Szuperbank, olasz meló, Aegon-vásárlás: megszólal a CIG Pannónia új vezére

Bayer József helyett Mészáros Lőrinc lett a nyáron a CIG Pannónia legmeghatározóbb végső tulajdonosa azzal, hogy a részvényesek az augusztus 14-ei közgyűlésen mellé álltak. E hatalomátvételi folyamatnak köszönhetően kerülhetett október 1-jével a vezérigazgatói székbe Fedák István, aki addig a Keszthelyi Holding vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. Interjúnkban a CIG Pannónia új üzleti tervei és a vagyonbiztosítási üzletág sorsa mellett a szuperbanki együttműködésről és az Aegon esetleges állami megvásárlásában való részvételről is megkérdeztük.

Mit fog másképp és pláne jobban csinálni, mint elődje, Kádár Gabriella?

Vezérigazgatóként nem feltétlenül a korábbi menedzsmenttel szeretném összehasonlítani magam, és nem hiszem, hogy lényeges a jelenlegi helyzetben. Sokkal inkább azt a bizalmat kell megszolgálnom, amit a közgyűlésen kaptam, semmint – ebből a szempontból - a múltba révedni. A legfontosabb, amit egy biztosítóként és nyilvánosan működő részvénytársaságként elérhetünk, az az elégedett ügyfelek növekvő száma, a felügyelet szabályainak betartása, professzionális termékek és folyamatok kifejlesztése, és mindezek eredményeként egy folyamatosan növekvő eredmény elérése.

Remélem, hogy ez a korábbi évekhez képest jobban elnyeri majd a tulajdonosok tetszését ebben a nehéz helyzetben is.

Közzétesz a biztosító valamiféle új stratégiát is az irányváltás apropóján, vagy majd elsősorban a tőzsdei közleményekből és gyorsjelentésekből fogjuk megtudni, merre halad a biztosító?

Minden tulajdonos egy növekedési pályában hisz, hiszen ez garantálhatja számára a folyamatos osztalékot és/vagy az emelkedő részvényárfolyamot.

A stratégia előkészítésén egy nemzetközi tanácsadó cég bevonásával fogunk dolgozni, jelenleg a tanácsadó kiválasztásnál tartunk.

Az elkészülő stratégia reményeim szerint meggyőző lesz mind a tulajdonos, mind az ügyfelek, mind a piac számára. Szeretnénk az MNB-nek is prezentálni annak érdekében, hogy biztosak legyenek benne, hogy ez a biztosító megfelelő pályán mozog. Mihelyst megszületik – reményeink szerint 2021 elejére - ez az anyag, és az igazgatóság elfogadja, szeretnénk a nyilvánosság elé tárni a nyilvános részvénytársaságokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségek betartása mellett.

Életrajza szerint korábban nem dolgozott biztosítónál. Mennyi tanulást és mekkora szemléletbeli váltást követelt Öntől egy főleg biztosításközvetítést végző holding, a Keszthelyi Holding vezérigazgató-helyettesi székéből egy biztosító vezérigazgatói székébe átülni?

Ez egy nagy váltás, de az a szerencse, hogy mindig is szerettem tanulni. Egy vezető akkor lehet sikeres, ha egy megfelelő csapat áll mögötte, amelynek a tagjai megfelelően motiváltak, ismerik a piacot, elszántak, képesek és szeretnek is harcolni. Ennek az alapjai nálunk megvannak: támogatnak, segítenek is azokon a területeken, amelyeket nem ismerek olyan jól. Természetesen ez egy tanulási folyamat, de azt gondolom, hogy azokat az ismereteket, amelyeket eddig nem sajátítottam el, rövid úton meg fogom szerezni, és sikeresen fogunk együttműködni a csapattal.

Fedák István életrajza



1998-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen MBA külgazdasági, majd 2002-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán jogi diplomát szerzett. Mérlegképes könyvelő. Pályafutását a Creditanstalt Rt-nél kockázatkezelőként kezdte, majd a Magyar Factor Rt-nél előbb üzletfejlesztési menedzser, majd kockázatkezelési vezető. A jogi diploma megszerzését követően a Fedák Ügyvédi Irodában, majd az MFB Fejlesztési Bankban dolgozik. 2008-2015 között az OT INDUSTRIES Csoport vállalatainál tölt be pénzügyi és ügyvezetői pozíciókat. Ezt követően egy évig az Eurobond Kft. ügyvezető igazgatója volt. 2016-tól a Keszthelyi Holding Zrt. pénzügyi és jogi vezérigazgató-helyettese, ezzel párhuzamosan 2017-től az Agenta-Consulting Kft. ügyvezető igazgatója. 2018-2019. között az Insurance Média Kft. ügyvezető igazgatója. Angol és német felsőfokú nyelvtudással rendelkezik. A Magyar Közgazdasági Társaság tagja. 2020. szeptember 1-től az életbiztosító vezérigazgató-helyettese, október 1-től vezérigazgatója és első számú vezetője. (Forrás: CIG Pannónia)

Mintha a milliárdos nagyságrendű veszteséget okozó „olasz meló” lett volna az az eseménysor, amely a leginkább kivágta a biztosítékot a tulajdonos Opusnál, és elindította a hatalomátvételi lavinát. Mekkora kitettsége van még Olaszországban a csoportnak, és reményeik szerint milyen végső egyenleggel kerülnek ki az egészből?

