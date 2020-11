Egyre gyengébb a világ legfontosabb devizája, és ez még csak a kezdet - Hogy lehet ezen pénzt keresni?

Mohos Kristóf Cikk mentése Megosztás

Évek óta tartó trend tört meg idén az amerikai dollár piacán, ugyanis nyár eleje óta gyengül az amerikai fizetőeszköz, ráadásul a fundamentumok és a technikai kép alapján a nagy elemzőházak véleménye szerint is további, akár évekig tartó gyengülés jöhet. Ha hiszünk a trend folytatódásában, akkor persze direktben, a dollár shortolásán keresztül is profitálhatunk ebből, de részvényeken keresztül is megjátszhatjuk a dollárgyengülést, olyan amerikai vállalatok papírjaiba érdemes fektetni, amelyek bevételeinek és profitjának nagy része az Egyesült Államokon kívülről származik.