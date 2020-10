Az MVM megvásárolta Csehország egyik legnagyobb energiakereskedőjét

Az Európai Bizottság jóváhagyását követően lezárult az a tranzakció, amelynek révén az MVM Zrt. megvásárolta az innogy Česká republika a.s. (iCR) 100 százalékos tulajdoni részesedését. A mostantól az MVM Csoporthoz tartozó energiacég több mint 1,6 millió lakossági és vállalati ügyfelet lát el energiával.

Az innogy Česká republika a.s. (iCR), Csehország első számú földgázkereskedője, amelynek jelenléte egyre erősebb a villamosenergia-kereskedelem piacán is. A cseh vállalat több mint 1,6 millió lakossági és vállalati ügyfelet lát el energiával. A tranzakció magában foglalja az iCR kapcsolt energiatermelési eszközeit, valamint nagykereskedelmi és e-mobilitási portfólióját is.

Kóbor György MVM elnök-vezérigazgató nyilatkozata szerint:

A mai nappal stratégiai jelentőségű eredményt értünk el az MVM regionális terjeszkedésében. A cseh piac egyik kiemelkedő szereplőjének tulajdonosaként az MVM tovább erősíti pozícióját a közép-kelet-európai energiapiacon

Ehhez hozzátette még, hogy szeretnék feltárni és kiaknázni az így kialakuló szinergiás lehetőségeket is.

Tomáš Varcop, az iCR vezérigazgatója szerint pedig:

Az MVM révén új tevékenységekkel bővülhet üzleti portfóliónk, többek között a villamosenergia-termelés, az európai nagykereskedelmi piacok, földgáztárolás vagy akár az LNG területén.

A felek 2020. július 10-én írtak alá adásvételi megállapodást az ügyletről, melyet az Európai Bizottság jóváhagyása után zártak le. A cseh iCR ügyfelei számára semmilyen szerződéses módosulást nem jelent a tulajdonosváltás, az MVM tulajdonosként a vállalat korábbi menedzsmentjével folytatja a közös munkát.

Az MVM állami tulajdonú, vertikálisan integrált energiaipari csoport, amelynek portfóliója a teljes magyar energiarendszert lefedi, a hőtermelésre, a villamosenergia-kereskedésre, a földgázkereskedésre és -tárolásra, az átvitelirendszer-irányításra, a nagy- és a kiskereskedelmi földgáz- és villamosenergia-szolgálatásra, a távfűtésre és a távközlési szolgáltatásokra is kiterjed.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images