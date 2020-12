Itt az újabb fordulat: eladják az oroszok a Dunaferrt?

Az biztos, hogy fordulatokban gazdag a Dunaferr egyre szomorúbb története. A cég vezetése pénteken egy újabb körlevelet küldött ki a dolgozóknak, melyben a kisebbségi ukrán tulajdonost (aki a cégiratok szerint az egyetlen legitim eljáró jelenleg) portyázó támadónak nevezi. Azt is elárulja ugyanakkor, hogy az orosz partner stratégiai befektetőkkel tárgyal a cégcsoport esetleges eladásáról.

Válaszolt a cég vezetése

Zokon vette az ukrán kisebbségi tulajdonos szerdán kiszivárgott válaszlevelét a Dunaferr cégcsoport vezetése. Legalábbis a dolgozóknak pénteken kiküldött, birtokunkba került levél hangvétele erről tanúskodik. Az aláírás nélküli, "Dunaferr vezetőség" nevében kiadott tájékoztató azzal kezdődik, hogy "a Dunaferrt egy ukrán kisebbségi érdekcsoport részéről portyázó támadás érte". A vezetés szerint ez a támadás nagy károkat okoz a társaságnak.

Emlékeztet arra a pénteki levél, hogy a december 3-ára összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, hiszen a 99,63%-os tulajdoni részaránnyal rendelkező nagytulajdonos (Steelhold Limited, amelyen keresztül kötődik az ISD Donbasshoz, és így az orosz állami fejlesztési bankhoz) nem jelent meg, azt azonban nem tudja a cégvezetés (akit a nagytulajdonos bízott meg korábban), hogy milyen okból maradtak távol (ez a sokadik sikertelen közgyűlési próbálkozás volt). "De az orosz partnertől biztosítékot kaptunk arra, hogy teljes mértékben a Dunaferr mellett állnak, és mielőbb véget kívánnak vetni a portyázók által előidézett káosznak" - írja a cég vezetése.

Az orosz partner jelenleg is több stratégiai befektetővel tárgyal, akik készek számításba venni a Dunaferrt vertikálisan integrált cégcsoportjuk részeként

- fogalmaz a menedzsment, akiket egyébként a kisebbségi ukrán tulajdonos, Tetyana Taruta "képviseleti jog nélküli irányító személyeknek" nevezett legutóbbi levelében.

A Dunaferr menedzsmentje tehát most arra tett utalást, hogy a végső orosz tulajdonos (feltehetőleg itt a Vnyesekonombankra gondol) a dunaújvárosi vasmű eladásán dolgozik, ami újabb érdekes fordulatot jelent, eddig ugyanis hivatalosan eddig ezt senki nem erősítette meg. Igaz a levél nagyon óvatosan fogalmaz, ugyanis sem a jelenlegi tulajdonost nem nevesíti, és nem is használja az eladás kifejezést. Korábban ugyan rendre előkerültek ezek a piaci pletykák, azonban a Dunaferr vezetése eddig ezt sosem erősítette meg, sőt az állami közeledést (részesedésvásárlást) rendre elhárította.

Az adok-kapok is folytatódik a cég menedzsmentje és az ukrán kisebbségi tulajdonos között, aki egyébként az egyetlen vállalati irányító testületnek nyilvánította ki magát. A menedzsment szerint azonban ez jogellenes, és minden jogi és etikai normát súlyosan sért a kisebbségi tulajdonos próbálkozása.

A menedzsment azt állítja, hogy a támadás következtében "a Dunaferr pénzügyi helyzete még súlyosabbá vált". Pontos információt azonban - ahogyan korábban sem - ezúttal sem közölt a menedzsment, és nemhogy a 2020-as számokat nem ismeri a közvélemény, de még a 2019-es számokat sem, elfogadott beszámoló hiányában.

A menedzsment állítása szerint a támadó akció miatt megijedtek a hitelezők és többen lenullázták a cég hitelkeretét, a vásárlók nem mernek megrendeléseket leadni, főleg nem hajlandók előleget adni. A cégvezetés (amit egyébként a kisebbségi tulajdonos nem ismer el) úgy folytatja:

a Dunaferr még a korábban elért 60%-os szinten sem tudja kihasználni kapacitásait, a javuló feltételek ellenére sem.

"Decemberi termelésünket így újabb veszély fenyegeti az alapanyagok hiánya miatt" - ismerik el.

