz képest. Emellett megvizsgáljuk az üzleti modellünket a termékportfólió-összetételünk és az értékesítési csatornák struktúrája szempontjából is, figyelembe véve az iparág fejlődését, mégpedig 5-10 évre előre tekintve, hogy stabil struktúrát alakíthassunk ki hosszú távra. A konkrét céljaink várhatóan a jövő év elején fognak kikristályosodni. Ugyanazon a mezsgyén akarjuk tartani a céget, mint eddig, de amit eddig úgymond baltával oldottunk meg, azt pénzügyileg stabil lábakon állva finomhangolással fogjuk tudni elvégezni. Jelenleg díjbevétel alapján a magyar biztosítási piac 7-8. legnagyobb szereplője vagyunk, ez persze termékenként változik.

Célunk, hogy stabilan az 5 legnagyobb piaci szereplő közé kerüljünk, amihez organikus növekedésre, új értékesítési csatornák megteremtésére és akár akvizíciókra is szükség lehet.

Mekkora az esélye, hogy biztosítót vásárolnak a magyar piacon?

Mindenképpen core piacként tekint az Uniqa a magyar piacra, elkötelezettsége hosszú távra szól, és az elmúlt időszakban egy jelentős, egymilliárd eurós felvásárlást is végrehajtott a csoportunk a régióban, amire osztrák biztosító részéről monstanában nem volt példa. A múlt héten zártuk az akvizíciót, így a csoporthoz került az Axa lengyel, cseh és szlovák érdekeltsége is. Az anyavállalat abszolút nem zárkózik el attól, hogy célpontok után nézzen, de ez mindig annak a függvénye, hogy milyen helyzetben van az anyavállalat tőkeügyileg, ami egy 1 milliárd eurós akvizíció után mindig nagy kérdés, és milyen a megvételre felkínált leányvállalat.

Mennyire nehéz organikusan növekedni idén, a koronavírus tépázta piacon?

A válságok nagyjából egy-másfél év csúszással érik el a biztosítási piacot, és úgy tűnik, így lesz ez most is. Először megnő az ügyfelek fizetési fegyelem, mert elkezdjük félteni azt, amink van. Mi is azt láttuk március-áprilisban, hogy a vagyonbiztosításoknál ez egyértelműen javult. Később aztán ahogy egyre kevesebb autót adnak el, kevesebb lakástranzakció történik, kisebbek a beruházások a nagyvállalatoknál, megjelenik a biztosítási piacon is a gazdaság lassulásának a hatása. Jellemzően elmondható 2020-ról, hogy

európai szinten ez a biztosítók számára még egy jó év, amit a kárgyakoriság visszaesése is támogat. Jövőre viszont már félő, hogy a gazdaság lassulása miatt kevesebb biztosítást fogunk tudni értékesíteni,

és a digitális csatornák felértékelődése csak átrendeződést hoz, nem fogja tudni kompenzálni a gazdasági környezet romlásának negatív hatását.

A bezárkózás hónapjaiban felértékelődtek a digitális csatornák. Mennyire látszik egy visszarendeződés most az első hullámhoz képest?

Nagyon furcsa helyzetben vagyunk jelenleg, a kommunikációban is kettős ez a második hullám. Igazából nem tudjuk megmondani pontosan, hogy be vagyunk-e zárva, és milyen irányba rendeződjünk. Az első hullámban az értékesítési csatornák ügyesen alkalmazkodtak a helyzethez. A távértékesítés felértékelődött, főleg a saját hálózatunknál, és nyárra egy kicsit úgy is maradtak. Nagyon komoly átrendeződést a második hullám kapcsán még nem tapasztalunk. A kollégák nagyon jól alkalmazkodtak ahhoz, hogy hogyan kell szerződést kötni, ezt a tudást természetesen meg is tartották. Egy-két fejlesztés révén év végére eljutunk odáig, hogy ezeket kvázi már egy üzleti folyamat elemeként sajátítjuk el. Ha szeretnénk, akkor sem tudnánk már visszaállni arra, ami a koronavírus előtt volt.

A digitális értékesítés szempontjából tehát most egy köztes állapotban vagyunk a bezárkózás hónapjai és a járvány előtti helyzet között.

Ez az év még a sales szempontjából is jónak mondható annak ellenére, hogy a rendezvényeink idén elmaradnak, és a távolságtartás, a home office mentálisan és emocionálisan nem könnyű értékesítőink és partnereink számára.

