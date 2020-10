Új helyzet a kötelező biztosításoknál: magyar autósok millióinak kell figyelniük

Mintegy 250 milliárd forintot költünk idén kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra (kgfb), az összeg felét három biztosító zsebeli be. Hatból egy autós még január 1-jei évfordulóval rendelkezik, számukra jövő hétfő éjfélig fog eldőlni, milyen díjak mellett tudnak 2021-es szerződést kötni. Nemcsak nekik, hanem az évközben váltóknak is érdemes lesz figyelniük a következő egy év biztosítói tarifáit, ugyanis az MNB szeptemberi körlevele nyomán több biztosító is árazási stratégiát válthat, amire még a koronavírusnak is hatása lehet. A november 2-ai díjhirdetési határidő apropóján 10 ábrán mutatjuk most be, hogy áll a magyar kgfb-piac.