A CIG EMABIT olaszországi kitettsége a legnehezebb örökség, amit rám hagytak. Az olasz ügy nincs lezárva, még évekig együtt kell élnünk vele úgy, hogy mind a magyar, mind az olasz hatóságok, felügyeletek elvárásainak megfelelően helyt tudjunk állni. Ilyen jellegű stratégiai hiba nem merült fel eddig a magyar biztosítási piacon, a tulajdonosok elköteleződése és anyagi áldozatvállalása kellett ahhoz, hogy a biztosító sikeresen túlélje ezt. Ez volt az első olyan kihívás, amelynek a részleteiben nagyon gyorsan el kellett mélyednem. Sikerült erre jó stratégiát kidolgoznunk, megtalálni a megfelelő szakértő támogatókat, jogászokat, tanácsadókat Magyarországon és a nemzetközi porondon is. Mindazonáltal ez nagyon komoly munkát és ráfordításokat igényel a következő években is. Hallani fogunk még erről.

Folyamatban vannak még olyan perek, amelyek keretében százmilliókra, milliárdokra perlik a társaságot?

Vannak perek, de ezek egyelőre a kezelhetőség és a számított kárhányad határán belül mozognak.

Azt tudom mondani, amit mind az olasz, mind a magyar felügyeletnek megígértem, hogy értelemszerűen a tulajdonosok és a társaság érdekeit mindenkor figyelembe véve mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megfeleljünk a hatósági eljárásoknak, és a korábban kiadott kötelezettségeinket teljesítsük. Jelen pillanatban a szavatoló tőkénk rendben van, ez egy nagyon fontos szempont a biztosító értékelésekor.

Az olaszországi kitettség okozhat-e még olyan nehéz éveket a csoport számára, mint amilyen a 2019-es volt? A tőzsdén forgó életbiztosítót lehet-e mindettől függetleníteni?

Nem tervezünk ilyen forgatókönyvvel, mindazonáltal nem látok a jövőbe, nem tudom, hogy a következő időszakban a jelenleg fennálló kitettségünkben milyen kárlehívások érkeznek. A kárstatisztikákat értelemszerűen folyamatosan kalkuláljuk statisztikai, historikus adatok alapján. Jelen pillanatban is zajlik mind a lezárt, mind a folyamatban lévő ügyek, mind a regresszek átértékelése. Amikor ennek meglesz az eredménye, akkor ami a piacra tartozik, azt meg fogjuk osztani.

Az MNB határozata szerint újra értékesíthet biztosításokat a CIG EMABIT. Fog is értékesíteni? Ha igen, miként építik fel ismét a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágat, és elképzelhető-e, hogy a CIG EMABIT fennálló kockázatos kitettsége miatt egy új biztosítót alapítanak erre?

Erről a témáról a stratégia elkészülte és annak igazgatósági elfogadása után tudok beszélni. Én személyesen azt gondolom, hogy

egy élet- és egy vagyonbiztosító együttműködése jóval erősebb lehet, mint csak egy életbiztosító. Nem szerepel a tervemben egy újabb biztosító alapítása,

van elég feladatunk a meglévő kettővel. Ha támogatni tudjuk az EMABIT-ot, kezelni tudjuk az olasz ügyeket, akkor nincs szükség új biztosító alapítására. Arról nem beszélve, hogy ez itt van készen.

Szokatlan, hogy egy biztosításközvetítőnek van a tulajdonában biztosítója, és nem fordítva (immár több mint 30%-os tulajdonos a Hungarikum a CIG Pannóniában). Milyen értékesítési együttműködésük van most a Hungarikummal, és lesz-e speciális helye a biztosító jövőbeni értékesítési tevékenységében?

A Hungarikum egy alkuszcég, és mint ilyennel, ugyanolyan vele az együttműködési megállapodásunk, mint minden más alkusszal. Az alkusz az ügyfeleket képviseli, és minden biztosítónak az a feladata, hogy ezeket a független piaci szereplőket minél jobban kiszolgálja. Sem a jutalékrendszerben, sem egyéb téren nem élvez speciális előnyt.

Úgy döntöttek, bezárják a 2018-ban alapított leánycégüket, a CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítőt (PPK), amely tavaly már az új szerzések több mint 10%-át hozta. A várható törlések miatt 175 milliós céltartalékot is elszámoltak a harmadik negyedévben. Miért hagyják veszni ezt a csatornát?

