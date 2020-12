Szétverte a hajótársaságokat a koronavírus-járvány, szó szerint megszűnt minden bevétel

Korábban még a sétahajózás volt az utazási szektor egyik legdinamikusabban bővülő szegmense, a kereslet folyamatosan növekedett az elmúlt években, mivel egyre többen választották a kikapcsolódásnak ezt a formáját. Aztán jött a koronavírus-járvány és teljesen szétverte az iparágat, gyakorlatilag megszűnt létezni, a hajók a dokkokban rozsdásodnak, a munkaállomány jelentős része távozott, a bevételek nullára estek. Egy darabig még nem is várható különösebb javulás, a jövő év első fele aligha lesz jobb, mint a mostani, erre pedig már anyagilag is felkészültek a hajózási társaságok, de ezt követően, a remények szerint újra beindulhat az iparág. Az előzetes foglalások száma egy-egy társaságnál már a koronavírus-járvány előtti szintek körül alakul, a potenciál tehát továbbra is megvan. Más kérdés azonban, hogy a limitált utasszám, a fokozott egészségügyi feltételek költségei és a túlélés miatti eladósodás hosszú távon milyen következményekkel járhat.