Korábban elképzelhetetlen lépésre készülhet az olajkartell

Nagyrészt a koronavírus-válság megoldásának bizonytalan kilátásaitól és időzítésétől függ a globális olajkereslet, ezáltal az olajárak további alakulása. A jövőbeli hazai üzemanyagárakra nézve is meghatározó olajpiacon a hangulat ismét pesszimistábbá vált, és a kereskedők immár nem azt várják, hogy a meghatározó termelő országokat tömörítői OPEC+ decemberben elhalasztja a termelés tervezett növelését, hanem hogy ismét csökkenti azt. Az olajárak szempontjából a koronavírus-válság mögött az amerikai elnökválasztás hatásai is másodlagosak.

A legfontosabb energetikai témákról, az olaj- és a földgáz jövőbeni szerepéről, az energiaátmenet kihívásairól, a megújulók térnyeréséről szó lesz az Energy Investment Forum 2020 konferenciánkon is, ahol az előadók között szerepel többek között Varró László, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) vezető közgazdásza is.

Elsősorban a koronavírus-járvány második hullámának világszerte tapasztalható fokozódása miatt kiújultak a globális olajkeresletre vonatkozó aggályok. Az év hátralevő részét többnyire a 40-45 dolláros sávban töltheti az irányadó Brent típusú nyersolaj árfolyama, a 2021-re várt emelkedésig pedig nehéz, göröngyös út állhat az energiahordozó előtt. Körülbelül így foglalhatók össze a Reuters legutóbbi, október végén készült olajpiaci előrejelzésének fő következtetései. A 41 elemző és közgazdász megkérdezésével összeállított prognózis szerint a Brent átlagos árfolyama 2020-ban 42,32 dollár lehet, ami minimálisan elmarad a legutóbbi felmérésben szereplő 42,48 dolláros várakozástól, és az év eddigi részének 42,45 dolláros átlagárától. Az egy hónappal korábbiakhoz képest az elemzők 2021-re vonatkozó Brent-előrejelzésüket is lefelé módosították, igaz, a 49,76 dolláros prognózis szintén nem mutat jelentős eltérést a szeptember végi, 50,41 dolláros konszenzushoz képest.

Bár az előző előrejelzéshez képest a különbségek tényleg nem nagyok, ám közben az olajpiaci hangulat egyértelműen pesszimistábbá vált a következő hónapokban várható fejleményekkel kapcsolatban. A valószínűsített árfolyam-tartományból az elemzők szerint két téma, illetve az ezekkel kapcsolatos hírek mozdíthatják ki az olajat: az amerikai elnökválasztás, de elsősorban is a koronavírus-vakcina fejlesztésének pozitív fejleményei.

Zöld fordulat jöhet a tengerentúlon

Az elnökválasztást megnyerő demokrata Joe Biden ugyan zöldebb energia- és klímapolitikai célokat jelölt ki, mint elődje, Donald Trump, azonban szakértők szerint várhatóan nem fogja drasztikusan visszavágni az országot az elmúlt években a világ legnagyobb energia-előállítójává, egyben egyik legjelentősebb exportőrévé emelő palaolaj és -gáztermelést. Kétezer milliárd dolláros tiszta energia terve sokkal inkább az energiainfrastruktúra, az elektromobilitás, a megújuló energiaforrások, az energiahatékonyság, az energiatárolás és az agrárium területét célzó beruházások élénkítését célozza meg, de az olajárak szempontjából például az Iránnal kapcsolatos politika alakulása is meghatározó lehet. Ez utóbbi területén pedig Biden várhatóan megengedőbb politikát folytatna Trumpnál, ami az iráni olaj kínálatának bővüléséhez, végső soron az olajárakra nehezedő nyomás fokozódásához vezethet.

Biden ígéretei alapján egyébként a tengerentúli energia- és klímapolitika is zöldebb jelleget ölthet az új elnök alatt, aki visszavezetné országát a Párizsi Klímaegyezménybe, miután Trump kiléptette a globális klímaalkuból. Az új elnök várhatóan Kínával is igyekszik majd valamilyen szinten rendezni a kapcsolatokat, legalább a klímapolitika területén, de a technológiai kérdésekben gyökerező kereskedelmi feszültségek várhatóan nem szűnnek majd meg az USA és Kína, illetve az EU között. A demokrata politikus az EU céljaival összhangban 2050-re nullára csökkentené az Egyesült Államok üvegházhatásúgáz-kibocsátását, aminek finanszírozását részben a társasági adó közelmúltbeli csökkentéseinek visszafordításából, valamint a közösségi és magánberuházások növelésével valósíthatja meg. Biden iparpolitikával is összefüggő terveiben szerepel egyebek mellett az is, hogy az Államokat a világ vezető elektromosautó-gyártójává emelje, a kapcsolódó ellátási lánc amerikai "visszatelepítésével".

Forrás: Sarah Silbiger/Bloomberg via Getty Images

Biden várható energiapolitikai tevékenysége ugyan környezetvédelmi szempontból szigoríthatja az olaj- és gázipar szabályozását, azonban az energiafüggetlenség már Richard Nixon elnök által kijelölt, ám csak az utóbbi években elért célját ő sem kívánja veszélyeztetni. Így például, a szektorból származó metánemisszió csökkentése érdekében is korlátozhatja a palaolaj- és -gáztermelés felfutását lehetővé tevő úgynevezett hidraulikus rétegrepesztés technológia alkalmazását. Emlékeztetőül, az Egyesült Államok olajtermelése 2008-ban, Barack Obama elnöki hivatalba lépésének évében még csak napi mintegy 5 millió hordó volt, ami 2015-re 9,5 millió hordóra emelkedett, majd visszaesést követően a koronavírus-járvány kitörése előtt 13,1 millió hordón tetőzött. A pandémia okozta válság hatására ez ugyan 10 millió hordó alá süllyedt, ám októberben ismét átlagosan napi 10,6 millió hordós értéket ért el.

