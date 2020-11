Kritikus szinten az OTP, ma széttörheti a betonfalat

Az elmúlt napokban masszív rali alakult ki a világ részvénypiacain, a jó nemzetközi hangulat pedig a magyar tőzsdét is felfelé húzta, amelynek következtében érdemben változott több hazai nagypapír technikai képe, emiatt megvizsgáltuk a magyar blue chipek grafikonján található fontos szinteket és zónákat. Összességében az mondható el, hogy a Richter továbbra is jól néz ki, ezzel szemben a Magyar Telekom még mindig csökkenő trendben halad, de az OTP és a Mol, amelyek igazán izgalmasnak tűnnek most, hiszen sikerült kitörniük a hónapok óta tartó csökkenő trendből, a bankpapír ráadásul jelenleg is kritikus szinten tartózkodik.

OTP

Gyakorlatilag június óta csökkenő trendben haladt az OTP árfolyama, egy csökkenő trendvonalat is be tudunk jelölni a grafikonon, azonban november elején bekövetkezett a fordulat, amikor az OTP néhány nap alatt 22 százalékot emelkedett, ami markáns fordulat hozott a technikai képben. Amit szerintünk továbbra is érdemes figyelni, az a márciusi eséskor a grafikon marad rés, amelynek a betöltése bár júniusban megtörtént, viszont akkor lefordult az árfolyam, de most újra erre a kritikus szintre került az OTP, ahová az idén februári lokális csúcs és az április közepi mélypontra húzott Fibonacci fontos, 50 százalékos szintje is esik. Ha e fölé a szinte fölé tudna emelkedni az árfolyam, akkor megnyílna a tér a további emelkedés előtt, ami viszont mindenképp óvatosságra int, hogy az elmúlt napok emelkedése után újra magas, 78,4-es lett az RSI értéke, vagyis a rövidtávú túlvettség miatt érik egy korrekció. Felfelé a 11 800 forint körüli szintet érdemes most figyelni, amennyiben efelé emelkedik az árfolyam, akkor a következő szint, amit érdemes lesz figyelni, 12 800 forint körül húzódik, ez a szint tavaly nyáron több alkalommal ellenállásként szolgált, és a február-áprilisi esésre húzott Fibonacci 61,1 százalékos szintje is ide esik. Lefelé a 11 100 forintos szintre érdemes figyelni, ami a márciusi rés alja is.

Mol

Az OTP-hez hasonlóan a Mol is csökkenő trendben haladt egészen április óta, az 1 700 forintos szint lehetett volna ellenállás, amely a márciusban a grafikonon maradt rés felső szára is, emellett többször szolgált már ellenállásként és támaszként is, azonban szeptember elején ez a szint is elesett. A technikai kép az elmúlt napokban látott emelkedést követően jelentősen javult, hiszen az árfolyam a csökkenő trendcsatornából felfelé tört ki, és meghaladta a fontos, 1 700 forintos szintet. Mivel az RSI jelenleg még nem vett fel extrém értékeket, így lehet tér a további emelkedés előtt, felfelé az 1 870 forintos szintet érdemes figyelni.

Richter

A Richter árfolyama nagyon távolról nézve továbbra is emelkedő trendben halad, ez a trend továbbra sem tört meg. Tegnap az árfolyam egy izgalmas szintig szúrt fel, a 7 180 forint körüli szint idén már több alkalommal szolgált támaszként és ellenállásként is, tegnap is nagyjából idáig szúrt fel az árfolyam, lefelé pedig a márciusi mélypontra és augusztus-szeptemberi csúcspontra húzott Fibonacci 23,6 százalékos szintjét érdemes figyelni, ami 6 870 forint körül húzódik. Az összkép továbbra is jól néz ki a Richter grafikonján, de igazán erős akkor lenne, ha sikerülne az 7 180 forintos szint fölé emelkednie, illetve akkor, ha új csúcsra tudna emelkedni az árfolyam.