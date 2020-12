Este is képes lesz napenergiát szolgáltatni az új magyar rendszer

Major András Cikk mentése Megosztás

Újabb mérföldkövet ér el hamarosan a megújuló energia magyarországi terjedése, miután befejezéséhez közeledik az ország első, városi tulajdonban lévő, energiatárolóval és naperőművel is integrált okoshálózat-beruházása. A mesterséges intelligenciát is alkalmazó rendszer az országos hálózat áramszünete esetén és borús időben is képes lesz biztosítani a létesítmények ellátását.