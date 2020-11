Belépett az egészségiparba a Masterplast és meg is döntötte minden korábbi rekordját

Fennállásának legsikeresebb negyedévét zárta a Masterplast, sorra döntötte meg korábbi rekordjait. A társaság idei harmadik negyedévben elért árbevétele és EBITDA értéke, valamint adózott profitja is túlszárnyalta az eddigi legjobb negyedéves számokat. A koronavírus árnyékában elért erős eredményt a növekvő építőanyag nagykereskedelmi tevékenység, a bővülő gyártás és a magasabb nyereség tartalmú egészségiparba lépés biztosította. Elindult az egészségügyi védekezéshez (is) alapanyagokat gyártó német leányvállalat, amivel Németország a Masterplast második legnagyobb piaca lett Magyarország után a negyedéves bevétel tekintetében.

Kétszámjegyű növekedés

Közel 20 százalékkal növekedett a Masterplast árbevétele 2020 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva, 37,5 millió euróra, ami új negyedéves rekordot jelent a cég életében – derül ki a társaság ma reggel közzétett beszámolójából. A negyedéves profitszámok szintén csúcsot döntöttek, az EBITDA közel 60 százalékos emelkedéssel 4,2 millió euróra nőtt, az adózott eredmény pedig 25 százalékkal ugrott meg, 2,6 millió euróra.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 3Q 19 3Q 20 változás Értékesítés árbevétele 31 408 37 550 19,6% EBITDA 2 652 4 210 58,7% EBITDA-szint 8,4% 11,2% 2,8% Üzemi eredmény 2 042 3 471 70,0% Üzemi eredményszint 6,5% 9,2% 2,7% Adózás előtti eredmény 2 324 3 227 38,9% Adózott eredmény 2 097 2 621 25,0% EPS (EUR) 0,15 0,15 0,0% Forrás: Masterplast, Portfolio

A bevételek

A rekordszámok annak köszönhetőek, hogy bővült a társaság építőipari nagykereskedelmi alaptevékenysége és a gyártás, valamint a vállalat belépett az egészségiparba egy idei németországi akvizíciónak köszönhetően. A felvásárlás lezárását követően elindult az új német leányvállalat, a Masterplast Nonwoven GmbH, amely az egészségügyi védekezéshez szükséges speciális alapanyagokat is gyárt. Ascherslebenben a német gyártóegység fokozott piaci igények mellett, magas kapacitáskihasználtsággal kezdte meg az egészségipari alapanyagok, ipari flízek és membránok előállítását.

A koronavírus meghatározta az életkörnyezetet, de az építőipar működését alapvetően nem befolyásolta.

- áll a cég gyorsjelentésében. A folyamatban lévő projektek haladtak és a felújítási szektor is élénk volt, viszont az üzleti környezet változása miatt el nem indult beruházások hatása később jelentkezhet. A piacok szempontjából legnagyobb súlyú Magyarországon vegyesen alakult az építőipar a harmadik negyedévben, javulásnak indult a szektor teljesítménye, de a magas bázistól még elmaradt. Romániában, Szerbiában és Németországban növekedés jellemezte az építőipart, miközben Ukrajnában és Lengyelországban összességében visszaesés volt tapasztalható. Szlovákiában is vegyesen alakult a helyzet, míg Horvátországra 2020. harmadik negyedévben visszaesett építőipari aktivitás volt jellemző.

Továbbra is a homlokzati hőszigetelő rendszerek adták a legnagyobb hányadot a bevételben, ahol a harmadik negyedévben 5 százalékos forgalombővülésről tudott beszámolni a Masterplast. A tetőfóliák és tető elemek árbevétele 74 százalékkal emelkedett, a szárazépítészeti rendszer termékcsoport pedig 8 százalékkal. A hő-, hang- és vízszigetelő anyagok forgalma szintén javult 10 százalékkal, míg az építőipari kiegészítő termékeké 2 százalékkal csökkent.

A Masterplast negyedéves bevételének alakulása termékenként ezer euró 3Q 19 3Q 20 változás homlokzati hőszigetelő rendszerek 15 179 15 950 5,1% hő-, hang,- és vízszigetelő anyagok 3 582 3 923 9,5% tetőfóliák és tető kiegészítők 4 517 7 857 73,9% szárazépítészeti rendszer 2 931 3 151 7,5% építőipari kiegészítő termékek 1 628 1 602 -1,6% ipari alkalmazások 3 571 5 067 41,9% Forrás: Masterplast, Portfolio

Az ipari alkalmazások termékcsoport árbevétele 42 százalékkal ugrott meg az új, egészségügyi piacra szánt termékek megjelenése miatt a negyedévben 2019. azonos időszakához képest.

A Masterplast Csoport legnagyobb súlyú piacán, Magyarországon a nem stratégiai termékek kereskedelmi visszaesése miatt 7 százalékkal csökkent a forgalom, míg az export piacon 18 százalékkal nőtt 2020. harmadik negyedévben év/év alapon. Romániában és Szerbiában is kétszámjegyű ütemben bővült az árbevétel, Ukrajnában stagnálást hozott a negyedév.

A Masterplast negyedéves bevételének alakulása régiónként ezer euró 3Q 19 3Q 20 változás Magyarország 12487 11632 -6,8% Németország 446 5134 1051,1% Románia 3943 4498 14,1% Export 4023 4767 18,5% Szerbia 2583 2893 12,0% Ukrajna 3060 3071 0,4% Lengyelország 1946 2556 31,3% Szlovákia 1527 1440 -5,7% Horvátország 989 1071 8,3% Macedónia 404 489 21,0% Forrás: Masterplast, Portfolio

A már külön tételként szereplő Németországban a többszörösére nőtt a bevétel a bázisidőszakhoz képest a német gyár felvásárlásának és a leányvállalat elindulásának köszönhetően,

Németország már a Masterplast második legnagyobb forgalmú piaca lett ezzel Magyarország után.

Lengyelországban 31 százalékos növekedés volt, Szlovákiában 6 százalékkal csökkent a forgalom, míg Horvátországban 8 százalékos visszaesés volt. A legkisebb forgalmi részaránnyal bíró Észak-Macedónia 21 százalékos növekedést produkált.

Az eredmények

Az árbevétel bővülése mellett nőtt a kereskedelmi árrés és árréstömeg is 2020. harmadik negyedévben a bázisidőszakhoz képest. Ehhez a kiemelkedő eredményt termelő egészségügyi termékeket is gyártó Masterplast Nonwoven cég nagymértékben hozzájárult, de a hagyományos termékek értékesítéséből származó árrés is javult.

Ennek köszönhetően jelentősen javultak a profitráták a negyedévben, az EBITDA-szint és az üzemi eredményszint is közel 3 százalékponttal erősödött.

A negyedéves profit a bevételhez hasonlóan csúcsot döntött. Az EBITDA közel 60 százalékkal emelkedett a bázisidőszakhoz képest, 4,2 millió euróra, az adózott eredmény pedig 2,6 millió euró lett, ami 25 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi értéknél.

Javult a társaság kamateredménye a tavaly kibocsátott kötvényeknek köszönhetően, míg a pénzügyi műveletek egyéb eredményeként a negatív árfolyamhatások miatt veszteség került elszámolásra. Ennek eredményeként a pénzügyi eredmény soron veszteséget könyvelt el a Masterplast, szemben az egy évvel ezelőtti nyereséggel. Ennek tudható be, hogy az adózás előtti eredmény „csak” 39 százalékkal nőtt, miközben az üzemi eredmény és az EBITDA szintén 70, illetve közel 60 százalékos dinamikáról számolt be a vállalat.

