Váratlanul jól fogy a benzin és a gázolaj - Többet használjuk az autót, mint tavasszal

Váratlanul erőteljes maradt a benzin- és gázolajfogyasztás a Covid-19 második hulláma alatt Európában - derül ki a Rystad Energy elemzéséből. Az emberek a tavaszihoz képest még inkább kerülik a tömegközlekedést és preferálják a saját autó használatát.

Csak mérsékelten fogja vissza az európai közúti üzemanyag-forgalmat a koronavírus-járvány második hulláma, illetve a megfékezésére bevezetett korlátozások. A Rystad becslése szerint a jelenleg Európában érvényben lévő korlátozások és lezárások hatására 20-30 százalékos visszaesés lett volna várható az üzemanyag-felhasználásban, ezzel szemben a novemberi adatok alapján mindössze 12 százalék körüli mértékben csökkent a forgalom. A Rystad Mobility Stringency Indexe szerint így a 2019 novemberi napi 7,2 millió hordóról 6,3 millió hordóra mérséklődhetett a 2020 novemberi fogyasztás.

A járvány első, tavaszi hulláma alatt jóval nagyobb visszaesés volt tapasztalható a felhasználásban. Az Európában bevezetett korlátozások szempontjából legszigorúbb hónapban, áprilisban csaknem 40 százalékkal zuhant a közúti üzemanyag-kereslet az egy évvel azelőttihez képest, napi 7,4 millió hordóról 4,7 millió hordóra.

Annak, hogy az esetszámokat tekintve az elsőnél jóval súlyosabb második hullám alatt mégis miért nem csökkent erőteljesebben a felhasználás, több oka is van. Először is, a Rystad szerint a korlátozások összességében csak mintegy fele olyan kiterjedtek és szigorúak, mint tavasszal, ráadásul az európaiak kevésbé is mutatkoznak hajlandónak a betartásukra. A jelentés szerint mindemellett a mostani időszakban a tavaszihoz képest még inkább kerülik a tömegközlekedést és preferálják a saját autó használatát. A Rystad elemzői szerint önmagában az, hogy a második hullám alatt az emberek a munkába járáshoz/ingázáshoz nagyobb mértékben használják autójukat, mint a közösségi közlekedést, 2-3 százalékponttal növeli a közúti üzemanyagok iránti keresletet.

Az adat egyben arra is rávilágít, hogy az európai kormányok számára a második járványhullám alatt tavaszhoz képest jelentősen felértékelődött a gazdaságvédelmi szempont, így a lezárásokat kevésbé szigorú módon vezették be, mint az áprilisi "sokkterápia" alatt. Meglepő módon a teherautók és kamionok aktivitása októberben és november nagy részében 7-8 százalékkal a vírus előtti szint felett alakult a legnagyobb európai országokban, míg a könnyű tehergépjárművek forgalma elmaradt attól.

A nagyobb közúti teherszállító járművek némileg váratlanul magas aktivitása jelentős részben az úgynevezett Amazon-hatásnak tulajdonítható, vagyis annak, hogy az emberek egyre nagyobb mennyiségű árut online vásárolnak meg házhozszállítással.

A járvány tombolása közepette is viszonylag visszafogott keresletcsökkenés - a vakcinákról érkező jó hírek mellett - minden bizonnyal fontos szempontja volt a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének és szövetségeseinek (OPEC+) is, amikor december elején úgy döntöttek, januártól napi 500 ezer hordóval megemelik összesített olajtermelésüket.

A további kilátásokat így a fentiek értelmében nagyrészt az határozza meg, hogy az egyes országokban hogyan alakul a járványügyi helyzet, de számos európai kormány abban bízik, hogy karácsony előtt enyhíthetők a szigorú korlátozások, ezáltal a gazdaságokat is lélegzethez juttatva. Bár a korlátozások egy lehetséges viszonylag korai európai oltási kampány megvalósulása esetén lazíthatók lehetnek, azonban 2021 első negyedévében még bőven fennmaradhatnak, különösen, ha az esetszámok tovább emelkednek, ami nyilván az üzemanyag-fogyasztás további alakulását is alapvetően meg fogja határozni. A keresletcsökkenés így 2021 első hónapjaiban is kitarthat, további lezárások esetleges bevezetése pedig értelemszerűen fokozhatja a globális olajigényre nehezedő nyomást, ellátási oldalról is válaszreakciót eredményezve.

Ami Magyarországot illeti, a KSH legutóbbi elérhető adatai szerint októberben az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 10,5 százalékkal csökkent az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakihoz képest. Bár a kétszámjegyű százalékos visszaesés jelentős, jóval kisebb, mint a járvány első hulláma idején, különösen áprilisban tapasztalt zuhanás. Ekkor az üzemanyag-kiskereskedelmi forgalom 26,3 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, ami májusra 13,8 százalékos mértékűre szelídült.

A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) 2020 első három negyedévére vonatkozó adatai alapján 5,8 százalékkal kevesebb motorbenzin és 8,6 százalékkal kevesebb gázolaj fogyott idén az első kilenc hónapban, mint egy évvel korábban, az üzemanyag-fogyasztás így átlagosan 7,5 százalékkal csökkent a tavalyi azonos időszakhoz képest. A teljes január-szeptemberi fogyasztás 2,71 milliárd liter volt; 1,04 milliárd liter motorbenzint és csaknem 1,67 milliárd liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe Magyarországon a MÁSZ-tagvállalatok összesített értékesítési adatai alapján.

A 95-ös motorbenzinből 812,5 millió litert tankoltak az autósok, 20,9 százalékkal kevesebbet a tavaly január-szeptemberinél. Az üzemanyagokon belül a prémium termékek eladása ugyanakkor nőtt. Prémium motorbenzinből 234,2 millió liter fogyott, 180,8 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A prémium dízel fogyasztása 186,1 millió liter volt az első kilenc hónapban, ami 15,2 százalékos bővülés a tavalyi azonos időszakhoz képes. A nem prémium gázolaj eladása meghaladta az 1,48 milliárd litert, ez 10,9 százalékos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest.

