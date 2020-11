Visszapattant a BMW profitja, az árfolyam mégis esik

Esik a BMW árfolyama a szerdai kereskedésben annak ellenére, hogy a gyártó kedvező harmadik negyedéves számokat közölt. Az értékesítés rekord szintet ért el, és a profit is nőtt a negyedévben, azonban a koronavírus újbóli fellángolása miatt óvatos előrejelzést adott a cég, ez utóbbi aggaszthatja a befektetőket.

Közzétette legfrissebb számait a BMW, a cég értékesítése a 8,6 százalékkal 675,6 ezer darab járműre nőtt a harmadik negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, ami új rekordnak is számít. A növekedés elsősorban a BMW márkának volt köszönhető, amelyből 9,8 százalékkal több, összesen 585,2 ezer darab talált gazdára. A MINI értékesítése 1,9 százalékkal nőtt, Rolls-Royceból azonban 9,5 százalékkal kevesebbet adtak el a bázisidőszakhoz képest. Regionális szinten az ázsiai, azon belül is a kínai piac volt a legerősebb, miközben az Egyesül Államokban csökkentek a leginkább az eladások.

Annak ellenére, hogy az értékesítés növekedni tudott, a társaság árbevétele 1,4 százalékkal 26,3 milliárd euróra csökkent, ezen belül az autóipari szegmensben 4,6 százalékos volt a visszaesés, az motorkerékpár értékesítésből származó bevétel 14,2 százalékkal, a pénzügyi szolgáltatások bevétele pedig 4,4 százalékkal nőtt.

A társaság üzemi eredménye az értékesítés növekedésének köszönhetően 9,6 százalékkal 2,5 milliárd euróra emelkedett, amivel az üzemi marzs 6,7 százalékon alakult, ami 0,1 százalékpontos növekedést jelent és fordulatot az előző negyedéves -10,4 százalékhoz képest. Adózott eredmény soron a társaság 1,8 milliárd eurót könyvelt el, ami 17,4 százalékos növekedésnek felel meg, míg az egy részvényre jutó eredmény 2,71 euró lett.

A kilátásokkal kapcsolatban a cég közölte, hogy az autóipari szegmensben továbbra is 0 és 3 százalék közti üzemi marzs az éves céljuk. Viszont a néhány piacon tapasztalható keresletjavulás ellenére az értékesítés és az üzemi eredmény is jóval alacsonyabb lehet, mint tavaly. A cég emellett arról is beszámolt, hogy az koronavírus újabb hulláma jelentős kockázatot jelent az üzleti tevékenységre.

Ha a járvány még komolyabb irányt vesz, és a globális gazdaság érzékelhető visszaesést tapasztal, akkor a kockázat jelentős lehet, különösen a keresleti oldalon

Részben a kilátásokkal kapcsolatos információk miatt a BMW árfolyam 3,5 százalékos mínuszban is járt ma, ahonnan kissé visszahúzták, és jelenleg 1,3 százalékos az esés. Idén egyébként 16,2 százalékot veszített értékéből a papír.