Éppen a nehéz tavaszi hónapokban törtek be a Cherriskkel Németországba, amelyet a „német bevétel - magyar költség” kettősre építve itthonról irányítanak. Megtörténtek már az első biztosítási szerződéskötések?

A Cherriskkel egy fordított logikával indultunk Németországban az itthoni induláshoz képest. Magyarországon tévé-, rádióreklámokkal, a biztosítási termék promóciójával kezdtünk bele, komolyan építve a sokak által ismert Uniqa brandre. Németországban nincs jelen az Uniqa, meg kell ismertetni a Cherrisk brandet, ezért először egy közösséget építettünk, blogot és applikációt indítottunk, és csak most indulnak azok a tesztkampányok, amelyekkel nagyobb tömegben szeretnék biztosításokat értékesíteni. 2024-re egy-másfél millió felhasználót szeretnénk látni ebben az ökoszisztémában. B2B lábat is kiépítünk az applikációhoz, ennek már reklámbevételei is vannak. Magyarországhoz hasonlóan lakás- és balesetbiztosításokat értékesítünk.

Jövő áprilisban tervezzük Magyarországon beindítani a cascót, Németországban pedig az év második felében a cascót és a kgfb-t.

Miközben az utasbiztosítási piac a járvány miatt összeomlott.

Igen, jelen pillanatban a nullához közelít az értékesítésünk, nyáron viszont nagyon eredményes kampányokat indítottunk, bevezettük a Cherrisknél például a koronavírushoz tartozó teszttérítést azon országokba utazó ügyfeleink számára, amelyeknek a veszélyesség szerinti besorolása a színskálán időközben megváltozik. De ahogy szeptember 1-jével minden ország bepirosodott, természetesen az utasbiztosítási történetnek is vége lett.

Érdemes most a koronavírushoz kapcsolódóan terméket fejleszteni?

Mi abban hiszünk, hogy vagy tartós igényekre érdemes terméket fejleszteni, vagy olyan azonnali igényekre, amik nagy volumenben fordulnak elő. Viszont a koronavírus mint betegség esetében olyan sok a kérdéses tényező, hogy felelőtlenség lenne belevágni ilyenbe, akár az utas-, akár az egészségbiztosításokat nézzük.

Utóbbiak esetében, az egészségbiztosítási piacon mintha ismét megnyílni látszana egy kapu: az állami orvosi béremelés feltételeit el nem fogadó orvosok a magánegészségügyben vállalhatnak teljes állást. Lát ebben a biztosítók számára üzleti lehetőséget?

Vannak reményteli tendenciák az állami és a magán egészségügyi piacon, az orvosi béremelésnek köszönhetően például magasabb lesz az a jövedelmi küszöb, amelynél egy orvosnak megéri külföldi munkát vállalnia, sőt egyre jobban megérheti haza is jönni. A biztosítás vonatkozásában azonban az egész struktúrát kellene átgondolni, és nemcsak a magánegészségügyi részét, hanem az államit is, a piac gyors felfutására enélkül továbbra sem számíthatunk.

Ön már hosszú évekkel ezelőtt arról beszélt, hogy a bigtechek, fintechek komoly konkurenciát fognak jelenteni a magyar biztosítók számára is. Jól látom, hogy ez még nem következett be?

A Tesla esetéből jól ismert mintát követ a jelenség:

van egy hype, majd leül a dolog, de mivel a mag már el van vetve, évekkel később az egész képes szárba szökkenni. A magyar insurtech piac most mintha a második szakaszban járna.

Az lesz a nagyon nagy kérdés, hogy a technológiai szereplők ötleteit hajlandók lesznek-e a piaci szereplők integrálni. Ez még mindig nem dőlt el, ezért is választottuk az Uniqa Groupban azt a stratégiát, hogy nem inkubátort hozunk létre, hanem egy saját insturtech modellt, amely mögött egy elismert és meglévő kockázatviselő áll. A gazdasági válság egyébként a fintechek piacát is megrostálhatja: a niche lehetőségekre rámozduló startupok elhullhatnak, a jó ötlettel, megfelelő költség-bevétel struktúrával és stabil pénzügyi háttérrel működő kezdeményezések viszont, mint amilyen a Cherrisk is, talpon maradnak és megerősödnek.