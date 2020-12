Igazgatóból és színészből ételfutár – Pillanatok alatt változtatott meg mindent a járvány

Ezer új futár, több mint 1500 csatlakozó éttermi és élelmiszerüzlet partner, kétszeresére növekvő irodai csapat – ezt hozta a hazai ételkiszállítási piac egyik vezető szereplője, a NetPincér számára a koronavírus-járvány. A cég ügyvezetőjét, Patai Zoltánt kérdeztük arról, hogy a megnövekvő kereslet miként alakította át a cég működését, illetve a partner éttermekkel való kapcsolatát. A tervek szerint a következő hónapokban is több száz fővel bővítik a futárok létszámát.

A koronavírus-járvány elleni védekezés részeként bevezetett korlátozó intézkedések értelmében november 11. óta az éttermek csak elvitelre szolgálhatják ki vendégeiket, vagyis át kellett állniuk az elviteles kiszolgálásra és az ételkiszállításra. Miután a saját futárok koordinálása a megnövekedett kiszállítási forgalom mellett jelentős szervezési feladatot okozhat egy étterem számára, így az ételkiszállítási cégek szolgáltatásai felértékelődhetnek az éttermek számára.

3800 partner

„A járvány első, tavaszi hullámához hasonlóan a novemberi korlátozó intézkedések bejelentése is azonnal lecsapódott a rendszerünkben, percről percre láttuk, ahogyan a több mint 1 milliós megrendelői bázisunk reagál a szigorításokra, valamint már november 11-én, a korlátozások bevezetésének napjától megugrott a csatlakozni kívánó partner éttermek és üzletek száma” – mondta lapunknak Patai Zoltán, a NetPincér ügyvezetője.

„Ahogyan az elmúlt években, úgy az utóbbi háromnegyed évben is folyamatos növekedést tapasztaltunk mind a megrendelések számát, mind a hozzánk csatlakozni kívánó partner éttermek számát tekintve” – tette hozzá. A járvány első hulláma óta több mint 1500 éttermi és élelmiszerüzlet partner jelezte csatlakozási szándékát a NetPincérhez, amely jelenleg 3800 partnerrel működik együtt. A cég ugyanis nemcsak éttermi ételek, hanem élelmiszerek házhozszállításával is foglalkozik.

„Már a járvány tavaszi hullámakor olyan változtatásokat vezettünk be a cég működésében, amelyek most is támogatják munkánkat, így a novemberben életbe lépett új korlátozásokra már felkészülten tudtunk reagálni” – emelte ki. A cég már tavasszal felgyorsította az új partner éttermek csatlakozási folyamatát, így a jelentkezéstől számítva akár már 3 napon belül lehetővé válik a házhoz szállítás beindítása az új partnerek számára.

Beléptek a gyorskereskedelmi piacra is

A cég december 10-i bejelentése szerint új szolgáltatást indított el a NetPincér. Eszerint a cég saját üzleteiből szállít alapvető élelmiszereket és háztartási cikkeket. A szolgáltatás célja, hogy akár kisebb mennyiségben, idősávok foglalása nélkül, akár 30 percen belül házhoz lehessen rendelni termékeket. A szolgáltatás első körben 10 budapesti kerületben indult el.

Nemcsak a rendelés, a borravaló is mehet online

A felhasználók közül – hogy minimálisra csökkentsék az esetleges megfertőződés esélyét – egyre többen választják az érintkezésmentes rendelést, illetve az online fizetést, hogy egyáltalán ne kelljen érintkezniük a futárokkal. Ebben az esetben a futárok a becsöngetés után az ajtó előtt hagyják a csomagot. A vállalat még a borravaló adására is kidolgozta az online lehetőséget a NetPincér GO rendelések esetében. Ez a cég új, augusztusban elindult platformjával vált lehetségessé, amely több más újítást is bevezetett, így például elérhető lett az elviteles funkció a rendelés mellett, valamint az egyre több leszerződő élelmiszerüzletre is tudnak szűrni a felhasználók.