Az olajárak alakulását az amerikai termelés és Irán mellett persze más közel-keleti olajországok helyzete is befolyásolja. Ilyen ország Líbia is, márpedig a helyi politikai-gazdasági helyzet valószínű stabilizálódása szintén lefelé irányuló hatást gyakorolhat az olajárakra, a kínálat várható emelkedésén keresztül.

Közbeszól a járvány

A globális kilátások összességében is inkább az olajárak további gyengélkedését vetítik előre. A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a vele együttműködő olajtermelő országok (OPEC+) a terv szerint napi 2 millió hordóval, több mint 2 százalékkal növelik olajtermelésüket 2021 januárjától azt követően, hogy 2020-ben rekord mértékű termeléscsökkentést hajtottak végre a kereslet visszaesése miatt bezuhant árak megtámasztására. A Covid-19 második hulláma azonban ismét közbeszólhat, gyengítve a keresletet, és alaposan megnehezítve a termelőknek a piac kiegyensúlyozására irányuló erőfeszítéseit - figyelmeztet a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) is. Az általános várakozás szerint a globális olajkereslet ugyan emelkedhet a következő hónapokban, azonban ez egyenetlen és lassú folyamat lesz mindaddig, amíg egy, a koronavírus ellen hatékony vakcina széles körben elérhetővé nem válik.

Az olajpiac szempontjából a legkritikusabb kérdéseket az jelenti, hogy milyen gyorsan válhat általánosan elérhetővé egy Covid-19 elleni vakcina, hogy fog kinézni konkrétan az Egyesült Államok gazdaságélénkítő programja, továbbá, hogy az OPEC+ hogyan reagál a kereslettel kapcsolatos aggályokra.

Bár nyilvánvalóan nagyon szerették volna elkerülni, a jelek szerint egyre több, polgárai életének védelmét a legfontosabbnak tartó ország vezet be ismét az olajkeresletet csökkentő korlátozásokat és lezárásokat a járvány miatt. Ez egyelőre elsősorban Európában jellemző, de nem kizárt, hogy példáját hamarosan az Egyesült Államokban és máshol is követni fogják. A járvány okozta gazdasági válságból való talpraállásra vonatkozó várakozások az Európai Unióban is borúsabbá váltak a második hullámról érkező kedvezőtlen hírek hatására. Így az Európai Bizottság is lefelé módosította a 2020-ra és 2021-re vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzését, mely szerint az uniós gazdaság várhatóan nem tér vissza a járvány előtti szintre egészen 2023-ig. Az Európai Központi Bank (ECB) alelnöke, Luis de Guindos szavai szerint az eurózóna gazdasága várhatóan ismét zsugorodik az idei negyedik negyedévben, miután az országok új, a gazdasági aktivitást korlátozó intézkedéseket vezettek be az elmúlt hetekben.

Forrás: Fermin Rodriguez/NurPhoto via Getty Images

Visszatáncol az olajkartell?

Az olajpiaci befektetők ezért már arra utaló jelzések megjelenésére számítanak, hogy az árak alakításában megkerülhetetlen szerepet betöltő OPEC+ esetleg visszatáncol a termelés tervezett növelésétől. Az egyre erősödő várakozások szerint az olajkartell későbbre halaszthatja a termelés eredetileg januárra tervezett napi 1,9 millió hordós emelését, tekintettel a mind több országban bevezetett korlátozásokra és lezárásokra. Sőt.

Noha pár hónappal ezelőtt ez még elképzelhetetlen lett volna, most már egyáltalán nem tűnik kizártnak, hogy az OPEC+ decemberi találkozóján akár a termelés további csökkentéséről is dönthetnek januártól, amennyiben az olajárszint a jelenlegi közelében marad

- idézte Ed Morse, a Citigroup vezető árupiaci elemzőjének véleményét a CNBC.

Az olajárak megtámasztásának szándékával az OPEC+ áprilisban úgy döntött, korábban nem látott mértékben, közel 10 százalékkal, napi 9,7 millió hordóval fogja vissza az olajtermelést, amit az első járványhullám tovavonultával, júliustól 7,7 millió hordóra mérsékeltek. 2021 januárjától tovább enyhítették volna a termeléscsökkentés mértékét, vagyis növelték volna a kitermelést körülbelül napi 2 millió hordóval, ennek esélye azonban egyre kisebb. Az ehelyett egyre valószínűbb további termeléscsökkentéssel az olajországok kitermelése akár az áprilisban elhatározott szintre is visszasüllyedhet, ám a koronavírus-járvány megfékezéséről, mindenekelőtt pedig egy hatékony vakcina kifejlesztéséről szóló hírek megjelenése előtt ez is csak időszakos emelkedést eredményezhet az olajárakban.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 09. 16. A koronavírus-járvánnyal véget érhetett az olaj nagy korszaka is

Címlapkép: Getty Images