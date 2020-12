Rekorddal indult a fűtési szezon – Rég nem fogyott ennyi gáz Magyarországon

Major András Cikk mentése Megosztás

Legutóbb tíz éve kezdett be jobban a fűtési szezon Magyarországon, mint 2020-ban, legalábbis a földgáz-felhasználási adatok tanúsága szerint. Ennek hatására valamivel az egy évvel ezelőtti szint alá süllyedt a gáztárolói készlet mennyisége, amely azonban még mindig bőségesen elegendő lenne arra is, hogy kizárólag ebből fedezzük az ország téli gázigényét, de a források között az import és a hazai termelés is rendelkezésre áll.