Tavaly a NetPincért üzemeltető Delivery Hero Hungary Kft. közel négymilliárd forintos nettó árbevételt ért el, ami közel a duplája volt a 2018-as forgalomnak. Azzal kapcsolatban, hogy a szolgáltatásai iránt megnövekedett kereslet idén mekkora forgalomnövekedést eredményezhet a cég számára, Patai Zoltán elmondta: „azt, hogy az idei évben ez a növekedés hogyan alakult, még pontosan nem látjuk, azonban 2020-ban is növekedésről tudunk beszámolni”.

Új támogatási akció

Arra vonatkozóan, hogy miként alkalmazkodnak az egyes partner éttermek esetleges nehéz likviditási helyzetére, Patai Zoltán elmondta: ezzel kapcsolatban már a járvány első hullámakor is több intézkedést hoztak, amelyek mindmáig érvényben vannak. Így például a likviditási gondokkal küzdő partner éttermek március eleje óta élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy ideiglenesen átálljanak a heti elszámolásra. Továbbá a cég november 26-tól indította el új támogató akcióját, amelynek értelmében január 6-ig elengedik a jutalékot az összes elviteles rendelés esetében.

„Emellett elindítjuk a „Segítsd a NetPincér Partnereket!” kampányt, amelynek keretében a több mint egymilliós megrendelői bázisunk tagjai összesen 25 millió forint keretösszegben lehetőséget kapnak fejenként egy-egy „VELETEKVAGYUNK” kuponkód egyszeri felhasználására 2000 forint feletti vásárlás esetén. Ebből 500 forint támogatást az a partner kap minden esetben, ahol a felhasználó leadja rendelését, a másik 500 forint kedvezményben pedig a megrendelő részesül. Ezáltal nemcsak rendelésre ösztönözzük a felhasználóinkat, de közvetlen pénzügyi támogatásban is részesítjük partnereinket”. Patai Zoltán elmondta azt is, hogy a cég további támogató projektek elindítását tervezi. Áprilisban azzal próbálta a cég a kisebb partner éttermek helyzetét megkönnyíteni, hogy állta a szállítási költségüket, ezzel 28 városban több száz étteremben volt díjmentes a házhoz szállítás egy hónapon keresztül.

Több mint háromezer futárral dolgoznak

A megnövekedett keresletre válaszul a cég az elmúlt egy évben csaknem megduplázta az irodai munkatársainak számát. Tavaly december környékén 115 főből állt a cég irodai csapata, amely mára 220 fősre növekedett. „Számos új kollégát keresünk jelenleg is. Most éppen 14 nyitott pozíciónk van, de ez a szám is folyamatosan bővül, ugyanis nemcsak Budapesten, hanem néha vidéken is tudunk lehetőségeket kínálni” – mondta az ügyvezető.

A futárok száma eddig idén ezerrel nőtt, így jelenleg több mint háromezer szerződött futárpartner dolgozik a NetPincérnek. Az összetételük nagyon színes képet mutat, hiszen a rugalmasan végezhető munkából adódóan sokaknak nem ez a fő kereseti forrása, hanem mellékállásban futárkodnak.

Találni köztük színészt, zenészt, rendezvényszervezőt, fotóst, de van pincér, tévébemondó, értékesítési igazgató és tanár is, aki a futárkodást választotta

– jegyezte meg Patai Zoltán.

A cég jelenleg is keres futárokat Budapesten és vidéken egyaránt. A tervek szerint a következő hónapokban is több száz fővel bővítik a létszámukat. „A futárok felvételénél online folyamatra álltunk át, amelynek köszönhetően megháromszoroztuk felvételi kapacitásunkat: már nemcsak a regisztráció, de a betanulási folyamat is online működik. A szerződéskötést követően az új futárpartnereink azonnal el is tudják kezdeni a munkát országszerte több mint 30 városban.”

A járvány utáni időszakkal kapcsolatban Patai Zoltán kiemelte: „vannak olyan intézkedések, amelyek a járványügyi helyzettől eltekintve is megkönnyítik, és felgyorsítják a cég működését, így azokat terveink szerint akkor is megtartjuk, amikor minden visszatér a régi kerékvágásba”. Ilyen például az új partner éttermek csatlakozási folyamatának felgyorsítása, valamint a futárok online felvételi folyamata és betanítása.