Reálisan értékeltük a PPK teljesítményét, és úgy döntöttünk, hogy a továbbiakban ezt az értékesítési csatornát nem szeretnénk üzemeltetni a rajta keresztül értékesített állomány vesztesége miatt. A többi tulajdonossal egyetértésben indítottuk el a végelszámolását. A céltartalékképzéssel az óvatosság elvét szem előtt tartva készülünk arra, hogy hogy az ügyfelek részben törlik ezeket a szerződéseket, és ezáltal veszteségeket realizálunk rajtuk. Mi akkor vagyunk boldogok, ha az ügyfeleink elégedettek, fizetik a díjakat, és mi szolgáltatni tudunk nekik. Szeretném eloszlatni azt a félreértést, hogy mi nem foglalkozunk ezzel az állománnyal, hiszen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ügyfelek ne töröljék a szerződéseket. Ezen céltartalékokat is, mint más egyéb esetben, a portfólión tapasztalt adatokra támaszkodva képeztük meg.

Vannak tulajdonosi átfedéseik a készülőben lévő szuperbank leendő tulajdonosaival. Zajlanak-e már tárgyalások arról, hogy a CIG legyen a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank elsődleges biztosítási partnere?

Ez a pénzügyi terület számára a következő évek egyik legizgalmasabb projektje, a teljes szektorra is meghatározó befolyást fog gyakorolni.

Biztosítási termékeket értékesítő társaságként szeretnénk ennek a folyamatnak a meghatározó nyertese lenni. Jelen pillanatban ezek a tárgyalások még nagyon kezdeti stádiumban vannak.

Ha megszületik a stratégia, utána is nagyon sok egyeztetésre lesz szükség ahhoz, hogy mi lehessünk a befutók.

Bejelentették, hogy az MKB mégsem bontja fel értékesítési együttműködésüket. Jól látom, hogy ennek belengetése csak egy nyomásgyakorlási eszköz volt a távozásra kényszerülő előző menedzsmenttel szemben?

Én nem tudok semmilyen nyomásgyakorlásról. Az elmúlt időszakban folytatott megbeszélések alapján a felek úgy döntöttek, hogy egyelőre folytatják az együttműködést. Úgy látom, a bankholding keretein belül is a biztosítással kapcsolatos stratégia kialakítása még folyamatban van, az ügyfelek legjobb kiszolgálása és az üzleti együttműködés folytatása mellett könnyű volt érvelni.

Az életbiztosítási üzletág továbbra is stabilan teljesít a másikhoz képest. Rendben van-e a meglévő termékstruktúra és a nem banki értékesítési mix?

Jelen pillanatban minden átvilágítás alatt áll. Amikor ezt befejezzük, akkor érdemes arról beszélgetni, hogy milyen ez az állomány. A termékek, amelyeket a biztosító értékesít, megfelelőek, piacképesek, de időt és energiát kell szánnunk a részletesebb értékelésére, majd pedig a termékfejlesztésre.

A harmadik negyedévben nagyon visszaesett az értékesítés a CIG Pannóniánál, a tavalyihoz képest 26 százalékkal. A belső ügyek kötötték le Önöket, vagy a járvány hatása ez?

Az értékesítés visszaesése nem feltétlenül a harmadik negyedév fejleménye. A pandémia minden biztosítót váratlanul ért, nagy kihívás elé állította a szereplőket. Időbe és energiába telt, amíg a közvetítőket és az értékesítési folyamatokat sikerült egy alapvetően a személyes értékesítésre épülő üzletágban átállítani az online értékesítésre. Ennek voltak áldozatai. Remélem, hogy a vírust megfelelően fogjuk tudni kezelni, és így jövőre visszaállhat az értékesítési teljesítmény. Mindannyiunknak érdeke, hogy minél előbb megérkezzen egy hatékony vakcina.

Az értékesítési mixet megfelelőnek tartja?

Mind a saját értékesítést, mind a független hálózati értékesítést erősíteni szeretnénk. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a korábbi évekhez képest jelentős növekedést érjünk el.

Megemelték a biztosító eredménytartalékát több mint 6 milliárd forinttal. Jelenleg mi a szándék ezzel a pénzzel, kifizethetik az egészet osztalékként?

Lehet, hogy az előző menedzsmentnek osztalékkifizetés volt a célja ezzel, ugyanakkor az osztalékpolitikánk újragondolás alatt áll,

és amikor elérkezik ennek ideje, a közgyűlés szavazhat erről. A jelenlegi nehéz helyzetre való tekintettel abszolút támogatni tudom az MNB szigorú osztalékpolitikáját, amivel elsősorban a biztosítóknak, ügyfeleiknek és a tulajdonosaiknak az érdekeit védi, és idén még nem támogatta osztalék kifizetését.

Piaci pletykák szerint a magyar állam is szemet vetett az Aegon Magyarországra, amelyet eladásra szán holland tulajdonosa. Kormányközeli tulajdonosi körének köszönhetően a CIG Pannóniát is bevonják az egyeztetésekbe, amelyek az Aegon megvásárlása körül folynak?

Én nem vettem részt semmilyen erről szóló megbeszélésen. Nagyon örülnék egy ilyen tranzakciónak, de nem tudok róla, hogy mi ebben érdekeltek lennénk. Attól függően, hogy ki lesz az új tulajdonos, nagy mértékben át fog alakulni a magyar biztosítási piac, arra számítok, hogy át fognak rendeződni a piaci erőviszonyok.