A Dunaferr vezetősége által írt levél szerint "világossá vált a portyázók célja: végezni a Dunaferr-rel és eltulajdonítani vagyonát. A vállalatvezetés eltökélt szándéka, hogy kivédje ezt a támadást, és az új stratégiai partner bevonásával hosszú távon megoldja a Dunaferr problémáit".

Csúnya végkifejlet sejlik fel előttünk

Érdekességképp azért megjegyezzük, hogy a kibontakozó és nyilvánosság előtt zajló irányítás feletti vita a következő két fél között zajlik:

van egy kisebbségi tulajdonnal rendelkező, a cégnyilvántartási adatokkal az egyetlen cselekvőképes igazgatósági tag (ő, Tetyana Taruta, aki Szergej Taruta ISD-alapító lánya, a másik igazgatósági tag Oleg Mkrtchan az ISD vezérigazgatója, aki jelenleg is 9 éves börtönbüntetését tölti Oroszországban a hírek szerin), valamint vele szemben áll a magát Dunaferr cégvezetésének nevező menedzsment csapat, Evgeny Tankhilevich-el az élen, aki magát legfőbb-, általános vezérigazgató-helyettesként nevezi, ám cégvezetői megbízatása szeptember 30-án lejárt. Kérdés, hogy a menedzsmentnek mekkora most az irányítói jogköre, ha az igazgatóság hiányában az igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyekben nem dönthet. És azt sem tudjuk, hogy a jelenlegi menedzsment milyen felhatalmazás alapján jár el, ha közben a nagytulajdonos közvetlenül nyilvánosan még nem szólalt meg az ügyben.

Hogy kinek van igaza ebben az egyre kevésbé átlátható történetben, mindenki döntse el maga (lehet, hogy végső soron majd jogi úton fog az egész eldőlni), egy dologban azonban úgy tűnik, mindkét fél egyetért: ez pedig az, hogy a Dunaferr működésének kilátásai egyre komorabbak:

a Dunaferr cégvezetése most azt írta, hogy a vasmű pénzügyi helyzete még súlyosabbá vált és tovább esik a kapacitáskihasználtság; szerdán pedig az ukrán kisebbségi tulajdonos vélekedett úgy, hogy ha nem történik meg a társaság jogszerű működésének helyreállítása, akkor az rövidesen a dunaújvárosi vasmű megszűnéséhez fog vezetni.

Teljesen kívülállóként nem nehéz belátni: egy ilyen szituációban - bármennyire is messze állnak egymástól az álláspontok és mennyire éleződött ki az ellentét a felek között - talán csak az lehet a megoldás, ha a közös nevezőn indulnak el a szembenálló felek. Vagyis ráeszmélnek arra, hogy ha ez a csatározás így megy tovább, akkor valóban végletes helyzetbe kerülhet a cég és ez a végkifejlet senkinek sem jó (mire egy ilyen ügyet jogi úton rendeznek, feltehetőleg már mindenkinek késő lesz, de főleg a cégnek). Sem az ukrán kisebbségi tulajdonosnak, sem a többségi tulajdonosnak, sem egy esetleges új vevőnek, sem a dolgozóknak, sem a térségnek, de a magyar gazdaságnak sem. És itt el is jutottunk a kormány szerepéhez. Ha komolyan veszi a dunaújvárosi vasmű ügyét (ahogyan azt tette a korábbi években, amikor nagy baj volt és fellépett vételi szándékával), akkor most is belép a képbe, akár közvetítőként.

Szomorú karácsony

Csütörtök óta az is ismert a 4500 dolgozó számára, hogy a Dunaferr a novemberi béreket is csak részletekben képes kifizetni. Erre reagálva a Dunaferr Vasas Szakszervezete közleményt adott ki, melyben úgy fogalmaznak, hogy sajnálják, hogy még mindig a helyén van Evgeny Tankhilevich. "Felháborító és arcpirító is egyben, hogy a Vasas Szakszervezet után, most új ellenségeket talált arra, hogy elterelje a felelősséget magáról és kiszolgálóiról" - fogalmaz keményen a szakszervezet, utalva Tankhilevich csütörtöki tájékoztató levelére, melyben két okot is megnevezett arra, miért nem tud egyben béreket fizetni a vasmű (a Dutrade-et és a koksz szállítót nevezte meg).

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila